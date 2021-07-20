Trịnh Sảng hóa 'ngư ông đắc lợi', ôm mộng 'tẩy trắng' để vớt vát sự nghiệp giữa bê bối tình ái 'căng như dây đàn' của Ngô Diệc Phàm

Sao quốc tế 20/07/2021 14:28

Giữa lúc netizen đang choáng ngợp bởi liên hoàn scandal tình dục rúng động của Ngô Diệc Phàm, Trịnh Sảng bất ngờ 'trồi' viết tâm thư xin lỗi về ồn ào đẻ thuê, bỏ con khiến dư luận bất ngờ.

Mới đây, dư luận xứ Trung bất ngờ và xôn xao về scandal tình dục rúng động của Ngô Diệc Phàm. Nam thần bị hội bạn gái tố cáo loạt hành động gây sốc như gạ gẫm gái trẻ, chuốc thuốc mê để giở trò lưu manh, lên giường với loạt mỹ nhân có cả fan hâm mộ... Mặc dù chưa có chứng cứ xác thực, song những bê bối này cũng khiến sự nghiệp của mỹ nam lao đao khi hàng loạt nhà mốt, thương hiệu nổi tiếng đồng loạt hủy hợp đồng, gỡ hình ảnh quảng bá có liên quan đến Ngô Diệc Phàm. 

Ngo Diec Pham 1
Ngô Diệc Phàm lao đao vì ồn ào tình ái - Ảnh: Internet

Giữa lúc netizen đang phẫn nộ thì Trịnh Sáng bất ngờ có động thái lạ. Sau khoảng thời gian im hơi lặng tiếng vì bị phong sát do bê bối đẻ thuê, bỏ con, kiện tụng với tình cũ, mỹ nhân thanh xuân đột ngột "trồi" lên MXH kèm tâm thư xin lỗi.

Trên tài khoản Weibo, cô viết: "Tôi đã ghi nhớ. Tôi xin tự giác kiểm điểm những ảnh hưởng không tốt gây ra cho xã hội. Một lần nữa, tôi xin gửi lời xin lỗi Tổng cục Quảng Điện, các vị lãnh đạo cấp cao cùng toàn thể xã hội về những ảnh hưởng tiêu cực từ vụ việc mang thai hộ. Tôi sẵn sàng chấp nhận những lời chỉ trích và uốn nắn từ phía công chúng. Tôi muốn gửi xin lỗi 1 lần nữa, mong các vị lãnh đạo và toàn thể xã hội hãy cho tôi một cơ hội trả lại sự thật". 

Động thái của nữ diễn viên khiến CĐM cho rằng cô đang muốn mượn scandal của đồng nghiệp để "tẩy trắng" cho bản thân nhằm quay trở lại làng giải trí. Bài viết của mỹ nhân phim Yêu em từ cái nhìn đầu tiên khiến netizen không mấy hài lòng. Dù đã xin lỗi nhưng để vớt vát sự nghiệp bằng cách "đục nước béo cò", vịn vào bê bối của "đàn anh" thì quả thực không chấp nhận được. 

Không những thế, nhiều người còn chỉ ra mối quan hệ tương đối thân thiết của cặp chị em này trước khi lao đao vì ồn ào đời tư. Cụ thể, trong một số chương trình chung, cả hai tương tác với nhau rất tốt. Thậm chí Trịnh Sảng còn từng nhận nam diễn viên sinh năm 1990 là "anh em cùng khổ". Chính vì vậy, hành động vùa rồi của mỹ nhân sinh năm 1991 nhận về nhiều phản ứng gay gắt của CĐM, đặc biệt là fan của Ngô Diệc Phàm. 

Hiện tại, dư luận xứ Trung vẫn đang đổ dồn sự quan tâm vào nam diễn viên và tâm thư của Trịnh Sảng. 

Nam rapper 1990 đình đám Cbiz lộ tin động trời, bị 'show' ảnh giường chiếu, từng ngủ với 73 cô gái trong lúc đang có người yêu

Nam rapper 1990 đình đám Cbiz lộ tin động trời, bị 'show' ảnh giường chiếu, từng ngủ với 73 cô gái trong lúc đang có người yêu

Mới đây nam ca sĩ, rapper nổi tiếng Young Jack đã thừa nhận từng ngủ với 73 cô gái có trong danh sách chat. Netizen xứ Trung càng sốc vì tại thời điểm đó, anh chàng đang có bạn gái.

Xem thêm
Từ khóa:   Ngô Diệc Phàm Trịnh Sảng scandal của Ngô Diệc Phàm

TIN LIÊN QUAN

Nam rapper 1990 đình đám Cbiz lộ tin động trời, bị 'show' ảnh giường chiếu, từng ngủ với 73 cô gái trong lúc đang có người yêu

Nam rapper 1990 đình đám Cbiz lộ tin động trời, bị 'show' ảnh giường chiếu, từng ngủ với 73 cô gái trong lúc đang có người yêu

Rùng mình lời tiên tri chính xác tới từng chữ về cuộc hôn nhân của Triệu Lệ Dĩnh - Phùng Thiệu Phong

Rùng mình lời tiên tri chính xác tới từng chữ về cuộc hôn nhân của Triệu Lệ Dĩnh - Phùng Thiệu Phong

Trịnh Sảng vừa xin lỗi, Trương Hằng đã có ngay động thái đáp trả đầy mạnh mẽ

Trịnh Sảng vừa xin lỗi, Trương Hằng đã có ngay động thái đáp trả đầy mạnh mẽ

Lộ gia thế khủng của Ngô Diệc Phàm: Được thành viên giới Kinh Khuyên o bế, có ông nội tỷ phú nổi tiếng đất Hương Cảng 'chống lưng'?

Lộ gia thế khủng của Ngô Diệc Phàm: Được thành viên giới Kinh Khuyên o bế, có ông nội tỷ phú nổi tiếng đất Hương Cảng 'chống lưng'?

SỐC: Lộ hàng loạt "ảnh nóng" giường chiếu của mỹ nam bị tố chuốc rượu hiếp dâm thiếu nữ chấn động Showbiz

SỐC: Lộ hàng loạt "ảnh nóng" giường chiếu của mỹ nam bị tố chuốc rượu hiếp dâm thiếu nữ chấn động Showbiz

TIN MỚI NHẤT

Nỗi bàng hoàng của người con dâu góa chồng khi nhận món quà mừng sinh nhật từ ông bà

Nỗi bàng hoàng của người con dâu góa chồng khi nhận món quà mừng sinh nhật từ ông bà

Tâm sự gia đình 35 phút trước
Những kỳ vọng dở dang và góc nhìn xương máu khi phải làm trụ cột gia đình thay chồng

Những kỳ vọng dở dang và góc nhìn xương máu khi phải làm trụ cột gia đình thay chồng

Tâm sự Eva 1 giờ 5 phút trước
Nỗi niềm nghẹn ngào phía sau cuộc sống hôn nhân khiến bao người ngưỡng mộ

Nỗi niềm nghẹn ngào phía sau cuộc sống hôn nhân khiến bao người ngưỡng mộ

Tâm sự gia đình 1 giờ 35 phút trước
Những nguyên tắc ngầm trong cuộc sống giúp người phụ nữ hiện đại giữ vững bản lĩnh và hạnh phúc

Những nguyên tắc ngầm trong cuộc sống giúp người phụ nữ hiện đại giữ vững bản lĩnh và hạnh phúc

Tâm sự 2 giờ 5 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp HỶ SỰ tìm đến tận cửa, tiền vô ào ào như thác, đào hoa rộng mở, viên mãn sung túc

Qua đêm nay, 3 con giáp HỶ SỰ tìm đến tận cửa, tiền vô ào ào như thác, đào hoa rộng mở, viên mãn sung túc

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 35 phút trước
Xe buýt 2 tầng lật nghiêng khi đang di chuyển trên đường, học sinh bị văng xuống vỉa hè

Xe buýt 2 tầng lật nghiêng khi đang di chuyển trên đường, học sinh bị văng xuống vỉa hè

Video 3 giờ 5 phút trước
Chia buồn với 3 con giáp Thương Quan chiếu mệnh, sự nghiệp lao dốc, tiền tài tiêu hao, không có số làm giàu trong 7 ngày tới

Chia buồn với 3 con giáp Thương Quan chiếu mệnh, sự nghiệp lao dốc, tiền tài tiêu hao, không có số làm giàu trong 7 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 35 phút trước
Máy bay rơi xuống cánh đồng, hiện trường phát hiện 2 người tử vong thương tâm

Máy bay rơi xuống cánh đồng, hiện trường phát hiện 2 người tử vong thương tâm

Video 4 giờ 5 phút trước
Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 35 phút trước
Đang lái xe trong đêm, người dân gặp chú chó đứng giữa đường liên tục sủa cầu cứu

Đang lái xe trong đêm, người dân gặp chú chó đứng giữa đường liên tục sủa cầu cứu

Video 5 giờ 5 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Đúng 20h hôm nay, ngày 9/10/2026, 3 con giáp TAM HỢP độ mệnh, THẦN PHẬT dẫn đường, một bước lên mây, tình - tiền rạng rỡ, hạnh phúc trăm bề

Đúng 20h hôm nay, ngày 9/10/2026, 3 con giáp TAM HỢP độ mệnh, THẦN PHẬT dẫn đường, một bước lên mây, tình - tiền rạng rỡ, hạnh phúc trăm bề

Đúng ngay mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp GIÀU SANG PHÚ QUÝ, tài lộc ngày càng tăng 'tài lộc gấp đôi, dương khí vượng'

Đúng ngay mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp GIÀU SANG PHÚ QUÝ, tài lộc ngày càng tăng 'tài lộc gấp đôi, dương khí vượng'

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Tài tử 'Bộ Bộ Kinh Tâm' Ngô Kỳ Long bất ngờ tuyên bố ngừng đóng phim

Tài tử 'Bộ Bộ Kinh Tâm' Ngô Kỳ Long bất ngờ tuyên bố ngừng đóng phim

'Không Thể Thay Thế' bùng nổ, liệu có lập thành tích hơn 'Đầu Xuân Tươi Sáng'?

'Không Thể Thay Thế' bùng nổ, liệu có lập thành tích hơn 'Đầu Xuân Tươi Sáng'?

Triệu Lệ Dĩnh lần đầu lộ diện sau gần 2 tháng gặp vấn đề sức khỏe

Triệu Lệ Dĩnh lần đầu lộ diện sau gần 2 tháng gặp vấn đề sức khỏe

Siêu mẫu Lưu Văn đón tin vui giữa lúc bạn trai Tỉnh Bách Nhiên vướng ồn ào

Siêu mẫu Lưu Văn đón tin vui giữa lúc bạn trai Tỉnh Bách Nhiên vướng ồn ào

Mẹ ruột Lâm Tâm Như xuất hiện hiếm hoi, nhan sắc khiến dân mạng bất ngờ

Mẹ ruột Lâm Tâm Như xuất hiện hiếm hoi, nhan sắc khiến dân mạng bất ngờ

Đàm Tùng Vận gây tranh luận khi ở tuổi 36 vẫn đóng vai 21 tuổi

Đàm Tùng Vận gây tranh luận khi ở tuổi 36 vẫn đóng vai 21 tuổi