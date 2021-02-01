BXH sao Hoa ngữ cuối tháng 1: Hoa Thần Vũ ‘vượt mặt’ Thái Từ Khôn, Lưu Vũ Hân tụt hạng

Ở bảng xếp hạng sao Hoa ngữ cuối tháng 1, nam ca sĩ Hoa Thần Vũ đã có màn thăng hạng đáng kể nhờ scandal liên quan đến chuyện tình cảm.

Mới đây, Powerstar đã công bố bảng xếp hạng những ngôi sao Hoa ngữ có chỉ số ảnh hưởng lớn nhất tuần cuối tháng 1 (từ ngày 18/1 đến ngày 24/1). Theo đó, kết quả của bảng xếp hạng này dựa trên việc thống kê tương tác, bình chọn của cư dân mạng, người hâm mộ về độ nổi tiếng và sức ảnh hưởng của các ca sĩ thần tượng trên mạng xã hội Weibo ở Trung Quốc trong một tuần.

Ở bảng xếp hạng idol nam tuần này, sau nhiều tháng chiếm lĩnh ngôi vương, cậu út nhà TFBOYS - Dịch Dương Thiên Tỉ bất ngờ rơi xuống hạng 4. Trong khi đó, Thái Từ Khôn cũng bị Hoa Thần Vũ đẩy xuống hạng 2. Ngoài ra, Vương Tuấn Khải tăng lên một hạng.

Hoa Thần Vũ vươn lên dẫn đầu - Ảnh: Internet

Bảng xếp hạng sao nam cuối tháng 1:

Hoa Thần Vũ Thái Từ Khôn Vương Tuấn Khải Dịch Dương Thiên Tỉ Châu Thâm Vương Nguyên Trương Nghệ Hưng Phạm Thừa Thừa Mã Gia Kỳ Lưu Diệu Văn

BXH sao nam - Ảnh: Internet

Ở bảng xếp hạng idol nữ, sau nhiều tuần thay phiên nhau đứng đầu, Dương Siêu Việt và Lưu Vũ Hân đều bị Trương Bích Thần đánh bại trong tuần này. Cụ thể, Lưu Vũ Hân và Dương Siêu Việt lần lượt xếp hạng 2 và 3.

Bảng xếp hạng sao nữ cuối tháng 1:

Trương Bích Thần Lưu Vũ Hân Dương Siêu Việt Đặng Tử Kỳ Mạnh Mỹ Kỳ Khổng Tuyết Nhi Chu Bút Sướng Ngô Tuyên Nghi Ngu Thư Hân Trình Tiêu

BXH sao nữ - Ảnh: Internet

Có thể thấy, bảng xếp hạng sao Hoa ngữ cuối tháng 1 đã có nhiều biến động so với những tuần trước.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/bxh-sao-hoa-ngu-cuoi-thang-1-hoa-than-vu-vuot-mat-thai-tu-khon-luu-vu-han-tut-hang-394977.html