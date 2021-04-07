Chuyện tình nửa thập kỷ của Shin Min Ah: Từ tâm điểm 'tiểu tam' một thời đến bóng hồng vực dậy Kim Woo Bin vượt qua sóng gió cuộc đời, ai cũng 'hóng' cái kết ngọt như đường

Yêu nhau ngọt ngào nhưng kín tiếng, cặp đôi Shin Min Ah và Kim Woo Bin khiến người hâm mộ không khỏi xôn xao trước thông tin đang rục rịch chuẩn bị cho hôn lễ. Tuy nhiên để có thể nắm tay sau hơn nửa thập kỷ qua, cả hai đã phải vượt qua không ít những sóng gió.

Kim Woo Bin và Shin Min Ah công khai hẹn hò vào tháng 7/2015. Thế nhưng ở thời điểm đó, cặp đôi không nhận được sự ủng hộ từ Knet. Trong khi Shin Min Ah bị gắn mác "tiểu tam" thì Kim Woo Bin bị netizen độc miệng mỉa mai "vừa mới nổi tiếng đã phụ tình bạn gái thuở hàn vi". Trước đó, vào năm 2013, Kim Woo Bin công khai bạn gái là Yoo Ji Ahn - mối tình đầu của Kim Woo Bin, đã bên anh từ những ngày anh chưa nổi tiếng. Cả hai đều là người mẫu nên lúc bấy giờ cặp đôi được đông đảo netizen ủng hộ vì độ xứng đôi. Tuy nhiên chỉ sau một năm hẹn hò, nam diễn viên công bố đã chia tay vì lý do muôn thuở "lịch trình bận rộn, không thể dành thời gian cho nhau". Kim Woo Bin và bạn gái cũ Yoo Ji Ahn Và mọi chuyện càng bị đẩy lên cao trào khi nam tài tử The Heirs nhanh chóng công bố hẹn hò đàn chị hơn 5 tuổi Shin Min Ah. Chính vì thế hàng loạt netizen đã "tấn công" Shin Min Ah, cho rằng cô là tiểu tam phá nát tình yêu.

Cả hai bị Dispatch khui tin hẹn hò khi Kim Woo Bin đưa đón Shin Min Ah bằng ô tô riêng Tuy nhiên trên thực tế, Kim Woo Bin và Yoo Ji Ahn đã chia tay nhau từ tháng 5/2014. Cả hai xảy ra nhiều mâu thuẫn khi nam tài tử bắt đầu nổi tiếng sau khi kết thúc bộ phim Người thừa kế. Và phải đến tận tháng 7/2015, nam diễn viên mới công bố đang hẹn hò với nữ diễn viên "Bạn gái tôi là hồ ly". Đứng trước làn sóng dư luận phản đối kịch liệt chuyện tình cảm, cả hai lựa chọn im lặng và cùng cố gắng chứng minh cho công chúng thấy họ đến với nhau vì tình cảm chân thành nhất. Cặp đôi vàng thầm lặng chứng minh tình cảm Năm 2017, Kim Woo Bin được chẩn đoán mắc bệnh ung thư vòm họng và phải tạm dừng sự nghiệp để điều trị. Lúc đó, không ít người cũng mạnh miệng dự đoán cặp đôi sẽ sớm tan rã. Thế nhưng, hết lần này đến lần khác, Shin Min Ah vẫn rất điềm tĩnh và trả lời rằng: "Tôi đang giúp anh ấy vượt qua quá trình điều trị". Lời khẳng định chắc nịch từ nữ diễn viên đã phần nào khiến netizen bớt đi những lời "đá xoáy" về tình yêu của cặp đôi. Trải qua 35 lần xạ trị và 4 lần hóa trị, bên cạnh Kim Woo Bin luôn có bóng dáng của nữ diễn viên họ Shin. Cô đã chăm sóc, động viên nam tài tử để đánh bại bệnh tật. Có thể nói chính điều này đã góp phần thay đổi cách đánh giá của công chúng khi nhìn vào chuyện tình "chị em" của cặp đôi.

Kim Woo Bin xuất hiện tiều tụy sau 1 năm chiếc đấu với ung thư vòm họng Sau khoảng thời gian nỗ lực chiến đấu với bệnh tật, Kim Woo Bin đã quay trở lại làng giải trí và thậm chí còn về chung công ty quản lý với bạn gái. Dù không sát cánh cùng nhau trong bất kỳ bộ phim nào nhưng cả hai vẫn luôn âm thầm ủng hộ cho những dự án riêng của người kia. Giữa chốn showbiz đầy rẫy thị phi này, bất cứ cặp đôi nào công khai tình cảm trước báo giới đều phải chuẩn bị tinh thần chiến đấu trước những luồng ý kiến tiêu cực. "Nghệ sĩ yêu nhanh, chóng chán, chẳng mấy mà chia tay thôi" đó là bình luận mà có lẽ bất kỳ cặp đôi nghệ sĩ nào cũng từng phải nghe. Vượt qua những giai đoạn thử thách nhất, giờ đây Kim Woo Bin và Shin Min Ah vẫn bên cạnh nhau bình yên và hạnh phúc. Cộng đồng fan hâm mộ của cặp đôi vẫn luôn cầu chúc cho chuyện tình giữa Kim Woo Bin và Shin Min Ah sẽ mãi vẹn nguyên như những ngày đầu, để có thể cùng nhau đi đến một cái kết viên mãn mà ai cũng nóng lòng chờ đợi.

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