Nhận tin nhắn từ em nhỏ khó khăn, Quyền Linh sẵn sàng giúp đỡ: 'Nếu không được hỗ trợ 1,5 triệu thì cứ gặp tôi'

Tin tức giải trí 01/09/2021 21:22

MC Quyền Linh khẳng định sau khi biết đến thông tin một trường hợp khó khăn nhờ đến sự hỗ trợ trong mùa dịch.

Mới đây, MC Quyền Linh đã góp mặt trong chương trình Dân Hỏi? Thành Phố Trả Lời. Tại đây, anh đã thay mặt người dân đặt ra các câu hỏi liên quan đến những vấn đè như trợ cấp, quy định mới về giãn cách xã hội, cùng hướng dẫn phòng, chống dịch tại TP.HCM. Đặc biệt, nam MC cho biết mình đã nhận được một tin nhắn của người dân rất bức xúc về việc họ không nhận được hỗ trợ.

Cụ thể, Quyền Linh cho biết, người này đã hỏi anh về việc gia đình đang rất cần nhận hỗ trợ và thành phố cũng đến hẻm phát đồ nhiều lần, nhưng riêng gia đình họ lại không được nhận vì không có phiếu.

"Em ấy hỏi phường nhưng phường chuyển sang Hội Phụ nữ giải quyết. Hội Phụ nữ nhận rồi đưa tiếp lên công an giải quyết. Công an nhận xong chuyển tiếp sang bên khác. Chuyển đi một hồi, tới người phát phiếu thì người đó kêu hết phiếu rồi. Đó là điều khiến tôi rất bức xúc, tôi đã đưa toàn bộ tin nhắn cho anh Lê Quang Tự Do hôm trước, hôm nay không biết anh đã giải quyết như thế nào rồi?", Quyền Linh chia sẻ.

Nhận tin nhắn từ em nhỏ khó khăn, Quyền Linh sẵn sàng giúp đỡ: 'Nếu không được hỗ trợ 1,5 triệu thì cứ gặp tôi' - Ảnh 1
MC Quyền Linh tham gia chương trình Dân Hỏi? Thành Phố Trả Lời giúp người dân giải đáp thắc mắc về việc nhận hỗ trợ, phòng chống dịch - Ảnh: Cắt từ clip

 Nhận được câu hỏi này, Phó Cục trưởng Cục Phát thanh - Truyền hình và Thông tin điện tử - Bộ TT-TT Lê Quang Tự Do đã đưa ra lời giải đáp: "Thưa anh Quyền Linh và bà con, ngay khi anh Linh đưa tin nhắn đó cho tôi xem, tôi đã gọi ngay cho bí thư, chủ tịch quận 6, nơi bạn đó sinh sống. Ngay lập tức, họ đã cử người xuống làm việc, xác minh và báo về cho tôi là bạn đó hiện đã nhận được túi an sinh. Về số tiền trợ cấp 1,5 triệu, chúng tôi cần xác minh thêm vì bạn ấy chưa nằm đúng nhóm đối tượng khó khăn được cấp phát. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn xem xét để giải quyết. Nói chung, chúng tôi đã xử lý ngay trường hợp của bạn đó để gia đình bạn nhận được hỗ trợ rồi".

Sau khi nghe được câu trả lời từ ông Quang Tự Do, MC Quyền Linh cười nói rằng mình rất đổng cảm với trường hợp của người dân trong trường hợp trên, anh cho biết sẽ tiếp tục theo dõi, nếu không nhận được số tiền 1,5 triệu thì hãy đến gặp anh: "Thực ra, tôi rất đồng cảm với trường hợp của em đó. Tôi sẽ tiếp tục theo dõi trường hợp này và tin chắc rằng em đó sẽ sớm nhận được 1,5 triệu tiền hỗ trợ. Nếu không nhận được 1,5 triệu thì cứ gặp tôi".

Nhận tin nhắn từ em nhỏ khó khăn, Quyền Linh sẵn sàng giúp đỡ: 'Nếu không được hỗ trợ 1,5 triệu thì cứ gặp tôi' - Ảnh 2
MC Quyền Linh làm từ thiện suốt mùa dịch - Ảnh: Internet

 Chia sẻ của Quyền Linh ngay lập tức thu hút sự chú ý của đông đảo khán giả xem đài. Ai cũng rất cảm kích trước tấm lòng hết mình vì dân của anh. Được biết, suốt thời gian qua, Quyền Linh là nghệ sĩ liên tục đứng ra làm các công tác thiện nguyện, hỗ trợ nhu yếu phẩm cho người dân mùa dịch, không quản nhọc nhằn. Khán giả liên tục gửi lời cảm ơn, mong nam MC giữ gìn sức khỏe.

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