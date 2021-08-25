Nam Thư nức nở kêu gọi bệnh nhân khỏi Covid-19 trả lại bình Oxy để cứu người khác: 'Đừng ích kỷ trong 1 khoảnh khác'

Hậu trường 25/08/2021 13:12

"Tôi tha thiết kêu gọi mọi người trả lại bình oxy. Mình đã được sống, mình đã được cứu thì hãy trao lại cơ hội đó cho những người khác nữa.", Nam Thư nghẹn ngào bày tỏ.

Trước tình hình dịch bệnh đang diễn biến phức tạp tại TP.HCM nói riêng và các tỉnh thành nói chung, chương trình Thành phố 18h đã ra đời nhằm mục đích tiếp thêm sức mạnh cho các y bác sĩ nơi tuyến đầu, bệnh nhân không may mắc Covid-19.

Là nghệ sĩ khách mời của chương trình, những lời tâm sự, kêu gọi của Nam Thư khiến nhiều người xúc động. Thời gian qua, Nam Thư là một trong những sao Việt hăng hái tham gia vào các hoạt động cộng đồng kể từ khi đợt dịch thứ 4 bùng phát tại TP HCM. Cô cho biết bản thân cũng gặp nhiều khó khăn trong quá trình tham gia đội phản ứng nhanh. 

Nam Thư nức nở kêu gọi bệnh nhân khỏi Covid-19 trả lại bình Oxy để cứu người khác: 'Đừng ích kỷ trong 1 khoảnh khác' - Ảnh 1
Diễn viên Nam Thư - Ảnh: Internet

 Kể về lần gặp tai nạn mới đây, nữ diễn viên hài tâm sự: "Chúng tôi thường sẽ đi một nhóm gồm nhiều đội nhỏ, hôm đó đội chúng tôi đi các quận nội thành, đội tôi thì tôi cầm lái. Do xe chở rất nhiều rau nên giữa đường có một túi bị rớt xuống. Lúc đầu cứ ngỡ là rớt thông thường thôi, đến nơi thì nhặt lên, nào ngờ đâu khi đến địa điểm thì mới biết được là miếng cản trên xe của tôi bị gãy ra luôn". Người bạn ngồi kế bên còn tưởng đâu nữ diễn viên hay biết sự tình, tuy nhiên chính cô nàng cũng không hề để ý đến chi tiết này. 

Nam Thư cho hay đã từ lâu lắm rồi, cô không có cơ hội tự lái xe, được người đưa đón nhiều hơn. Thế nhưng công việc những ngày qua buộc nữ diễn viên phải tự lái. "Lâu lắm rồi tôi không có lái xe, toàn được người đưa đón thôi nên cũng không quen lắm. Thế nhưng đi làm tình nguyện này thì mình cũng phải lái, các anh thì toàn là đàn ông, vững tay lái, còn mình là phụ nữ. Nhiều đoạn đường nhỏ, hẹp, mình cũng sợ nhưng tính chất nó như thế thì buộc mình phải tự ứng xử".

Nam Thư nức nở kêu gọi bệnh nhân khỏi Covid-19 trả lại bình Oxy để cứu người khác: 'Đừng ích kỷ trong 1 khoảnh khác' - Ảnh 2
Nam Thư tha thiết kêu gọi người khỏi bệnh trả lại bình oxy - Ảnh: Internet

 Đặc biệt, khoảnh khắc Nam Thư bật khóc trong chương trình khi nhắc đến công sức, sự hy sinh của các tình nguyện viên cũng khiến khán giả đồng cảm. Thế nhưng trái ngược với sự hy sinh ấy, một số người vì lợi ích cá nhân đã giữ lại bình bình oxy, dẫn đến việc thiếu bình: "Tôi tha thiết kêu gọi mọi người trả lại bình oxy, đừng có ích kỷ trong một khoảnh khắc như thế, mình đã được sống, mình đã được cứu thì hãy trao lại cơ hội đó cho những người khác nữa. Ở ngoài kia đang có rất nhiều bình oxy, thế thì tại sao chúng ta sử dụng xong mà không trả lại chứ?", Nam Thư nói trong nước mắt.

Trước đó trên trang cá nhân, Nam Thư đã thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng khi tường thuật lại tai nạn xảy ra với mình trên đường mang rau củ, sữa đến với người dân. Trong đó, hình ảnh nữ diễn viên mồ hôi ướt đẫm trên chuyến xe chở lương thực khiến nhiều người vô cùng cảm động. 

Nam Thư nức nở kêu gọi bệnh nhân khỏi Covid-19 trả lại bình Oxy để cứu người khác: 'Đừng ích kỷ trong 1 khoảnh khác' - Ảnh 3
Nam Thư lái xe chở rau hỗ trợ bà con mùa dịch - Ảnh: FBNV

 Tuy nhiên, cũng không ít lần Nam Thư đối mặt với những bình luận không hay khi bị một số antifan "soi xét" việc làm từ thiện. Rơi vào tình huống như thế, Nam Thư cho biết: “Nói như bạn những người ở nhà suốt 2 tháng qua là phải ủ rũ, phải thật tiêu cực à? Còn về thành phố tôi đang sống, tôi có cách yêu của riêng tôi. Gửi nhẹ cho bạn một ngày làm tình nguyện viên của tôi, nhờ bạn tôi mới đăng đấy. Thân mến”.

Hành trình làm tình nguyện viên thời gian qua đã mang lại cho Nam Thư rất nhiều cảm xúc. Cô cũng như bao nghệ sĩ khác, mong muốn những hành động của mình sẽ góp phần cho công tác chống dịch, đẩy lùi Covid và bà con đều được bình an, nhiều sức khỏe để vượt qua giai đoạn khó khăn này.

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