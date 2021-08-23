Anh Đức trăn trở tiết lộ bị lây nhiễm Covid-19 do đi siêu thị mua thức ăn, nhắn nhủ khi người dân đổ xô mua đồ tích trữ

Anh Đức tiết lộ, nguyên nhân khiến mình bị lây nhiễm Covid-19 có thể đến từ việc đi siêu thị mua thực phẩm.

Thời gian vừa qua, dịch Covid-19 diễn biến phức tạp tại TP.Hồ Chí Minh. Đã có nhiều sao Việt tiết lộ bị nhiễm Covid-19. Mới đây, vào tối 22/8, diễn viên Anh Đức bất ngờ xác nhận mình bị nhiễm Covid-19 nhưng đã tự cách ly và chữa khỏi tại nhà. Ngay lập tức, nguyên nhân khiến Anh Đức bị nhiễm Covid-19 khiến nhiều người tò mò. Theo lời Anh Đức cho biết, anh dự đoán nguồn lây bệnh đến từ việc đi siêu thị mua thực phẩm: "Giờ tôi ngồi xác định lại nguồn lây, nguy cơ lớn nhất là ở siêu thị, vì tôi chỉ đến đó mua thức ăn về nhà nấu ăn. Nên 2 ngày qua thấy mọi người đổ ra siêu thị mua đồ dự trữ tôi lo lắm. Chúng ta hãy chấp hành theo các quyết định của Chính phủ, vì họ vẫn đang ngày đêm nỗ lực tìm những phương pháp tối ưu nhất để kiểm soát dịch".

Anh Đức kể lại thời gian 20 ngày tự điều trị Covid-19 - Ảnh: FBNV Mặc dù đây chỉ là chia sẻ của Anh Đức sau khi xác định lại lịch trình của bản thân trước khi nhiễm Covid-19 nhưng khán giả cũng nên hết sức chú ý và rút kinh nghiệm từ sự cố của nam diễn viên. Sau khi vượt qua giai đoạn bệnh tật khó khăn, Anh Đức mong người dân nên nâng cao ý thức và không nên tin vào những thông tin chưa qua kiểm chứng trên mạng xã hội mà đổ xô đi mua thực phẩm, chen lấn và không giữ khoảng cách an toàn giữa mùa dịch. Nam diễn viên dự đoán có thể mình bị lây nhiễm trong quá trình đi siêu thị - Ảnh: Internet Trước đó, trong bài chia sẻ về khoảng thời gian 20 ngày tự điều trị Covid-19, Anh Đức cho biết mình bắt đầu có triệu chứng từ ngày 1/8. Thời điểm đó, anh sốt và thấy trong người mệt mỏi. Trước tình huống này, anh nhờ bạn thân là La Thành gửi bộ test nhanh đến cho mình và ra kết quả dương tính.

Sau đó, Anh Đức tìm thông tin liên lạc bên y tế phường để nhờ tư vấn. Ban đầu, đơn vị này cho rằng nam diễn viên thuộc diện nghi nhiễm Covid-19, phải tự cách ly và theo dõi sức khỏe tại nhà. Sau khi anh trình bày lý do công việc, cần xác định rõ có nhiễm hay không để hoàn tất một số hồ sơ liên quan thì được hướng dẫn tự đi xét nghiệm PCR ở bệnh viện. Đến ngày 3/8, Anh Đức nhận kết quả dương tính Covid-19 từ phía bệnh viện. “Những ngày tiếp theo, ăn bắt đầu mất vị giác, không phải là mất hẳn nhé. Tôi vẫn cảm giác được chua, cay, mặn, ngọt nhưng đôi khi “lạc mất mùa xuân chút thôi”. Còn mất khứu giác thì không ảnh hưởng gì, chỉ khi cố tình tìm để ngửi gì đó mới không thấy mùi. Về vấn đề ăn uống, tôi ăn nhiều hơn những ngày thường là đằng khác”, diễn viên 8X cho hay. Anh Đức chia sẻ thêm trong giai đoạn này, anh chọn cách vận động nhẹ như quét nhà, lau nhà, nấu nướng, rửa chén… Đồng thời, anh duy trì uống thuốc trong vòng 7 ngày và bổ sung trái cây tươi, uống nhiều nước và khò nước muối. "Tôi thường xem những clip của bác sĩ Trương Hữu Khanh, rất tích cực và giúp tâm lý F0 thoải mái hơn rất nhiều”, anh tâm sự. Hiện tại, Anh Đức đã âm tính với Covid-19 - Ảnh: FBNV Đồng thời, trong bài viết, nam diễn viên cũng gửi lời cảm ơn đến vợ chồng Trấn Thành - Hari Won vì đã cung cấp thực phẩm cho mình. Anh chia sẻ thời điểm tự điều trị ở nhà, điều quan trọng là giữ tâm lý thoải mái. Anh Đức cũng chỉ chia sẻ thông tin này với một số người thân thiết vì sợ mọi người sẽ lo lắng, hỏi thăm. Nam diễn viên nhắn nhủ: “Thuốc tây uống nhiều cũng hại gan, đủ liều thôi. Oxy không nên trữ, trữ thì người cần lấy đâu mà xài. Mình hãy là bác sĩ tốt nhất cho chính bản thân mình”. Trong bài viết của mình, Anh Đức cho rằng những người khỏe mạnh, giữ được tâm lý tốt thì sẽ chiến thắng dịch bệnh. Tuy nhiên, nam diễn viên cũng khẳng định Covid-19 thật sự nguy hiểm và khuyên mọi người không được chủ quan. Anh nhắn nhủ: “Hãy bảo vệ những người xung quanh và đừng là trung gian lây nhiễm cho những người trong gia đình. Cám ơn tất cả vì tôi vẫn an toàn”.

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