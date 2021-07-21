Choáng váng với sao showbiz chất tiền đầy trong tủ lạnh, chi hàng chục tỷ chỉ để đính kim cương đầy răng, giàu cỡ nào 'kinh' thế?

Khi chia sẻ với fan trên mạng xã hội, Cardi B bật mí cô từng đưa chồng 500.000 USD dịp sinh nhật vì không biết tặng chồng thứ gì. Ngoài ra cô còn kể lại rằng bản thân chất đầy tiền trong tủ lạnh, yêu cầu chồng mở ra để tạo bất ngờ. Cardi B nói thêm: "Tôi không biết phải tặng chồng cái gì dịp sinh nhật nên đưa anh ấy tiền. Offset có thể dùng số tiền đó để mua xe, quần áo, trang sức".