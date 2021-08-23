Anh Đức nhiễm Covid-19, bạn gái sống cùng nhà tiết lộ bản thân có 'triệu chứng bệnh nặng hơn', kết quả thế nào?

Hậu trường 23/08/2021 09:58

Trên Facebook cá nhân, bạn gái của Anh Đức cũng lên tiếng chia sẻ tình trạng của bản thân.

Tối 22/8, diễn viên Anh Đức đăng tải bài viết tâm sự về hành trình 20 ngày chiến thắng Covid-19 của mình khiến người hâm mộ bất ngờ. Tuy nhiên, nam diễn viên cho biết hiện tại, sức khỏe đã gần như hồi phục nên quyết định chia sẻ chút kinh nghiệm của bản thân cho mọi người.

Anh Đức nhiễm Covid-19, bạn gái sống cùng nhà tiết lộ bản thân có 'triệu chứng bệnh nặng hơn', kết quả thế nào? - Ảnh 1
Anh Đức chia sẻ hình ảnh của bản thân sau 20 ngày chống chọi với Covid-19 - Ảnh: FBNV

 Ngay sau câu chuyện Anh Đức nhiễm Covid-19, nhiều người cũng tỏ ra lo lắng cho bạn gái nam diễn viên. Bởi lẽ là người yêu, cả hai được cho là tiếp xúc với nhau nhiều, bạn gái Anh Đức rất có khả năng bị lây nhiễm. Cho tới mới đây, bạn gái Anh Đức có đôi lời tâm sự, hé lộ tình trạng của bản thân. 

 Trên Facebook cá nhân, người yêu của Anh Đức cho biết cô liên tục thử xét nghiệm nhanh chỉ nhận kết quả âm tính nhưng bản thân có đầy đủ biểu hiện của bệnh, thậm chí còn nặng hơn nam diễn viên. "Mình test miệt mài không bao giờ lên 2 vạch, nhưng triệu chứng bệnh người ta sao thì mình có đủ y vậy, mà mợ còn nặng hơn cậu (cậu chỉ Anh Đức), nên trường hợp của mình là F1 nghi nhiễm 99%, cậu nói vậy đó", bạn gái Anh Đức cho hay. 

Anh Đức nhiễm Covid-19, bạn gái sống cùng nhà tiết lộ bản thân có 'triệu chứng bệnh nặng hơn', kết quả thế nào? - Ảnh 2
Anh Đức nhiễm Covid-19, bạn gái sống cùng nhà tiết lộ bản thân có 'triệu chứng bệnh nặng hơn', kết quả thế nào? - Ảnh 3
Bạn gái vẫn âm tính với Covid-19 Covid-19 trong suốt quãng thời gian Anh Đức điều trị - Ảnh: FBNV

 Trong chuỗi 20 ngày qua, cả hai đã sống cùng và chăm sóc cho đối phương để cùng nhau vượt qua giai đoạn khó khăn và chiến thắng Covid-19. Mặc dù bản thân là F0 nhưng Anh Đức vẫn rất lạc quan và tiếp thêm tinh thần để bạn gái cố gắng: "Mà phải công nhận thật là cậu ấy đã quá giỏi ngày nào cũng thức sớm nấu nướng, dọn dẹp, mình ăn xong đi qua đi lại được vài vòng là mình mệt và lại vào phòng nằm, cậu rửa chén và thay đổi thực đơn mỗi ngày cho mình có thể nuốt được đồ ăn, ngày nào cũng em ơi em muốn ăn gì, em ơi em uống cam hông, em ơi uống nước vô, em ơi em mệt hông, em ơi em uống thuốc mấy cử rồi, cứ xíu xíu là lại vào nhìn mình cái xem mình thế nào. Lăn xăn cả ngày trong khi bản thân cũng là người bệnh".

Trước đó, Anh Đức cho biết bản thân bắt đầu có triệu chứng mắc Covid-19 vào ngày 1/8. Sau khi có kết quả dương tính, Anh Đức cho biết việc cần thiết nhất lúc đó là phải tìm thông tin liên lạc của y tế phường hoặc địa phương nơi cư trú để được tư vấn giúp đỡ. 

Theo đó, khi thấy trong người mệt mỏi, nam diễn viên sử dụng thuốc hạ sốt, bổ sung vitamin bằng viên C sủi, ngoài ra chịu khó xông hơi để kiểm soát virus. Về thuốc, nam diễn viên nhờ tới sự hỗ trợ của một người bạn. Anh uống thuốc và nấu nước chanh xả gừng để xông, hoặc nấu nước sôi cho vài giọt dầu xanh để xông. Một điều không được quên đó là phải khò nước muối nhiều lần trong ngày. Việc này nhằm ngăn chặn sự xâm nhập nhanh hơn của loại virus đang đe dọa thế giới. 

 Ngày 3/8, khi có kết quả PCR của bệnh viện trả lời qua điện thoại và yêu cầu đừng quay lại viện để lấy kết quả, Anh Đức báo cho y tế phường và nhận được tờ hướng dẫn theo dõi. Nam diễn viên sau đó cũng đặt mua máy SPO2 theo dõi nồng độ Oxy trong máu. Nam diễn viên khẳng định trong thời gian chữa trị, cần giữ tâm lý thoải mái nhất, chỉ cho những người cần thiết biết về tình hình sức khỏe của mình. 

Anh Đức nhiễm Covid-19, bạn gái sống cùng nhà tiết lộ bản thân có 'triệu chứng bệnh nặng hơn', kết quả thế nào? - Ảnh 4
Anh Đức xác nhận có bạn gái vào dịp Valentine 2021 - Ảnh: Internet

 Ngoài ra, rất nhiều người cũng tò mò nguyên nhân khiến nam diễn viên bị nhiễm Covid-19. Theo lời Anh Đức cho biết, anh dự đoán nguồn lây bệnh đến từ việc đi siêu thị mua thực phẩm: "Giờ tôi ngồi xác định lại nguồn lây, nguy cơ lớn nhất là ở siêu thị, vì tôi chỉ đến đó mua thức ăn về nhà nấu ăn." Tuy nhiên đây chỉ là chia sẻ từ bản thân Anh Đức chứ chưa có kết luận cụ thể

Cuối cùng, Anh Đức mong khán giả hãy tỉnh táo và tuân thủ theo quy định chứ không nên hoang mang vì nghe theo những nguồn tin chưa qua kiểm chứng.

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Từ khóa:   Anh Đức và bạn gái Sao Việt nhiễm Covid-19 diễn viên Anh Đức

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