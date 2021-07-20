Chưa bao giờ showbiz Hoa ngữ xôn xao như hiện tại khi nam thần Ngô Diệc Phàm bị scandal tình ái bủa vây và còn bị chính bạn gái cũ Đô Mỹ Trúc tố "bắt cá nhiều tay", gạ gẫm nhiều cô gái và thậm chí còn chuốc rượu để hiếp dâm thiếu nữ chưa đủ 18 tuổi khiến khán giả vô cùng hoang mang.

Scandal lớn nhất sự nghiệp đang bủa vây nam thần Hoa ngữ - Ảnh: Internet

Nam diễn viên điển trai bậc nhất CBiz còn bị một số cô gái lên tiếng cho rằng từng chung chăn gối với mình và sốc hơn nữa là mới đây loạt ảnh giường chiếu của nam thần Hoa ngữ bị chia sẻ rầm rộ trên MXH. Fan hâm mộ của anh đứng ngồi không yên và phải lấy tay "che mặt" khi xem những tấm ảnh này.