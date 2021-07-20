SỐC: Lộ hàng loạt "ảnh nóng" giường chiếu của mỹ nam bị tố chuốc rượu hiếp dâm thiếu nữ chấn động Showbiz

Sao quốc tế 20/07/2021 09:15

Ngô Diệc Phàm đang gặp 'hạn mặn' khi scandal tình ái chưa dứt thì loạt ảnh nóng lại bị lan truyền chóng mặt trên mạng xã hội.

Chưa bao giờ showbiz Hoa ngữ xôn xao như hiện tại khi nam thần Ngô Diệc Phàm bị scandal tình ái bủa vây và còn bị chính bạn gái cũ Đô Mỹ Trúc tố "bắt cá nhiều tay", gạ gẫm nhiều cô gái và thậm chí còn chuốc rượu để hiếp dâm thiếu nữ chưa đủ 18 tuổi khiến khán giả vô cùng hoang mang.

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Scandal lớn nhất sự nghiệp đang bủa vây nam thần Hoa ngữ - Ảnh: Internet

Nam diễn viên điển trai bậc nhất CBiz còn bị một số cô gái lên tiếng cho rằng từng chung chăn gối với mình và sốc hơn nữa là mới đây loạt ảnh giường chiếu của nam thần Hoa ngữ bị chia sẻ rầm rộ trên MXH. Fan hâm mộ của anh đứng ngồi không yên và phải lấy tay "che mặt" khi xem những tấm ảnh này.

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Anh phủ nhận mạnh mẽ lùm xùm săn gái tuổi vị thành niên - Ảnh: Internet

Người yêu tin đồn một thời của nam thần là Lâm Tây Á từng đăng dòng trạng thái như sau: "7 năm rồi, chính nghĩa ư? Mang nó ra đây thôi nào". Sau đó bức ảnh giường chiếu do chính nhân vật này bật mí nhiều năm trước bị dân mạng "đào" lên và chia sẻ. Người trong bức ảnh được đồn đoán là Ngô Diệc Phàm. Song song đó, một hotgirl mạng có bí danh là "Tiểu G.NA" đã tung tin nhắn chứng minh cô và nam thần từng "đu đưa" một thời. Nhân vật này chia sẻ ảnh "nhạy cảm" với lời nhắn: "Em tin chị, vì em cũng bị anh ta cho làm tình một đêm".

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Ảnh giường chiếu do Lâm Tây Á tự công khai trước đây để "bóc phốt" nhưng khi đó Ngô Diệc Phàm quá nổi tiếng nên sự việc bị dập tắt nhanh chóng - Ảnh: Internet
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 Sau khi những bức ảnh này được chia sẻ, danh tiếng của nam thần sụt giảm đáng kể

Ngô Diệc Phàm là một nam thần nổi tiếng xứ Trung, anh còn được biết đến với nghệ danh Kris, là một ca sĩ, diễn viên, rapper người Canada gốc Trung Quốc. Anh là cựu thành viên của nhóm nhạc nam Hàn Quốc EXO đình đám và có hàng triệu fan hâm mộ khắp châu Á.

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