Mới đây, Khánh Thi đã chính thức chia sẻ nguyên nhân khiến cô livestream khóc nức nở, đồng thời cho biết hiện tâm trạng của bản thân đã ổn định.

Khuya 27/8, cư dân mạng xôn xao bàn tán khi Khánh Thi bất ngờ livestream và có loạt hành động lạ, ôm mặt khóc nức nở. Thậm chí cô còn nói những câu như: "Đừng tin gì hết nha", "Ở đây sống không nổi đâu", "Bị lừa rồi", "Đừng tin ai"... Thời gian gần đây, netizen phát hiện ra bà mẹ 2 con liên tục đăng tải nhiều dòng trạng thái tiêu cực, thậm chí ẩn ý nhắc đến "trà xanh". Đến ngày 30/8, Khánh Thi xuất hiện cùng Phan Hiển, chia sẻ những khoảnh khắc tình tứ sau nhiều ngày im lặng. Thậm chí, cặp đôi thoải mái khóa môi nhau, được cho là đập tan tin đồn có "tiểu tam" chen chân. Tuy nhiên, dân mạng vẫn soi ánh mắt đượm buồn, biểu cảm gượng gạo của nữ vũ công.

Sau livestream khóc lóc, Khánh Thi và Phan Hiển xuất hiện, khóa môi tình tứ - Ảnh: Cắt từ clip Đến tối 31/8, Khánh Thi tung clip, nói về tâm trạng cũng như nguyên nhân livestream xôn xao MXH những ngày qua. Bà mẹ hai con chia sẻ: "Dịch Covid-19 làm cho người ta stress, gia đình không được gặp nhau, nên cảm giác ai cũng có thể bị bệnh đem đến cho mình sự sợ hãi, và đôi lúc Thi cũng có những khoảnh khắc lo lắng". Khánh Thi cho biết vì dịch bệnh Covid-19 nên tâm trạng stress - Ảnh: Cắt từ clip Khánh Thi cho biết, thời gian qua cô sống cùng Phan Hiển tại trung tâm để dạy nhảy online, duy trì công việc. Dịch bệnh căng thẳng, cộng thêm việc không được ở gần con, chăm sóc mẹ già.... khiến cô càng thêm áp lực. "Đây là năm đầu đời của cu Kubi (con trai Khánh Thi), bé đi vào lớp 1 nhưng con không được đến trường, đang học online khiến Thi lo lắng. Ngoài ra, mẹ Thi đang ở chung cư, bây giờ không chăm được mẹ bản thân mình cũng rất lo vì người già dễ mắc Covid hơn những người trẻ tuổi", Khánh Thi bày tỏ.

Khánh Thi khẳng định không có chuyện cô và ông xã gặp trục trặc hôn nhân. Côchia sẻ thêm, hiện tâm trạng cô đã tốt, tinh thần phấn chấn, mọi thứ cũng đã tươi đẹp hơn. Đồng thời, bà mẹ 2 con cũng nhắn nhủ đến khán giả vẫn đang lo lắng cho cô: "Thi cũng mong mọi người yên tâm, Thi rất là ổn và mọi thứ cũng đang quay trở lại hài hòa hơn. Cảm ơn tất cả bạn bè đã luôn hỏi thăm Thi trong những lúc Thi bị stress, mong mùa dịch qua nhanh để chúng ta có thể quay trở lại cuộc sống bình thường" Tổ ấm hạnh phúc của Khánh Thi - Phan Hiển - Ảnh: Internet Trước đó, trong đoạn livestream cùng vợ, Phan Hiển cũng có động thái khi dân mạng hỏi han Khánh Thi vì những hành động lạ trong những ngày vừa qua:"Cảm ơn mọi người lo lắng cho Khánh Thi hôm nọ và thời gian qua, lâu lâu vợ em hay khùng chút, nên mọi người thông cảm". Có lẽ từ những lời bày tỏ từ phía chính chủ, dân mạng phần nào khẳng định không có chuyện Khánh Thi - Phan Hiển toang vì "trà xanh".

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