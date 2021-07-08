Hé lộ bí mật đằng sau việc gặp rắn trong giấc mơ: Người xui xẻo tận mạng, người may mắn ập đến ào ào là vì sao?

Rắn là loài vật đáng sợ với nhiều người. Dù có độc hay không nhưng tin rằng người bình thường khi bất chợt phát hiện ra loài động vật này đều sẽ lập tức bỏ chạy. Tuy nhiên, có thể nói "ghét của nào trời trao của đó" khi việc nằm mơ thấy rắn lại là điều khá phổ biến. Một nhà nghiên cứu thậm chí đã cho biết, cứ trung bình 20 giấc mơ thì sẽ có một giấc mơ thấy rắn. Tùy theo diễn biến của mỗi mơ sẽ mang đến một điềm báo khác nhau. Là phúc nay họa? Là dữ hay lành? Hãy cùng tìm hiểu ngay sau đây nhé.

Giấc mơ thấy rắn cắn bản thân hay người khác thường phản ánh sự lo lắng và nỗi sợ hãi trong lòng chủ nhân giấc mơ. Trong vài trường hợp, nó thông báo với bạn rằng sẽ có một ai đó hay một tình huống xấu nào đó sắp xảy ra, ảnh hưởng trực tiếp đến bạn. Đây cũng chính là lời cảnh báo bạn đang bị bao vây, khó lòng bước tiếp và khiến mọi thứ bị ngưng trệ.

Trong phong thủy, rắn là linh vật mang đến may mắn đặc biệt đối với người làm ăn buôn bán. Với các nhà khoa học chuyên giải mã giấc mơ, mơ thấy rắn bò vào nhà tức là điềm tốt, chứng tỏ mặt tài chính của người nằm mơ đang chuyển biến theo chiều hướng tích cực. Ngoài ra, trong một vài trường hợp, nếu thấy rắn vào nhà và chui lên người báo hiện bạn sắp nhận tin tốt từ con cháu, người thân. Có thể là một ai đó trong gia đình đi làm ăn xa bất ngờ trở về đoàn tụ.

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Nằm mơ thấy rắn hai đầu

Nằm chiêm bao thấy một con rắn có hai đầu dự báo một mối nguy khá lớn. Nó tương tự như giấc mơ của quỷ thường được diễn tả trong những quyển sách cổ xưa. Điều này báo hiệu bạn sắp phải đón nhận nhiều trắc trở trong cả sự nghiệp lẫn cuộc sống hằng ngày. Lời khuyên cho ai đó nếu có giấc mơ này là nên thận bình tĩnh, cẩn trọng trong từng cử chỉ để hạn chế thấp nhất rủi ro. Đồng thời, việc chăm hành thiện, tích đức cũng có thể lôi kéo vận may quay lại.

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Nằm mơ thấy mèo rắn cắn nhau

Giấc mơ về trận "hỗn chiến" giữa hai con vật mèo và rắn là điềm báo tốt. Nó có nghĩa mọi khúc mắc hay bế tắc hiện tại của người mơ sắp được giải quyết. Đồng thời, bạn có thể gặp nhiều cơ hội kiếm được nhiều tiền của, nâng cao tài lộc. Nếu đang gặp vấn đề về sức khỏe, giấc mơ về mèo và rắn cũng nói lên rằng bạn sẽ nhanh chóng vượt qua bệnh tật, khỏe mạnh như thường.

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*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.