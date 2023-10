Nhận tin nhắn từ em nhỏ khó khăn, Quyền Linh sẵn sàng giúp đỡ: 'Nếu không được hỗ trợ 1,5 triệu thì cứ gặp tôi'

"Em ấy hỏi phường nhưng phường chuyển sang Hội Phụ nữ giải quyết. Hội Phụ nữ nhận rồi đưa tiếp lên công an giải quyết. Công an nhận xong chuyển tiếp sang bên khác. Chuyển đi một hồi, tới người phát phiếu thì người đó kêu hết phiếu rồi. Đó là điều khiến tôi rất bức xúc, tôi đã đưa toàn bộ tin nhắn cho anh Lê Quang Tự Do hôm trước, hôm nay không biết anh đã giải quyết như thế nào rồi?", Quyền Linh chia sẻ.

MC Quyền Linh tham gia chương trình Dân Hỏi? Thành Phố Trả Lời giúp người dân giải đáp thắc mắc về việc nhận hỗ trợ, phòng chống dịch - Ảnh: Cắt từ clip

Nhận được câu hỏi này, Phó Cục trưởng Cục Phát thanh - Truyền hình và Thông tin điện tử - Bộ TT-TT Lê Quang Tự Do đã đưa ra lời giải đáp: "Thưa anh Quyền Linh và bà con, ngay khi anh Linh đưa tin nhắn đó cho tôi xem, tôi đã gọi ngay cho bí thư, chủ tịch quận 6, nơi bạn đó sinh sống. Ngay lập tức, họ đã cử người xuống làm việc, xác minh và báo về cho tôi là bạn đó hiện đã nhận được túi an sinh. Về số tiền trợ cấp 1,5 triệu, chúng tôi cần xác minh thêm vì bạn ấy chưa nằm đúng nhóm đối tượng khó khăn được cấp phát. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn xem xét để giải quyết. Nói chung, chúng tôi đã xử lý ngay trường hợp của bạn đó để gia đình bạn nhận được hỗ trợ rồi".