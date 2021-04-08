Bị Dispatch ‘bắt tại trận’, cặp đôi phụ 'Hạ cánh nơi anh' hết đường chối cãi

Sao quốc tế 08/04/2021 13:54

Cặp đôi diễn viên phụ trong bom tấn “Hạ cánh nơi anh” bị Dispatch tung loạt ảnh hẹn hò bí mật khiến cộng đồng mạng bất ngờ.

Trước đó, Sports Chosun đưa tin Seo Ji Hye (37 tuổi) và Kim Jung Hyun (31 tuổi) đã phải lòng nhau sau khi hợp tác chung trong phim “Hạ Cánh Nơi Anh”. Tuy nhiên công ty chủ quản của hai diễn viên này đã nhanh chóng lên tiếng phủ nhận chuyện tình cảm của cả hai và khẳng định chắc nịch: “Họ chỉ là bạn bè, đồng nghiệp thân thiết”.

Bị Dispatch ‘bắt tại trận’, cặp đôi phụ 'Hạ cánh nơi anh' hết đường chối cãi - Ảnh 1
Cặp đôi được cho là đã 'rơi vào lưới tình' khi hợp tác trong 'Hạ cánh nơi anh'

Lên tiếng phủ nhận chưa lâu thì cộng đồng mạng được một phen bất ngờ khi sáng nay Dispatch tung loạt ảnh hẹn hò bí mật của cả hai. Theo đó, địa điểm yêu thích của cặp đôi này khi hẹn hò là tại nhà riêng của nhau. Một số tin đồn còn cho biết nam diễn viên còn chuyển nhà về khu Seongdong-gu vào năm 2020, và căn hộ của cả hai chỉ cách nhau 10 phút lái xe.

Bị Dispatch ‘bắt tại trận’, cặp đôi phụ 'Hạ cánh nơi anh' hết đường chối cãi - Ảnh 2
'Tòa soạn hung thần' tung bằng chứng đầy thuyết phục
Bị Dispatch ‘bắt tại trận’, cặp đôi phụ 'Hạ cánh nơi anh' hết đường chối cãi - Ảnh 3
Cặp đôi đi cách xa nhau nhưng vẫn không giấu được 'cặp mắt' của Dispatch
Bị Dispatch ‘bắt tại trận’, cặp đôi phụ 'Hạ cánh nơi anh' hết đường chối cãi - Ảnh 4
Trong trang phục giản dị, cả hai di chuyển đến nhà riêng để hẹn hò

Trong loạt ảnh mà Dispatch chia sẻ, có thể thấy cả hai ăn mặc kín đáo, giản dị để tránh gây chú ý. Nhưng quả không hổ danh là "nỗi ám ảnh của mọi cặp đôi", "tòa soạn hung thần" này đã bắt trọn những khoảnh khắc mà Seo - Kim cùng nhau di chuyển đến nhà riêng để hẹn hò. 

Cặp đôi từng hợp tác với nhau trong bom tấn "Hạ cánh nơi anh" hồi năm ngoái và nhận được sự yêu thích của đông đảo cộng đồng mạng. Một số netizen còn hài hước nói rằng: "Cặp đôi đã hạ cánh nơi nhau". Được biết, sắp tới đây nam diễn viên Kim Jung Hyun còn có ý định kí hợp đồng với công ty quản lý của "người yêu mới công bố".

Triệu Vy đưa tình trẻ về nhà qua đêm sau buổi hẹn hò

Triệu Vy đưa tình trẻ về nhà qua đêm sau buổi hẹn hò

Nữ diễn viên Triệu Vy hẹn hò tình trẻ đi ăn món Nhật, sau đó cả hai cùng về nhà của Triệu Vy, toàn bộ sự việc này đã được phóng viên ghi lại.

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Từ khóa:   hẹn hò Hạ cánh nơi anh Dispatch

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