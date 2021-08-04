Ngô Diệc Phàm thừa nhận quan hệ với trẻ em 14 tuổi, Tiêu Chiến liên tục bị "réo tên" trong chuỗi scandal này

Sao quốc tế 04/08/2021 16:15

Sau khi bị cảnh sát bắt về hành vi quan hệ tình dục với trẻ em dưới 14 thì sau quá trình điều tra và cho lời khai thì cuối cùng Ngô Diệc Phàm cũng chính thức nhận tội. Nhưng điều bất ngờ là người được nhắc đến trong thời điểm này chính là Tiêu Chiến.

Ngô Diệc Phàm thừa nhận hành vi

Sau 3 ngày bị cảnh sát Bắc Kinh thông báo bắt giữ thì hiện tại Ngô Diệc Phàm đã thừa nhận những hành mình mà mình đã làm . Theo Ifeng, Ngô Diệc Phàm đã có thái độ thành khẩn khai báo trong những lần thẩm vấn với cảnh sát. Một nguồn tin tiết lộ, lời khai của nam ca sĩ dài hơn 10 trang giấy.

Ngô Diệc Phàm đã có những bước đầu thừa nhận hành vi quan hệ tình dục với một cô gái 14 tuổi. Đặc biệt hơn, một số tên tuổi nghệ sĩ lớn trong Cbiz cũng là đồng phạm trong chuỗi scandal này. Nhưng đến thời điểm hiện tại những cái tên này vẫn đang được giữ bí mật để làm rõ điều tra nên chưa thể công bố.

Ngô Diệc Phàm thừa nhận quan hệ với trẻ em 14 tuổi, Tiêu Chiến liên tục bị 'réo tên' trong chuỗi scandal này - Ảnh 1
Ngô Diệc Phàm thừa nhận hành vi của mình trước cảnh sát Bắc Kinh. Ảnh: Internet

Những người liên quan mật thiết với Ng Diệc Phàm từ gia đình đến nhân viên công ty và các đồng nghiệp đều phải bị triệu tập để tiếp tục lấy lời khai để tiếp tục điều tra. Với những loạt tội danh như: mua, bán dâm, cưỡng dâm tập thể, sử dụng ma túy, quay video đồi bại, môi giới mại dâm, lừa đảo các cô gái chưa đủ tuổi vị thành niên. Thì theo quy định của luật pháp Trung Quốc, Ngô Diệc Phàm sẽ phải bị bắt giữ trong vòng 37 ngày để tiến hành lấy lời khai. Sauk hi hết thời hạn, nếu trong quá trình điều tra cảnh sát xác nhận anh có tội thì sẽ lập tức tiến hành lập hồ sơ để khởi tố theo pháp luật.

Tiêu Chiến bị réo tên

Ở diễn biến khác, Tiêu Chiến là nhân vật tiếp theo bị réo tên nhiều nhất và được cho là có liên quan đến bê bối của Ngô Diệc Phàm. Sohu tiết lộ, Tiêu Chiến đã giới thiệu một cô gái trẻ 18 tuổi cho Ngô Diệc Phàm của một nghệ sĩ có tên là Tạ Minh Hạo bất ngời được chia sẻ rầm rộ trên khắp diễn đàn của Trung Quốc.

Ngô Diệc Phàm thừa nhận quan hệ với trẻ em 14 tuổi, Tiêu Chiến liên tục bị 'réo tên' trong chuỗi scandal này - Ảnh 2
Tiêu Chiến. Ảnh: Internet

Người này cho biết, Tiêu Chiến đã bỏ ra 20.000 tệ (khoảng 70 triệu đồng) kèm theo một chiếc điện thoại để làm phí im lặng cho cô gái kia. Lịch sử của cuộc trò chuyện dường như đã bị xóa, tuy nhiên đến thời điểm hiện tại đã được được khôi phục hoàn toàn trở lại.

Tạ Minh Hạo còn tiếp tục đăng ảnh chụp màn hình đoạn tin nhắn được cho là nhắn với nhân viên của Ngô  Diệc Phàm còn đề nghị gửi tặng Tạ Minh Hạo 500.000 tệ (khoảng 1,7 tỷ đồng. Nhưng Tạ Minh Hạo đã từ chối nhận. Thế nhưng, bài viết này sau khi đăng tải lên chưa được lâu thì đã bị xóa mất.

2/8 Tạ Minh Hạo lại tiếp tục đăng bài viết tố cáo Phan Vỹ Bá và Lâm Tuấn Kiệt sử dụng ma túy, dụ dỗ người khác chơi cùng, trốn thuế, cưỡng hiếp các cô gái trẻ. Nhưng đến thời điểm hiện tại thì Tiêu Chiến, Phan Vỹ Bá và Lâm Tuấn Kiệt vẫn giữ im lặng và không chia sẻ bất kì thông tin gì thêm.

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