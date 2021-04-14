Bị 'bóc phốt' hàng loạt vì thái độ 'lồi lõm', sao nam 'Mr. Queen' viết thư tay xin lỗi nhưng vẫn bị quay lưng

Bản dịch bức thư tay của nam diễn viên Kim Jung Hyun:

“Xin chào, tôi là Kim Jung Hyun.

“Time” là bộ phim đầu tiên mà tôi đóng vai nam chính, vì vậy, đây cũng là một bộ phim vô cùng có ý nghĩa đối với tôi. Tuy nhiên, tôi đã mang đến sự thất vọng và tổn thương sâu sắc cho đạo diễn, biên kịch, cũng như các diễn viên và staff. Tôi xin lỗi.

Ký ức về buổi họp báo “Time” vẫn còn trong đầu tôi như những mảnh vỡ. Ngay cả tôi cũng không thể chấp nhận được thái độ của mình lúc đó. Tôi ân hận đến mức muốn quay ngược thời gian.

Tôi đã tự chuốc lấy sự việc đáng xấu hổ vì vấn đề cá nhân. Với tư cách là diễn viên chính, tôi đã không thể hoàn thành trách nhiệm của mình. Tôi xin lỗi mà không có bất kỳ lời bào chữa nào.

Cách cư xử của tôi tại buổi họp báo, và toàn bộ quá trình rút khỏi “Time” đều sai. Tôi chân thành xin lỗi nữ diễn viên Seohyun, người đã bị tổn thương vì điều này, và tất cả những người liên quan đã trải qua khoảng thời gian khó khăn ở thời điểm đó.

Tôi tin rằng mình nên đích thân đến gặp và xin lỗi từng người trong đội ngũ của “Time”, cũng như tất cả những người mà tôi đã gây tổn hại. Ngay cả khi phải mất nhiều thời gian, tôi sẽ đến gặp đạo diễn, biên kịch, các diễn viên, tất cả các staff và cầu xin sự tha thứ.

Về mặt đạo đức, tôi xin lỗi công ty quản lý O & Entertainment, và xin lỗi Culture Depot vì đã khiến họ bị nhắc đến một cách đáng hổ thẹn. Tôi cũng thành thật xin lỗi những người hâm mộ đã luôn tin tưởng, ủng hộ và chờ đợi tôi.

Tôi cầu xin sự tha thứ từ tất cả những người đã phải bận lòng vì tôi. Trong khi viết lá thư này, cũng là lúc tôi nhìn lại những lỗi lầm và hành động sai trái của mình. Nếu tôi được trao cơ hội, tôi sẽ không coi mọi thứ là điều hiển nhiên, và tôi sẽ luôn làm việc chăm chỉ để trở thành một diễn viên lành mạnh, biết suy ngẫm và biết quản lý bản thân.

Tôi xin lỗi.”