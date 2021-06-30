Mơ thấy điềm lạ này, bạn cần chú ý cao độ vì Thần Tài bất ngờ đến nhà, của nả ùn ùn đổ về két, rung đùi nhàn hạ đếm tiền mỏi tay

Tâm linh - Tử vi 30/06/2021 15:01

Các chuyên gia giải mã giấc mơ cho biết, nếu buổi tối bạn mơ thấy một trong những điềm này thì hẳn là bạn chuẩn bị phát tài ro rồi đấy!

 

Mơ thấy rắn 

Theo các chuyên gia giải mã giấc mơ, dù có thể bạn sợ thấy loại bò sát này nhưng rắn lại là loài vật tượng trưng cho ma lực huyền bí, đặc biệt về tài lộc. Một khi bạn mơ thấy rắn chứng tỏ bạn sắp có một quyền lực bí ẩn ập đến, tài lộc phủ phê, có vận may tiền bạc lớn. Có thể là quý nhân sẽ giúp bạn gia tăng nguồn thu.

Nếu mơ thấy rắn, bạn còn có thể tiến xa hơn trong công việc sự nghiệp. Nếu đang có thương vụ làm ăn, kế hoạch làm việc thì có nghĩa là kết quả mỹ mãn đang sắp tới.

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Ảnh minh họa: Internet

Mơ thấy cảnh đếm tiền

Đây là một trong những giấc mơ báo hiệu điềm tài lộc, điềm lành, tương lai sự nghiệp thành công đang tìm đến bạn. Nếu thấy giấc mơ này thì công việc của bạn sắp tới sẽ rất thuận lợi. Những khó khăn đều được hóa giải, bạn còn gặp được quý nhân xa gần giúp đỡ trong công việc, tài lộc nối đuôi nhau chạy vào túi.

Với người còn độc thân, nếu mơ thấy cảnh đếm tiền, điềm lành rằng bạn sắp có chuyện tình yêu thuận lợi, gặp được một nửa như ý. Với người có đôi hay gia đình, đây là điềm báo cuộc sống vợ chồng hòa hợp, sung túc giàu sang. 

Mơ thấy cá bơi lội

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Ảnh minh họa: Internet

Cá là loài vật tượng trưng cho sự may mắn. Theo giải mã giấc mơ, nếu mơ thấy cá bơi thì nhà bạn sắp có tiền tài sắp đổ bộ vào nhà, sự nghiệp hanh thông, xán lạn. 

Nếu bạn là người làm ăn, đây là giấc mơ báo hiệu công việc làm ăn phát tài, vạn sự như ý. Nếu đang trong quá trình tìm việc mới, thì đây là dấu hiệu có cơ hội mới. Trong giấc mơ này, số lượng cá bạn thấy sẽ tỉ lệ thuận với may mắn bạn sắp có được.

Mơ thấy mình ở giữa đường lớn

Nếu bạn mơ thấy mình đang đi trên đường rộng và đẹp thì thời gian tới, bạn có thể rất suôn sẻ trong sự nghiệp. Bạn sẽ gặp nhiều vận may, được bạn bè hay người thân trợ giúp hết mình để hoàn thành tốt công việc. Mọi khó khăn đều không còn, thành tựu đang đến trước mắt.

Mơ thấy cây, hoa hay quả

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Ảnh minh họa: Internet

Nếu bạn mơ thấy mình đừng trong một vườn đầy cây trái thì đây là dấu hiệu tài lộc sắp tới vì bạn sắp vào thời kỳ hái hoa thơm trái ngọt rồi. Nếu trong vườn này bạn thấy cây cối sum sê, to lớn thì rất có thể cơ hội phát tài của bạn càng lớn. Đặc biệt, nếu là quả táo thì bạn sắp gặp may mắn về tiền tài hoặc sự nghiệp, công danh. 

Đây là những giấc mơ báo hiệu may mắn nhưng chỉ là thông tin để bạn tham khảo. Thành công, may mắn của mỗi người cũng một phần nằm ở cố gắng, nỗ lực của bản thân.

*Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả

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Theo tử vi ngày mới sau bao ngày cố gắng trong công việc thì đây là lúc bạn hưởng lộc trời cho, mẹ quan âm ưu đãi phù trợ mọi lĩnh vực.

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