Trong livestream trưa ngày 29/8, Việt Hương bức xúc lên tiếng về việc thường xuyên mất bình oxy thu hút được sự quan tâm của công chúng. Cụ thể, nữ danh hài cho biết, khi được mọi người cầu cứu bình oxy, vợ chồng cô cùng ekip sẽ mang bình oxy nhanh nhất có thể đến người cần giúp đỡ.

Việt Hương là một trong những nghệ sĩ nhiệt huyết làm từ thiện nhất thời gian gần đây. Theo đó, cô trích toàn bộ tiền cá nhân để giúp bà con, khẳng định không nhận bất cứ 1 đồng nào từ mạnh thường quân

Nữ danh hài chia sẻ thêm, có 1 số trường hợp trả nhầm hoặc chưa kịp trả. Cô mong mọi người hãy cố gắng trả bình oxy đến đúng địa điểm, thậm chí Việt Hương còn còn vái lạy mọi người hãy trả lại bình để có thể giúp được nhiều người hơn.

Tuy nhiên, Việt Hương lại gặp hoàn cảnh "trớ trêu" khi một số người mang bình oxy đi bán chỉ với giá 500 – 600 nghìn đồng. Trong khi đó, một bình oxy nhỏ có giá khoảng 1 triệu 800 nghìn đồng, một bình oxy lớn có giá 3 triệu 8 trăm nghìn đồng.

Việt Hương uất ức chia sẻ trên sóng livestream: “Khi quý vị kêu cấp cứu, chúng tôi có bình oxy nhưng còn cả tấm lòng chúng tôi đem tới quý vị ơi! Làm ơn thương giùm tôi, một cái bình như vậy 1 triệu 800 nghìn đồng. Bình này chúng tôi mua chứ không phải đi xin gì của ai hết... Quý vị xài xong hãy trả lại. Ai mà đem bán kỳ vậy, trời ơi bất nhân quá, bán có 500 nghìn à! Tội lạy mọi người, làm ơn trả lại bình ô-xy cho Việt Hương, những cái bình này bây giờ nó khó kiếm lắm nên mọi người khi sử dụng xong, khỏe mạnh lại rồi thì trả lại bình ô-xy để Việt Hương hỗ trợ cho những trường hợp khác".

Để tránh trường hợp mất mát bình oxy, Việt Hương và team từ thiện đã phải phun sơn và khắc tên Việt Hương lên mỗi chiếc bình.

"Không nói là không được, làm từ thiện kiểu này mà cứ mất bình mãi thì lấy bình đâu mà làm. Không phải chỉ riêng mình Việt Hương mà hàng nghìn hội nhóm khác đang chạy ô-xy khắp Sài Gòn, làm ơn trả lại cho chúng tôi bình ô-xy sau khi sử dụng xong", Việt Hương chia sẻ.

Việt Hương bác bỏ tin đồn lấy tiền khi cung cấp bình Oxy cho các bệnh nhân mắc Covid-19 - Ảnh cắt từ clip

Ngoài ra Việt Hương cũng cho biết thêm, phía nữ nghệ sĩ không hề lấy tiền khi cung cấp bình ô-xy cho các bệnh nhân mắc Covid-19. Bởi thế nên một vài thông tin Việt Hương lấy tiền cọc khi cung cấp ô-xy là hoàn toàn sai sự thật.

"Việt Hương làm không lấy một đồng nào cả, có người bảo là khi đem bình ô-xy đến là phải lấy tiền đặt cọc mấy trăm nghìn, cả triệu bạc. Không có, thật sự là Việt Hương và ê-kíp không hề lấy tiền, nếu ai đã được Việt Hương giúp đỡ bình ô-xy rồi thì sẽ biết", nữ nghệ sĩ chia sẻ trên sóng livestream trưa 29/8.

Vợ chồng Việt Hương tích cực làm từ thiện suốt thời gian qua - Ảnh: FBNV

Không chỉ thành công, giàu có, Việt Hương còn nổi tiếng là một nữ nghệ sĩ rất hăng hái làm từ thiện. Thời gian gần đây khi thành phố Hồ Chí Minh trở thành tâm dịch, nữ danh hài tích cực đóng góp, hoạt động giúp đỡ người dân có hoàn cảnh khó khăn ở những nơi bị cách ly. Hành động đẹp của vợ chồng Việt Hương nhận được sự quan tâm, ủng hộ từ đông đảo khán giả.