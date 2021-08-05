Bố Ngô Diệc Phàm xuất hiện, dù có trả bao nhiêu tiền cũng quyết cứu con ra khỏi ngục tù

Ngày 4/8, trang BJH đưa tin về tình hình hiện tại của bố mẹ Ngô Diệc Phàm đang gây xôn xao khắp các trang mạng của Trung Quốc. Theo như nguồn tin thì mẹ của anh chàng đang rất hoang mang và lo lắng khi những ngày qua con trai bà bị cảnh sát bắt. Mẹ của anh chàng có tên là Ngô Tú Cầm (Stacey Wu) hầu như trong 2 tuần vừa qua bà chỉ ngủ đúng 15 tiếng. Bà luôn dằn vặt và hối hận vì đã khai báo công an, để rồi con trai "cưng" của bà phải vào tù.

Ngô Diệc Phàm và bà Ngô Tú Cầm (mẹ). Ảnh: Internet

Sau khi nghe tin Ngô Diệc Phàm bị bắt, bố của anh chàng cũng ngay lập tức bay từ Quảng Châu tới Bắc Kinh để lo liệu mọi việc cho con trai. Mặc dù, người đàn ông này đã rất nhiều năm không liên lạc gì với hai mẹ con. Nhưng khi nghe tin con xảy ra chuyện liền có mặt. Hiện bố mẹ của anh chàng đang tìm một luật sư giỏi nhất người Canada để tìm cách bào chữa cho con trai mình. Trang BJH nhận xét, 2 vợ chồng đã cắt đứt liên lạc từ khi cả hai đường ai nấy đi và không liên lạc cho nhau suốt một thời gian dài, không ngờ cả hai lại gặp nhau trong tình cảnh éo le và đáng nhục nhã như thế này.