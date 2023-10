Nam rapper 1990 đình đám Cbiz lộ tin động trời, bị 'show' ảnh giường chiếu, từng ngủ với 73 cô gái trong lúc đang có người yêu

Mới đây nam ca sĩ, rapper nổi tiếng Young Jack đã thừa nhận từng ngủ với 73 cô gái có trong danh sách chat. Netizen xứ Trung càng sốc vì tại thời điểm đó, anh chàng đang có bạn gái.

Một bài đăng trên trang Sohu của Trung Quốc vừa tiết lộ 1 tin động trời về đời tư của chàng rapper điển trai Young Jack. Theo đó, 1 cô gái đã chia sẻ những bức hình giường chiếu của ca sĩ kiêm rapper sinh năm 1990 và cho biết, cô và Young Jack từng có thời gian qua lại với nhau. Tuy nhiên, thời điểm cả 2 hẹn hò, Young Jack nói dối rằng anh đã chia tay bạn gái, hiện tại còn độc thân.

Sau nhiều lần từ chối quan hệ, cô gái này mới đồng ý để Young Jack ngủ với mình. Tuy nhiên, sau ngày hôm đó, Young Jack bỗng dưng cởi mở hơn và chia sẻ rằng, mình đã từng ngủ với 73 cô gái có trong danh sách chat. Sốc hơn nữa, nam rapper còn lừa cô gái này hút thuốc lá điện tử có tẩm ma tuý.

Nam rapper lộ ảnh giường chiếu - Ảnh: Sohu

Ngay lập tức, phía đại diện của Young Jack cho hay anh đã đi xét nghiệm và kết quả là âm tính, công ty phủ nhận việc rapper sinh năm 1990 sử dụng chất gây nghiện.

Đại diện của Young Jack cho hay, về các vấn đề liên quan đến cuộc sống cá nhân, nam ca sĩ sẽ giao phó toàn bộ cho luật sư để giải quyết để bảo vệ quyền lợi. Mặc dù không có dính dáng đến chất cấm nhưng thông tin nam ca sĩ này ngủ với 73 cô gái cũng khiến CĐM xứ Trung ngỡ ngàng và chỉ trích nặng nề vì đây là hành vi quan hệ ngoài luồng khi đang có bạn gái.

Young Jack sở hữu vẻ ngoài điển trai và khá lạnh lùng - Ảnh: Sohu

Theo Sina, Young Jack tên thật là Mãn Trị Vũ, là ca sĩ, rapper đang lên của làng giải trí xứ Trung. Anh tham gia rất nhiều chương trình ca nhạc, gây tiếng vang với nhiều ca khúc như Almost Perfect, Nice View. Năm 2018, Young Jack có tham gia chương trình The Rap Of China do Ngô Diệc Phàm, Phan Vỹ Bá làm HLV. Trên MXH, anh hiện đang có 2,3 triệu lượt follower.

Rùng mình lời tiên tri chính xác tới từng chữ về cuộc hôn nhân của Triệu Lệ Dĩnh - Phùng Thiệu Phong Ngay từ đầu, khi tuyên bố về chung một nhà, Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong đã vấp phải ý kiến phản đối của rất nhiều người hâm mộ.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/nam-rapper-1990-dinh-dam-cbiz-lo-tin-dong-troi-bi-show-anh-giuong-chieu-tung-ngu-voi-73-co-gai-trong-luc-dang-co-nguoi-yeu-407657.html