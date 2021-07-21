Choáng váng với sao showbiz chất tiền đầy trong tủ lạnh, chi hàng chục tỷ chỉ để đính kim cương đầy răng, giàu cỡ nào 'kinh' thế?

Sao quốc tế 21/07/2021 20:12

Nhiều sao chất tiền trong tủ lạnh, cũng có sao phá sản sau bao năm tiêu xài hoang phí.

Nói về đẳng cấp tiêu xài xa hoa, lãng phí thì mấy ai qua được các ngôi sao thế giới, chỉ cần chinh qua những tên tuổi này ai nấy cũng phải choáng váng về khối tài sản khổng lồ của họ. Nhiều sao bên bờ vực phá sản cũng thì thói "vung tay quá trán" và không chừa hậu vận.

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Choáng váng với sao showbiz chất tiền đầy trong tủ lạnh, chi hàng chục tỷ chỉ để đính kim cương đầy răng, giàu cỡ nào 'kinh' thế? - Ảnh 2

Siêu sao Selena Gomez trong chuyến lưu diễn quảng bá album Rare đã gây chú ý với bộ trang phục đắt đỏ gồm áo khoác Miu Miu 5.950 USD, váy Paco Rabanne 1.050 USD và giày cao gót Prada trị giá 690 USD. Chiều cùng ngày, cô được phát hiện xuống phố với váy len Givenchy giá 1.680 USD, boots Saint Laurent 1.395 USD và hoa tai Rebecca de Ravenel giá 240 USD. Toàn bộ chi phí của ngôi sao này cho trang phục trong ngày là hơn 11.000 USD.
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Choáng váng với sao showbiz chất tiền đầy trong tủ lạnh, chi hàng chục tỷ chỉ để đính kim cương đầy răng, giàu cỡ nào 'kinh' thế? - Ảnh 4

Choáng váng với sao showbiz chất tiền đầy trong tủ lạnh, chi hàng chục tỷ chỉ để đính kim cương đầy răng, giàu cỡ nào 'kinh' thế? - Ảnh 5

Theo Insider, Meghan Markle đã bỏ ra hơn 630.000 USD cho tủ quần áo bầu khi mang thai bé Archie. Mẫu thời trang đắt nhất của Meghan Markle là váy Oscar de la Renta trị giá 13.200 USD.
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Choáng váng với sao showbiz chất tiền đầy trong tủ lạnh, chi hàng chục tỷ chỉ để đính kim cương đầy răng, giàu cỡ nào 'kinh' thế? - Ảnh 7

Choáng váng với sao showbiz chất tiền đầy trong tủ lạnh, chi hàng chục tỷ chỉ để đính kim cương đầy răng, giàu cỡ nào 'kinh' thế? - Ảnh 8

Siêu sao giàu có Kylie Jenner từng gây xôn xao khi chia sẻ clip khoe xế hộp Bugatti Chiron. Siêu xe có giá 3 triệu USD. Tuy nhiên, em gái Kim Kardashian phải gỡ video sau những chỉ trích của người dùng mạng. Cũng theo Insider, ngôi sao truyền hình thực tế từng khiến khán giả bàn tán vì khoe của.
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Choáng váng với sao showbiz chất tiền đầy trong tủ lạnh, chi hàng chục tỷ chỉ để đính kim cương đầy răng, giàu cỡ nào 'kinh' thế? - Ảnh 10

Choáng váng với sao showbiz chất tiền đầy trong tủ lạnh, chi hàng chục tỷ chỉ để đính kim cương đầy răng, giàu cỡ nào 'kinh' thế? - Ảnh 11

Được biết, trong dịp có mặt ở chương trình Late Night with Jimmy Fallon, Post Malone mang đồng hồ Rolex có giá 96.900 USD. Mẫu đồng hồ cao cấp này được gọi là Rainbow Cosmograph Daytona, đính 36 viên ngọc bích và 56 viên kiêm cương.
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Post Malone cũng chi ra 1,6 triệu USD (gần 37 tỷ đồng) để dán kim cương lên răng của mình. 
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Theo Forbes, Nicolas Cage là tài tử xài tiền xa xỉ bậc nhất Hollywood. Anh từng tiêu 150 triệu USD để mua hai lâu đài, 4 du thuyền, cặp rắn hổ mang bạch tạng, đảo riêng... và lối sống vô cùng thượng lưu. Nam diễn viên điển trai từng tuyên bố phá sản, nợ tiền Cục thuế Liên bang IRS vì quen chi tiêu xa xỉ.
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Choáng váng với sao showbiz chất tiền đầy trong tủ lạnh, chi hàng chục tỷ chỉ để đính kim cương đầy răng, giàu cỡ nào 'kinh' thế? - Ảnh 15

Choáng váng với sao showbiz chất tiền đầy trong tủ lạnh, chi hàng chục tỷ chỉ để đính kim cương đầy răng, giàu cỡ nào 'kinh' thế? - Ảnh 16

Khi chia sẻ với fan trên mạng xã hội, Cardi B bật mí cô từng đưa chồng 500.000 USD dịp sinh nhật vì không biết tặng chồng thứ gì. Ngoài ra cô còn kể lại rằng bản thân chất đầy tiền trong tủ lạnh, yêu cầu chồng mở ra để tạo bất ngờ. Cardi B nói thêm: "Tôi không biết phải tặng chồng cái gì dịp sinh nhật nên đưa anh ấy tiền. Offset có thể dùng số tiền đó để mua xe, quần áo, trang sức".

 Ảnh: Tổng hợp

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Từ khóa:   ai giàu nhất giới showbiz ca sĩ phá sản Cardi B

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