Việt Hương uất ức 'vái lạy', xin F0 khỏi bệnh trả lại bình oxy để tiếp tục cứu người: 'Ai mà đem bán, bất nhân quá'

Tin tức giải trí 30/08/2021 11:27

Nữ danh hài Việt Hương bức xúc trước những trường hợp lấy bình oxy đi bán chỉ với giá vài trăm nghìn đồng.

Việt Hương là một trong những nghệ sĩ nhiệt huyết làm từ thiện nhất thời gian gần đây. Theo đó, cô trích toàn bộ tiền cá nhân để giúp bà con, khẳng định không nhận bất cứ 1 đồng nào từ mạnh thường quân

Trong livestream trưa ngày 29/8, Việt Hương bức xúc lên tiếng về việc thường xuyên mất bình oxy thu hút được sự quan tâm của công chúng. Cụ thể, nữ danh hài cho biết, khi được mọi người cầu cứu bình oxy, vợ chồng cô cùng ekip sẽ mang bình oxy nhanh nhất có thể đến người cần giúp đỡ.

Tuy nhiên, Việt Hương lại gặp hoàn cảnh "trớ trêu" khi một số người mang bình oxy đi bán chỉ với giá 500 – 600 nghìn đồng. Trong khi đó, một bình oxy nhỏ có giá khoảng 1 triệu 800 nghìn đồng, một bình oxy lớn có giá 3 triệu 8 trăm nghìn đồng.

Việt Hương uất ức 'vái lạy', xin F0 khỏi bệnh trả lại bình oxy để tiếp tục cứu người: 'Ai mà đem bán, bất nhân quá' - Ảnh 1
Việt Hương bức xúc một số trường hợp khi xài bình xong đã đem bán hoặc không trả lại, gây khó khăn cho đội thiện nguyện của cô.

 Nữ danh hài chia sẻ thêm, có 1 số trường hợp trả nhầm hoặc chưa kịp trả. Cô mong mọi người hãy cố gắng trả bình oxy đến đúng địa điểm, thậm chí Việt Hương còn còn vái lạy mọi người hãy trả lại bình để có thể giúp được nhiều người hơn. 

Việt Hương uất ức chia sẻ trên sóng livestream: “Khi quý vị kêu cấp cứu, chúng tôi có bình oxy nhưng còn cả tấm lòng chúng tôi đem tới quý vị ơi! Làm ơn thương giùm tôi, một cái bình như vậy 1 triệu 800 nghìn đồng. Bình này chúng tôi mua chứ không phải đi xin gì của ai hết... Quý vị xài xong hãy trả lại. Ai mà đem bán kỳ vậy, trời ơi bất nhân quá, bán có 500 nghìn à! Tội lạy mọi người, làm ơn trả lại bình ô-xy cho Việt Hương, những cái bình này bây giờ nó khó kiếm lắm nên mọi người khi sử dụng xong, khỏe mạnh lại rồi thì trả lại bình ô-xy để Việt Hương hỗ trợ cho những trường hợp khác".

Để tránh trường hợp mất mát bình oxy, Việt Hương và team từ thiện đã phải phun sơn và khắc tên Việt Hương lên mỗi chiếc bình.

"Không nói là không được, làm từ thiện kiểu này mà cứ mất bình mãi thì lấy bình đâu mà làm. Không phải chỉ riêng mình Việt Hương mà hàng nghìn hội nhóm khác đang chạy ô-xy khắp Sài Gòn, làm ơn trả lại cho chúng tôi bình ô-xy sau khi sử dụng xong", Việt Hương chia sẻ.

Việt Hương uất ức 'vái lạy', xin F0 khỏi bệnh trả lại bình oxy để tiếp tục cứu người: 'Ai mà đem bán, bất nhân quá' - Ảnh 2
Việt Hương bác bỏ tin đồn lấy tiền khi cung cấp bình Oxy cho các bệnh nhân mắc Covid-19 - Ảnh cắt từ clip

 Ngoài ra Việt Hương cũng cho biết thêm, phía nữ nghệ sĩ không hề lấy tiền khi cung cấp bình ô-xy cho các bệnh nhân mắc Covid-19. Bởi thế nên một vài thông tin Việt Hương lấy tiền cọc khi cung cấp ô-xy là hoàn toàn sai sự thật.

"Việt Hương làm không lấy một đồng nào cả, có người bảo là khi đem bình ô-xy đến là phải lấy tiền đặt cọc mấy trăm nghìn, cả triệu bạc. Không có, thật sự là Việt Hương và ê-kíp không hề lấy tiền, nếu ai đã được Việt Hương giúp đỡ bình ô-xy rồi thì sẽ biết", nữ nghệ sĩ chia sẻ trên sóng livestream trưa 29/8.

Việt Hương uất ức 'vái lạy', xin F0 khỏi bệnh trả lại bình oxy để tiếp tục cứu người: 'Ai mà đem bán, bất nhân quá' - Ảnh 3
Vợ chồng Việt Hương tích cực làm từ thiện suốt thời gian qua - Ảnh: FBNV

 Không chỉ thành công, giàu có, Việt Hương còn nổi tiếng là một nữ nghệ sĩ rất hăng hái làm từ thiện. Thời gian gần đây khi thành phố Hồ Chí Minh trở thành tâm dịch, nữ danh hài tích cực đóng góp, hoạt động giúp đỡ người dân có hoàn cảnh khó khăn ở những nơi bị cách ly. Hành động đẹp của vợ chồng Việt Hương nhận được sự quan tâm, ủng hộ từ đông đảo khán giả.

Giữa lúc Vbiz 'nhốn nháo' vì chuyện sao kê, 'tình cũ tỷ phú' của Ngọc Trinh chọn cách công khai minh bạch tiền từ thiện liền được khen rần rần

Giữa lúc Vbiz 'nhốn nháo' vì chuyện sao kê, 'tình cũ tỷ phú' của Ngọc Trinh chọn cách công khai minh bạch tiền từ thiện liền được khen rần rần

Hành động minh bạch số tiền 'khủng' quyên góp từ thiện của tỷ phú Hoàng Kiều nhận được nhiều lời tán dương của cư dân mạng.

Xem thêm
Từ khóa:   Việt Hương bị chỉ trích khi làm từ thiện vợ chồng Việt Hương làm từ thiện Việt Hương mua xe từ thiện

TIN MỚI NHẤT

Từ nay đến hết tháng 10, 3 con giáp VẦNG HÀO SOI SÁNG, tài lộc cải thiện, công danh rộng mở, giàu nhanh chóng mặt

Từ nay đến hết tháng 10, 3 con giáp VẦNG HÀO SOI SÁNG, tài lộc cải thiện, công danh rộng mở, giàu nhanh chóng mặt

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 3 phút trước
Tam Hợp may mắn vào 3 ngày cuối tuần (9, 10, 11 tháng 10), 3 con giáp dư dả tiền bạc, làm đâu thắng đó, sự nghiệp thành công khiến ai cũng ngưỡng mộ

Tam Hợp may mắn vào 3 ngày cuối tuần (9, 10, 11 tháng 10), 3 con giáp dư dả tiền bạc, làm đâu thắng đó, sự nghiệp thành công khiến ai cũng ngưỡng mộ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 3 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 9/10/2026, 3 con giáp TAM HỢP độ mệnh, THẦN PHẬT dẫn đường, một bước lên mây, tình - tiền rạng rỡ, hạnh phúc trăm bề

Đúng 20h hôm nay, ngày 9/10/2026, 3 con giáp TAM HỢP độ mệnh, THẦN PHẬT dẫn đường, một bước lên mây, tình - tiền rạng rỡ, hạnh phúc trăm bề

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 3 phút trước
Đúng ngay mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp GIÀU SANG PHÚ QUÝ, tài lộc ngày càng tăng 'tài lộc gấp đôi, dương khí vượng'

Đúng ngay mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp GIÀU SANG PHÚ QUÝ, tài lộc ngày càng tăng 'tài lộc gấp đôi, dương khí vượng'

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 3 phút trước
Sự thật đằng sau bộ trang sức 2 tỷ người vợ mang trên người ngày chấm dứt hôn nhân

Sự thật đằng sau bộ trang sức 2 tỷ người vợ mang trên người ngày chấm dứt hôn nhân

Tâm sự gia đình 4 giờ 3 phút trước
Ăn nấm kim châm thường xuyên, cơ thể sẽ thây đổi như thế nào?

Ăn nấm kim châm thường xuyên, cơ thể sẽ thây đổi như thế nào?

Dinh dưỡng 5 giờ 3 phút trước
Sau ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Trời thương Phật độ, sự nghiệp 'một bước lên mây', càng già càng giàu sang phú quý

Sau ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Trời thương Phật độ, sự nghiệp 'một bước lên mây', càng già càng giàu sang phú quý

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 18 phút trước
Những giọt nước mắt trong hôn nhân và khoảnh khắc khiến tôi hoàn toàn thay đổi suy nghĩ

Những giọt nước mắt trong hôn nhân và khoảnh khắc khiến tôi hoàn toàn thay đổi suy nghĩ

Tâm sự Eva 6 giờ 3 phút trước
Cuối ngày hôm nay (9/10/2026), 3 con giáp Trời thương Phật độ, sự nghiệp 'một bước lên mây', càng già càng giàu sang phú quý

Cuối ngày hôm nay (9/10/2026), 3 con giáp Trời thương Phật độ, sự nghiệp 'một bước lên mây', càng già càng giàu sang phú quý

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 18 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 3 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 9/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng sắc tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Tỵ công việc trắc trở, tiền bạc thiếu trước hụt sau

Tử vi thứ Sáu 9/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng sắc tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Tỵ công việc trắc trở, tiền bạc thiếu trước hụt sau

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Giá vàng hôm nay, ngày 8/10/2026: Vàng thế giới rơi thẳng đứng, SJC chịu thêm áp lực

Giá vàng hôm nay, ngày 8/10/2026: Vàng thế giới rơi thẳng đứng, SJC chịu thêm áp lực

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Trịnh Mỹ Anh bị ban tổ chức Hoa hậu Trái đất tước danh hiệu sau khi đoạt á hậu Miss Universe Vietnam

Trịnh Mỹ Anh bị ban tổ chức Hoa hậu Trái đất tước danh hiệu sau khi đoạt á hậu Miss Universe Vietnam

Người mẫu Quỳnh Anh đăng quang Miss Universe Vietnam 2026, rapper Pháo là Á hậu

Người mẫu Quỳnh Anh đăng quang Miss Universe Vietnam 2026, rapper Pháo là Á hậu

Quang Hải từ giã đội tuyển Việt Nam?

Quang Hải từ giã đội tuyển Việt Nam?

NSND, đạo diễn Xuân Đàm qua đời ở tuổi 96

NSND, đạo diễn Xuân Đàm qua đời ở tuổi 96

Cựu HLV đội tuyển Việt Nam Phan Thanh Hùng qua đời ở tuổi 66, sau thời gian bạo bệnh

Cựu HLV đội tuyển Việt Nam Phan Thanh Hùng qua đời ở tuổi 66, sau thời gian bạo bệnh

Cựu cầu thủ, BLV tài năng Trịnh Quốc Hưng qua đời ở tuổi 43

Cựu cầu thủ, BLV tài năng Trịnh Quốc Hưng qua đời ở tuổi 43