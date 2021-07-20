'Ngọc nữ của điện ảnh Hong Kong' lỡ tay tắt phần mềm làm đẹp trong khi phát sóng, lộ nhan sắc thật đến 'ngã ngửa'

Sao quốc tế 20/07/2021 06:37

Trong khi đang trò chuyện với người hâm mộ, Lý Thể Hoa đã lỡ tay tắt filter và để lộ diện mạo dần xuống sắc của mình.

Lý Thể Hoa là một trong những minh tinh nổi tiếng của màn ảnh Hong Kong. Nữ diễn viên sinh năm 1983 này bắt đầu nhận được sự chú ý nhờ vẻ ngoài xinh đẹp và thân hình "rực lửa" ở tuổi 17. Sau đó, người đẹp bắt đầu chạm tới "đỉnh cao" của sự nghiệp khi cô tham gia các bộ phim như: Chiêu Quân tái xuất, Hoa hồng có gai... Không chỉ được nhiều người mến mộ bởi diện mạo xinh đẹp, cô nàng còn gây ấn tượng với thần thái xuất thần và lối diễn chuyên nghiệp.

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Lý Thể Hoa là một nữ diễn viên nổi tiếng của màn ảnh Hong Kong - Ảnh: Internet 
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Sắc vóc của người đẹp luôn được nhiều người trầm trồ và khen ngợi - Ảnh: Internet 

Mới đây, nữ diễn viên đang ở độ tuổi "tứ tuần" này đã khiến cho cộng đồng mạng một phen ngỡ ngàng trước nhan sắc thật của mình. Trong khi đang trò chuyện với người hâm mộ, cô nàng đã luôn sử dụng phần mềm làm đẹp để có làn da trắng và mịn màng trước công chúng. Tuy nhiên, cô nàng lại lỡ tay tắt phần mềm filter này khiến cô để lộ gương mặt trang điểm rất đậm, chân mày được vẽ thô và đường viền dày xung quanh mũi.

 

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Nhan sắc của cô nàng khi được 'trợ giúp' từ phần mềm làm đẹp - Ảnh: chụp màn hình
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Diện mạo lộ lớp trang điểm đậm và vết nhăn do tuổi tác - Ảnh: chụp màn hình

Sau khi sự cố xảy ra, không ít người đã có những lời bình luận chê gương mặt già hơn tuổi thật, chê làn da đen, hai bên rãnh hằn sâu và lộ nhiều nếp nhăn quanh mắt lẫn quầng mắt. Tuy nhiên, nhiều người hâm mộ đã lên tiếng bênh vực cô và cho rằng nữ diễn viên đã giữ gìn ngoại hình và vóc dáng rất tốt. Chưa kể, nụ cười tươi sáng và tinh thần tràn đầy năng lượng của cô nàng khiến nhiều người ngưỡng mộ.

 

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Người đẹp 8x sở hữu vóc dáng mà nhiều cô gái ao ước - Ảnh: Internet
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Dù ở độ tuổi 'tứ tuần' nhưng sắc vóc của người đẹp luôn khiến ai nấy đều ghen tị - Ảnh: Internet
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Sau khi lập gia đình, cô nàng thường xuyên du lịch khắp nơi và đăng tải lên trên trang cá nhân của mình - Ảnh: Internet

Bên cạnh nhan sắc được truyền thông hết lời khen ngợi, nữ diễn viên còn khiến giới báo chí tốn nhiều "giấy mực" với mối tình dang dở cùng tài tử Lâm Phong. Song, người đẹp 8x lại một lần nữa "gây bão" khi cô tuyên bố kết hôn với doanh nhân giàu có - Huỳnh Ngạn Thư. Kể từ khi lập gia đình, cô nàng không hoạt động nhiều ở Cbiz, mà chỉ thường xuyên khoe ảnh vui chơi, du lịch khắp nơi trên trang cá nhân của mình.

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