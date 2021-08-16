Giữa lúc sao Việt và khán giả chia buồn với gia đình sau khi cô ruột Phương Mỹ Chi qua đời thì lại xuất hiện những bình luận thiếu tôn trọng dành cho ca sĩ Phương Quế Như.

Sáng 16/8, thông tin ca sĩ khiếm thị Phương Quế Như - cô ruột Phương Mỹ Chi qua đời sau thời gian điều trị Covid-19 được nhạc sĩ Tô Hiếu chia sẻ khiến nhiều đồng nghiệp và khán giả bàng hoàng, đau xót. Nhiều nghệ sĩ như diễn viên Kim Chi, NSƯT Mỹ Uyên, Minh Nhí, Phi Phi, Hiền Mai... cũng gửi lời chia buồn tới gia đình trước nỗi mất mát này. Ca sĩ Phương Quế Như đã qua đời - Ảnh: Internet Nhiều sao Việt xót xa chia sẻ - Ảnh: Internet Tuy nhiên, giữa lúc sao Việt và khán giả chia buồn với gia đình Phương Mỹ Chi, mới đây trên trang cá nhân Elly Trần tỏ thái độ khi có một số bình luận không hay, thậm chí có người còn "soi xét" nghệ danh của ca sĩ Phương Quế Như.

Chụp lại bình luận "Hôm nay mới nghe đến tên"; "Từ ca sĩ dễ dùng quá"... của dân mạng, Elly Trần bức xúc khi họ thốt ra lời lẽ thiếu tôn trọng người đã khuất. "Không biết tại sao có thể thốt ra những lời vô cảm này. Dù có nổi tiếng hay không thì đó cũng là cái nghề của người ta, và cũng là người đầu tiên dạy 1 cô bé trở thành 1 ca sĩ nhí thành công. Hơn nữa lại là người đã khuất. Tôn trọng", Elly Trần thẳng thắn.

Elly Trần bức xúc khi vài người thiếu tôn trọng cố ca sĩ Phương Quế Như - Ảnh: Internet Theo thông tin từ Vietnamnet, ca sĩ Phương Quế Như bị lây nhiễm Covid-19 từ anh trai. 4 ngày sau khi anh trai mất, ngày 9/8 nữ ca sĩ được đưa vào Bệnh viện Dã chiến số 3. Vì bệnh tình nặng, cô ruột Phương Mỹ Chi được chuyển lên Bệnh viện Ung Bứu Tp.HCM và trút hơi thở cuối cùng vào lúc 1h15 sáng 16/8. Được biết, nữ ca sĩ có 5 bệnh nền trước đó. Phương Quế Như sinh năm 1974, là ca sĩ thuộc dòng nhạc dân ca, quê hương. Cô được biết đến với cuộc đời buồn, bị khiếm thị do biến chứng của bệnh tiểu đường, song luôn giàu nghị lực sống. Nữ ca sĩ là cô ruột Phương Mỹ Chi, đồng thời cũng là người phát hiện ra khả năng ca hát, người thầy đầu tiên dạy Á quân The Voice Kids 2013 hát dòng nhạc dân ca. Dù khiếm thị, song, ca sĩ Phương Quế Như vẫn đi dạy học trò, kiếm tiền bằng chính sức lao động và tình yêu âm nhạc của mình. Tháng 6/2021, nữ ca sĩ thu âm loạt ca khúc mới như Nỗi Niềm Xa Anh, Tàn Phế... của nhạc sĩ Tô Hiếu.

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