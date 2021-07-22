Ngô Diệc Phàm đang có những tháng ngày khó khăn nhất trong sự nghiệp của mình. Nam thần dính bê bối tình ái với nhiều cô gái và còn bị tố hiếp dâm trẻ vị thành niên, tham gia tiệc cùng nhiều chân dài và các nhãn hàng quay lưng trong phút chốc.

Tuy nhiên, cũng phải công nhận thời gian qua mỹ nam đã có một sự nghiệp đồ sộ và khán giả luôn thắc mắc về khối tài sản của anh hiện tại. Mới đây, trên MXH lan truyền hình ảnh về căn siêu biệt thự xa hoa lộng lẫy của Ngô Diệc Phàm tại Bắc Kinh. Theo thông tin, giá trị dinh thự cao cấp này lên tới 30 triệu tệ (tương đương hơn 100 tỷ đồng), mỗi mét vuông có giá 100.000 tệ (355 triệu đồng), hàng xóm đều là các vị sếp lớn, có thể nói vị trí nơi đây là tấc đất tấc vàng.

Ngô Diệc Phàm khoe dáng trong căn nhà xa xỉ

Chưa kể ai muốn gặp nam thần cũng hơi khó vì căn nhà luôn được bảo vệ chặt chẽ 24/24. Điều này cũng phải, vì anh đang là siêu sao châu Á và có hàng triệu người hâm mộ. Đâu dừng lại ở đó, Ngô Diệc Phàm còn có 3 căn hộ khác đứng tên mình, 1 trong số đó có giá 100 triệu tệ (tương đương 355 tỷ đồng), nằm tại khu vành đai phía đông Bắc Kinh.

Măm măm cũng sang chảnh hết nấc

Quầy bar cực 'xịn' trong căn nhà

Chiếc giường công chúa cũng lạ lắm à nghen

Thu nhập của nam thần cũng chẳng phải dạng vừa, theo nhiều tin đồn thì lên đến 2-3 tỷ tệ (7.100 - 10.600 tỷ). Khán giả khi nghe con số này ai nấy đều khoáng váng và chắp tay thán phục khả năng kiếm tiền khi còn quá trẻ của Ngô Diệc Phàm.

Mỹ nam đang gặp phải những tháng ngày khó khăn nhất trong sự nghiệp của mình tuy nhiên vẫn có một số fan ruột quyết ủng hộ anh mau chóng vượt qua đại hạn

Hiện tại căn biệt thự xa hoa của anh vẫn đang gây chú ý từ cư dân mạng và nhận về nhiều lời khen tuy nhiên chỉ có chiếc giường công chúa là bị cư dân mạng tranh cãi kịch liệt.

Ảnh: Tổng hợp