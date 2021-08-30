Động thái mới nhất của Khánh Thi như ngầm thông báo cả hai vẫn đang hạnh phúc giữa nghi vấn 'toang' vì xuất hiện 'trà xanh'.

Trưa ngày 30/8, Khánh Thi bất ngờ xuất hiện sau khi khiến khán giả hoang mang vì livestream khóc lóc lúc rạng sáng cách đây ít hôm. Theo đó, "nữ hoàng dancesport" khoe được chồng trẻ tự tay cắt tóc cho mình trong mùa dịch. Không chỉ thế, cả hai còn có màn hoá môi cực ngọt, liên tục ngỏ lời yêu. Động thái này của Khánh Thi như ngầm thông báo cả hai vẫn đang hạnh phúc giữa nghi vấn "toang" vì xuất hiện "trà xanh". Khánh Thi khoe được chồng trẻ tự tay cắt tóc cho mình - Ảnh: Cắt từ clip Cả 2 khóa môi cực ngọt - Ảnh: Cắt từ clip Tuy nhiên, dù vui cười ôm hôn Phan Hiển nhưng netizen vẫn soi ra biểu cảm gượng gạo khác lạ của Khánh Thi trên sóng livestream. Theo đó, rất nhiều khán giả nhận xét rằng Khánh Thi trông xanh xao mệt mỏi rõ, đặc biệt đôi mắt của cô vẫn còn sưng húp và đượm buồn sau 3 ngày vướng ồn ào.

Netizen soi Khánh Thi biểu cảm buồn rõ, mắt cuồng thâm dù tỏ ra vui cười trong livestream - Ảnh: Cắt từ clip Đáng chú ý, ở cuối livestream, Khánh Thi nhắc đến chuyện giận ông xã, gián tiếp giải thích về lầm livestream khóc lóc lần trước: "Khi mà mình giận ông xã, mình sẽ đi cắt cái lá của cây này vì nó rất đắt". Hành động mới nhất của Khánh Thi khiến nhiều người yên tâm phần nào vì cô đã ổn và đã vui vẻ bên chồng. Cư dân mạng để lại bình luận - Ảnh: Cắt từ clip Trước đó, rạng sáng 28/8, Khánh Thi đã khiến netizen lo lắng tột độ khi bất ngờ livestream trong bóng tối miện lẩm bẩm những lời khó hiểu như: : “Mọi người đừng đi ra nha”, “Đừng tin gì hết nha”, “Ở đây sống không nổi đâu”, “Bị lừa rồi, đừng tin ai”,…

Tại thời điểm Khánh Thy livestream, nhiều người hâm mộ lo lắng bình luận trấn an và hỏi lý do nhưng cô vẫn khóc và không giải thích gì. Sau đó, một người đứng sau Khánh Thi bật đèn lên và tắt live thay cô. Hiện đoạn livestream này không còn tồn tại trên trang cá nhân của Khánh Thi. Điều này đã dấy lên không ít đồn đoán hôn nhân của cô đang gặp trục trặc. Cư dân mạng cũng nhanh chóng "soi" ra chi tiết Khánh Thi để chế độ độc thân trên Facebook, một số bài viết gần đây có phần tiêu cực, khó hiểu khi liên tục nhắc đến cụm từ "trà xanh". Trước đó, ngày 27/8, Khánh Thi và Phan Hiển vẫn cùng nhau livestream gọi điện thoại trò chuyện vui vẻ với cậu con trai. Tổ ấm của Khánh Thi - Phan Hiển - Ảnh: Internet Trong một lần trả lời báo chí, Phan Hiển cho biết vợ mình là người hay ghen: "Tôi và vợ cãi nhau như cơm bữa ấy mà! Khánh Thi vốn tính rất nóng, hay ghen. Khi bực lên cô ấy có thể nói những câu mất kiểm soát, thậm chí đập đồ vô tội vạ. Những lúc ấy, tôi luôn nhủ mình phải bình tĩnh để kéo mọi thứ về như trạng thái ban đầu" - Phan Hiển nói.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/hau-livestream-khoc-loc-khanh-thi-bat-ngo-khoe-duoc-chong-cat-toc-roi-khoa-moi-ngot-ngao-netizen-van-tinh-y-nhan-ra-diem-bat-thuong-421310.html