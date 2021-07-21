Choáng váng với sao showbiz chất tiền đầy trong tủ lạnh, chi hàng chục tỷ chỉ để đính kim cương đầy răng, giàu cỡ nào 'kinh' thế?

Nhiều sao chất tiền trong tủ lạnh, cũng có sao phá sản sau bao năm tiêu xài hoang phí.
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Nói về đẳng cấp tiêu xài xa hoa, lãng phí thì mấy ai qua được các ngôi sao thế giới, chỉ cần chinh qua những tên tuổi này ai nấy cũng phải choáng váng về khối tài sản khổng lồ của họ. Nhiều sao bên bờ vực phá sản cũng thì thói "vung tay quá trán" và không chừa hậu vận.
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