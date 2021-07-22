Scandal chấn động của nam thần hàng đầu showbiz đang khiến cả thế giới xôn xao, thực hư thế nào?
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Những ngày qua người người, nhà nhà đổ xô hóng scandal của Ngô Diệc Phàm. Ai nấy đều té ngửa vì thú vui có một không hai của nam thần từ "tuyển phi" đến những màn thả thính không giống ai. Nhiều nhãn hàng còn quay lưng lại với anh và thậm chí cà khịa "cái kia" be bé khiến khán giả xôn xao. Nhiều người không tin anh lại có cuộc sống cá nhân phóng túng như vậy, tuy nhiên đến hiện tại tất cả thông tin thật giả thế nào vẫn chưa ngã ngũ.
Giữa tâm bão, một bài báo cũ bất ngờ bị lật tung lại. Lý Bắc Bình, một hotgirl đình đám đã bật mí về sự kiện khiến cô khắc cốt ghi tâm. Cụ thể, vào năm 2017 khi vừa mới chân ướt chân ráo về nước, nàng hotgirl nhận được lời mời tham dự bữa tiệc mà cô gọi với từ "cực lạc": "Có khoảng 70-80 cô gái, nhưng chỉ có 5 người đàn ông thôi". Hotgirl còn chia sẻ thêm đây là party của thiếu gia giàu nhất Trung Quốc Vương Tư Thông và Ngô Diệc Phàm cũng có mặt để góp vui chút chút.
Hotgirl còn nói thêm tiệc này các nhân vật đều bị tịch thu điện thoại di động và được bảo vệ cực kỳ nghiêm ngặt. Bắc Bình cho biết: "Trong cuộc đời tôi chưa bao giờ nhìn thấy nhiều mỹ nhân như thế, cảnh tượng giống như trong hoàng cung vậy", "Trong thế giới của người giàu, không có tình cảm, chỉ có lợi ích". Ngoài ra 5 người đàn ông cũng được cô hé lộ là vị thiếu gia trên, cùng nam thần và 2 người quản lý.
Trong giới giải trí chứng kiến không ít tiệc thác loạn của các ngôi sao. Nhiều người nổi tiếng cũng lụi tàn nhanh chóng khi dính líu đến các buổi tiệc này.
Ngô Diệc Phàm là một nam thần nổi tiếng xứ Trung, anh còn được biết đến với nghệ danh Kris, là một ca sĩ, diễn viên, rapper người Canada gốc Trung Quốc. Anh là cựu thành viên của nhóm nhạc nam Hàn Quốc EXO đình đám và có hàng triệu fan hâm mộ khắp châu Á.