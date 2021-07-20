Trịnh Sảng hóa 'ngư ông đắc lợi', ôm mộng 'tẩy trắng' để vớt vát sự nghiệp giữa bê bối tình ái 'căng như dây đàn' của Ngô Diệc Phàm

Giữa lúc netizen đang choáng ngợp bởi liên hoàn scandal tình dục rúng động của Ngô Diệc Phàm, Trịnh Sảng bất ngờ 'trồi' viết tâm thư xin lỗi về ồn ào đẻ thuê, bỏ con khiến dư luận bất ngờ.

Mới đây, dư luận xứ Trung bất ngờ và xôn xao về scandal tình dục rúng động của Ngô Diệc Phàm. Nam thần bị hội bạn gái tố cáo loạt hành động gây sốc như gạ gẫm gái trẻ, chuốc thuốc mê để giở trò lưu manh, lên giường với loạt mỹ nhân có cả fan hâm mộ... Mặc dù chưa có chứng cứ xác thực, song những bê bối này cũng khiến sự nghiệp của mỹ nam lao đao khi hàng loạt nhà mốt, thương hiệu nổi tiếng đồng loạt hủy hợp đồng, gỡ hình ảnh quảng bá có liên quan đến Ngô Diệc Phàm. Ngô Diệc Phàm lao đao vì ồn ào tình ái - Ảnh: Internet Giữa lúc netizen đang phẫn nộ thì Trịnh Sáng bất ngờ có động thái lạ. Sau khoảng thời gian im hơi lặng tiếng vì bị phong sát do bê bối đẻ thuê, bỏ con, kiện tụng với tình cũ, mỹ nhân thanh xuân đột ngột "trồi" lên MXH kèm tâm thư xin lỗi.

Trên tài khoản Weibo, cô viết: "Tôi đã ghi nhớ. Tôi xin tự giác kiểm điểm những ảnh hưởng không tốt gây ra cho xã hội. Một lần nữa, tôi xin gửi lời xin lỗi Tổng cục Quảng Điện, các vị lãnh đạo cấp cao cùng toàn thể xã hội về những ảnh hưởng tiêu cực từ vụ việc mang thai hộ. Tôi sẵn sàng chấp nhận những lời chỉ trích và uốn nắn từ phía công chúng. Tôi muốn gửi xin lỗi 1 lần nữa, mong các vị lãnh đạo và toàn thể xã hội hãy cho tôi một cơ hội trả lại sự thật". Động thái của nữ diễn viên khiến CĐM cho rằng cô đang muốn mượn scandal của đồng nghiệp để "tẩy trắng" cho bản thân nhằm quay trở lại làng giải trí. Bài viết của mỹ nhân phim Yêu em từ cái nhìn đầu tiên khiến netizen không mấy hài lòng. Dù đã xin lỗi nhưng để vớt vát sự nghiệp bằng cách "đục nước béo cò", vịn vào bê bối của "đàn anh" thì quả thực không chấp nhận được.

Không những thế, nhiều người còn chỉ ra mối quan hệ tương đối thân thiết của cặp chị em này trước khi lao đao vì ồn ào đời tư. Cụ thể, trong một số chương trình chung, cả hai tương tác với nhau rất tốt. Thậm chí Trịnh Sảng còn từng nhận nam diễn viên sinh năm 1990 là "anh em cùng khổ". Chính vì vậy, hành động vùa rồi của mỹ nhân sinh năm 1991 nhận về nhiều phản ứng gay gắt của CĐM, đặc biệt là fan của Ngô Diệc Phàm. Hiện tại, dư luận xứ Trung vẫn đang đổ dồn sự quan tâm vào nam diễn viên và tâm thư của Trịnh Sảng.

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