Phi Nhung đang từng phút chiến đấu với Covid-19, con trai nuôi viết tâm thư nức nở: 'Không có mẹ ai nuôi con'

Hậu trường 29/08/2021 15:36

Các con nuôi liên tục bày tỏ sự lo lắng đến sức khỏe của Phi Nhung. Những dòng tâm sự đầy xúc động gửi gắm đến nữ ca sĩ khiến nhiều người rơi nước mắt.

Phi Nhung nổi tiếng là sao Việt nhận con nuôi nhất nhì showbiz. Mới đây, Phạm Đức Hiếu - con trai nuôi ca sĩ Phi Nhung vừa có bài đăng trên trang cá nhân, bày tỏ cảm xúc hiện tại của bản thân và lo lắng cho sức khỏe của mẹ nuôi sau khi biết tin cô bị mắc Covid-19. 

Đức Hiếu bộc bạch: "Nhật ký... Đối với con mẹ luôn là số 1, là người mẹ tuyệt vời. Mẹ biết con là đứa con trai rất dễ sợ mà hay khóc. Con lại sợ đủ thứ. Nhưng lúc nào mẹ cũng dạy con là con trai là phải mạnh mẽ để bảo vệ mẹ chứ. Mẹ nhớ lời hứa của con lúc trước không? Con bảo con sẽ mua xe để chở mẹ đi chơi á, mẹ nhớ không? Nên mẹ phải mau khỏe lại để con chở mẹ đi chơi. Mẹ còn nhớ câu nói không: "Không có mẹ ai nuôi con". Con thành thật xin lỗi mẹ nhiều, khi mẹ bệnh con lại không thăm mẹ được".

Phi Nhung đang từng phút chiến đấu với Covid-19, con trai nuôi viết tâm thư nức nở: 'Không có mẹ ai nuôi con' - Ảnh 1
Con trai nuôi Phi Nhung viết tâm thư động viên mẹ - Ảnh: FBNV

 Con trai nuôi Phi Nhung cảm thấy lo lắng vì suốt những ngày qua không thể gọi cho nữ ca sĩ được. Đức Hiếu tâm sự: "Mấy nay con cảm thấy lo lắng. Gọi cho mẹ không bắt máy. Nhiều lúc con bật khóc... Đối với con, mẹ là tri thức, là sức sống. Những lúc bị la, con lại khóc mẹ lại bênh vực con. Mẹ luôn la con không đeo khẩu trang vô sao không lo cho sức khỏe của mình. Những ngày con nghỉ học mẹ la sao không đi học lo cho tương lai của mình. Vậy mà con lại. Con xin lỗi mẹ những tháng ngày nông nổi. Mẹ hãy tha thứ cho thằng con trai này. Con hứa sẽ sửa đổi bản thân. Mẹ hãy tha thứ cho thằng con trai này. Mẹ hãy khỏe mạnh để con mua xe chở mẹ đi chơi. Để sau này làm đám cưới cho con nữa chứ. Con xin mẹ hiền quan thế âm linh ứng phù hộ cho người mẹ thân yêu của con được tai qua nạn khỏi. Con thương mẹ con nhiều lắm". 

Phi Nhung đang từng phút chiến đấu với Covid-19, con trai nuôi viết tâm thư nức nở: 'Không có mẹ ai nuôi con' - Ảnh 2
Đức Hiếu lo lắng khi gọi điện cho mẹ không được - Ảnh: Internet

 Bên cạnh đó, một người con nuôi khác của Phi Nhung là Tuyết Nhung cũng bày tỏ sự đau lòng và luôn cầu nguyện cho mẹ Phi Nhung vượt qua dịch bệnh. "Mẹ hãy mạnh mẽ lên nữa nha mẹ. Con và tất cả mọi người ai cũng lo cho mẹ hết. Con cầu nguyện điều tốt lành đến với mẹ", cô nàng chia sẻ.

Phi Nhung đang từng phút chiến đấu với Covid-19, con trai nuôi viết tâm thư nức nở: 'Không có mẹ ai nuôi con' - Ảnh 3
Một người con nuôi khác cũng chia sẻ xúc động về Phi Nhung - Ảnh: Internet

 Trước đó, trên trang cá nhân một người thân đã chia sẻ hình ảnh con gái ruột Phi Nhung lộ diện với khuôn mặt buồn bã thấy rõ, cô đã đi ô tô suốt 6 tiếng để đến nhà thờ cầu nguyện cho mẹ vượt qua bệnh tật. Hình ảnh Wendy lặng lẽ quỳ gối cầu nguyện và tự tay thắp nến để tiếp thêm sức mạnh cho mẹ ruột từ xa khiến ai nhìn vào cũng xúc động, xót xa và đau lòng.

Phi Nhung đang từng phút chiến đấu với Covid-19, con trai nuôi viết tâm thư nức nở: 'Không có mẹ ai nuôi con' - Ảnh 4
Người thân đã đưa con gái Phi Nhung đến nhà thờ để cầu nguyện cho mẹ từ xa - Ảnh; Internet

 Được biết, sau hai ngày nằm trong khoa hồi sức tích cực tại bệnh viện Chợ Rẫy, tình trạng sức khỏe của Phi Nhung đã tiến triển khá tốt. Mới đây, một người bạn thân thiết của nữ ca sĩ đã chia sẻ tin vui trên trang cá nhân thu hút sự quan tâm phía khán giả.

"Phi Nhung ơi! Các đàn anh, đàn em đồng nghiệp của chị đã chiến thắng con Covid-19 rồi nè. Chị cũng phải cố lên, cố lên. Mau khỏe mạnh để trở lại sân khấu, để hát "Em đi lấy chồng về nơi xứ xa", chị nha. Ca sĩ Phi Nhung hiện tại vẫn đang được điều trị tích cực tại Bệnh viện Chợ Rẫy. Tình hình sức khỏe của chị đã có tiến triển, cải thiện nhiều so với hai hôm trước. Cả nhà mình hãy tiếp tục cầu nguyện cho ca sĩ Phi Nhung: Tên thật Phạm Phi Nhung. Pháp danh là Tịnh Bình. Sinh ngày 10/4/1970. Sớm hồi phục và chiến thắng Covid-19", anh viết.

Hiện rất nhiều đồng nghiệp và khán giả đều hy vọng Phi Nhung sẽ sớm hồi phục sức khỏe. 

Phi Nhung đang từng phút chiến đấu với Covid-19, con trai nuôi viết tâm thư nức nở: 'Không có mẹ ai nuôi con' - Ảnh 5
Các con nuôi đều mong Phi Nhung sớm khỏe mạnh - Ảnh: Internet
Nam Thư nức nở kêu gọi bệnh nhân khỏi Covid-19 trả lại bình Oxy để cứu người khác: 'Đừng ích kỷ trong 1 khoảnh khác'

Nam Thư nức nở kêu gọi bệnh nhân khỏi Covid-19 trả lại bình Oxy để cứu người khác: 'Đừng ích kỷ trong 1 khoảnh khác'

"Tôi tha thiết kêu gọi mọi người trả lại bình oxy. Mình đã được sống, mình đã được cứu thì hãy trao lại cơ hội đó cho những người khác nữa.", Nam Thư nghẹn ngào bày tỏ.

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