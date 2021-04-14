Bị 'bóc phốt' hàng loạt vì thái độ 'lồi lõm', sao nam 'Mr. Queen' viết thư tay xin lỗi nhưng vẫn bị quay lưng

Giữa "lùm xùm" hẹn hò với nữ phụ Hạ cánh nơi anh, nam diễn viên Kim Jung Hyun bất ngờ bị "đào mộ" những khoảnh khắc thờ ơ, khó chịu với bạn diễn và các Staff từ 3 năm trước. Cộng đồng mạng không ngừng "réo tên" khiến nam diễn viên phải viết tâm thư xin lỗi.
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Sau khi nổi đình nổi đám nhờ sức hút của bộ phim Mr. Queen, nam diễn viên Kim Jung Hyun bất ngờ bị Dispatch khui tin hẹn hò hồi đầu tháng 4. Tưởng rằng được fan ủng hộ hết mình, ai ngờ sao này lại bị lôi lại "lùm xùm" thái độ của 3 năm trước.
Cụ thể, nam diễn viên đã từng bày tỏ thái độ khó chịu ra mặt khi diễn chung với Seohyun (SNSD) bằng các hành động "kém duyên" như lau tay ngay sau khi diễn cảnh nắm tay, từ chối khoác tay để chụp hình tại họp báo và thậm chí còn yêu cầu sửa đổi kịch bản nhiều lần để hạn chế các cảnh gần gũi. Tại thời điểm đó, công ty chủ quản của anh chàng đã lên tiếng xin lỗi và lấy lý do là Kim Jung Hyun đang gặp các vấn đề về tâm lý. Tuy nhiên mới đây, sau khi bị lên án một lần nữa về thái độ "lồi lõm" năm nào, anh chàng lại "bóc phốt" người yêu cũ là nữ diễn viên "Điên thì có sao" đã điều khiển mình làm những hành động như vậy. Chẳng những không nhận được sự đồng cảm từ cộng đồng mạng, mà nam diễn viên còn nhận lại một "làn sóng" tẩy chay dữ dội hơn vì cách xử lý khá "đàn bà" của mình.
Trước sức ép dư luận, anh chàng đã đăng tâm thư xin lỗi với những lời lẽ ân hận về những hành động trong quá khứ. Đây là lần đầu tiên nam diễn viên công khai xin lỗi đến SeoHyun và dàn Staff của bộ phim "Time" năm ấy.
Tuy nhiên, trước tâm thư dài như sớ của anh chàng, cộng đồng mạng vẫn xem là chưa đủ. Lời xin lỗi muộn màng của nam diễn viên bị xem là giả tạo và đang cố gắng "tẩy trắng" bản thân nhằm thu hút lại sự yêu thích của công chúng.
Bản dịch bức thư tay của nam diễn viên Kim Jung Hyun:
“Xin chào, tôi là Kim Jung Hyun.
“Time” là bộ phim đầu tiên mà tôi đóng vai nam chính, vì vậy, đây cũng là một bộ phim vô cùng có ý nghĩa đối với tôi. Tuy nhiên, tôi đã mang đến sự thất vọng và tổn thương sâu sắc cho đạo diễn, biên kịch, cũng như các diễn viên và staff. Tôi xin lỗi.
Ký ức về buổi họp báo “Time” vẫn còn trong đầu tôi như những mảnh vỡ. Ngay cả tôi cũng không thể chấp nhận được thái độ của mình lúc đó. Tôi ân hận đến mức muốn quay ngược thời gian.
Tôi đã tự chuốc lấy sự việc đáng xấu hổ vì vấn đề cá nhân. Với tư cách là diễn viên chính, tôi đã không thể hoàn thành trách nhiệm của mình. Tôi xin lỗi mà không có bất kỳ lời bào chữa nào.
Cách cư xử của tôi tại buổi họp báo, và toàn bộ quá trình rút khỏi “Time” đều sai. Tôi chân thành xin lỗi nữ diễn viên Seohyun, người đã bị tổn thương vì điều này, và tất cả những người liên quan đã trải qua khoảng thời gian khó khăn ở thời điểm đó.
Tôi tin rằng mình nên đích thân đến gặp và xin lỗi từng người trong đội ngũ của “Time”, cũng như tất cả những người mà tôi đã gây tổn hại. Ngay cả khi phải mất nhiều thời gian, tôi sẽ đến gặp đạo diễn, biên kịch, các diễn viên, tất cả các staff và cầu xin sự tha thứ.
Về mặt đạo đức, tôi xin lỗi công ty quản lý O & Entertainment, và xin lỗi Culture Depot vì đã khiến họ bị nhắc đến một cách đáng hổ thẹn. Tôi cũng thành thật xin lỗi những người hâm mộ đã luôn tin tưởng, ủng hộ và chờ đợi tôi.
Tôi cầu xin sự tha thứ từ tất cả những người đã phải bận lòng vì tôi. Trong khi viết lá thư này, cũng là lúc tôi nhìn lại những lỗi lầm và hành động sai trái của mình. Nếu tôi được trao cơ hội, tôi sẽ không coi mọi thứ là điều hiển nhiên, và tôi sẽ luôn làm việc chăm chỉ để trở thành một diễn viên lành mạnh, biết suy ngẫm và biết quản lý bản thân.
Tôi xin lỗi.”