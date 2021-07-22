Những ngày qua người người, nhà nhà đổ xô hóng scandal của Ngô Diệc Phàm. Ai nấy đều té ngửa vì thú vui có một không hai của nam thần từ "tuyển phi" đến những màn thả thính không giống ai. Nhiều nhãn hàng còn quay lưng lại với anh và thậm chí cà khịa "cái kia" be bé khiến khán giả xôn xao. Nhiều người không tin anh lại có cuộc sống cá nhân phóng túng như vậy, tuy nhiên đến hiện tại tất cả thông tin thật giả thế nào vẫn chưa ngã ngũ.

Ngô Diệc Phàm và thiếu gia Vương Tư Thông - Ảnh: Internet

Giữa tâm bão, một bài báo cũ bất ngờ bị lật tung lại. Lý Bắc Bình, một hotgirl đình đám đã bật mí về sự kiện khiến cô khắc cốt ghi tâm. Cụ thể, vào năm 2017 khi vừa mới chân ướt chân ráo về nước, nàng hotgirl nhận được lời mời tham dự bữa tiệc mà cô gọi với từ "cực lạc": "Có khoảng 70-80 cô gái, nhưng chỉ có 5 người đàn ông thôi". Hotgirl còn chia sẻ thêm đây là party của thiếu gia giàu nhất Trung Quốc Vương Tư Thông và Ngô Diệc Phàm cũng có mặt để góp vui chút chút.