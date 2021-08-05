Bố Ngô Diệc Phàm xuất hiện, dù có trả bao nhiêu tiền cũng quyết cứu con ra khỏi ngục tù

Nghe tin con trai mình bị bắt và gào thét, khóc lóc van xin ở phòng giam. Bố mẹ của Ngô Diệc Phàm vô cùng đau xót và đang tìm mọi cách chạy chữa để cứu con trai.
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Ngày 4/8, trang BJH đưa tin về tình hình hiện tại của bố mẹ Ngô Diệc Phàm đang gây xôn xao khắp các trang mạng của Trung Quốc. Theo như nguồn tin thì mẹ của anh chàng đang rất hoang mang và lo lắng khi những ngày qua con trai bà bị cảnh sát bắt. Mẹ của anh chàng có tên là Ngô Tú Cầm (Stacey Wu) hầu như trong 2 tuần vừa qua bà chỉ ngủ đúng 15 tiếng. Bà luôn dằn vặt và hối hận vì đã khai báo công an, để rồi con trai "cưng" của bà phải vào tù.
Sau khi nghe tin Ngô Diệc Phàm bị bắt, bố của anh chàng cũng ngay lập tức bay từ Quảng Châu tới Bắc Kinh để lo liệu mọi việc cho con trai. Mặc dù, người đàn ông này đã rất nhiều năm không liên lạc gì với hai mẹ con. Nhưng khi nghe tin con xảy ra chuyện liền có mặt. Hiện bố mẹ của anh chàng đang tìm một luật sư giỏi nhất người Canada để tìm cách bào chữa cho con trai mình. Trang BJH nhận xét, 2 vợ chồng đã cắt đứt liên lạc từ khi cả hai đường ai nấy đi và không liên lạc cho nhau suốt một thời gian dài, không ngờ cả hai lại gặp nhau trong tình cảnh éo le và đáng nhục nhã như thế này.
Bố mẹ của anh chàng đã chi rất nhiều tiền để thuê một luật sư người Canada với ý định sử dụng tư cách là quốc tịch của họ và những quy định về hiệp ước dẫn độ giữa Trung Quốc và Canada. Bố mẹ của Ngô Diệc Phàm chấp nhận bỏ ra bao nhiêu tiền cũng phải cứu con trai ra khỏi cảnh tù tội. Nhưng, mức độ phạm tội của anh chàng lại quá nhiều, khó có thể trở nên trong sạch được. Trước đó, truyền thông Trung Quốc và các luật sư đã từng khẳng định, dù Ngô Diệc Phàm có lá bài là người nước ngoài thì khó có thể miễn trừ. Bởi, những hành vi phạm tội của anh chàng là trên lãnh thổ của Trung Quốc, nên về luật pháp anh chàng phải chịu trách nhiệm trước pháp luật Trung Quốc.
Một số luật sự còn khẳng định, nếu như tất cả tội danh của Ngô Diệc Phàm được cấu thành thì anh chàng phải ở tù 10 năm hoặc phải chung thân. Nhưng vụ án có thể sẽ phải kéo dài trong nhiều tháng tới bởi liên quan đến luật pháp của cả hai nước Trung Quốc và Canada. Điều đặc biệt hơn là trong lời khai của Ngô Diệc Phàm hiện đang có khá nhiều cái tên liên quan trong chuỗi scandal này dần được hé lộ.