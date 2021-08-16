Theo chia sẻ của ca sĩ Đoan Trường thì mẹ của Phi Thanh Vân qua đời vì đột quỵ vào khuya ngày 14/8, rạng sáng 15/8 tại bệnh viện. Báo Pháp luật và Bạn đọc dẫn lời nam ca sĩ cho biết: "Do tình hình dịch bệnh phức tạp nên từ nhiều ngày nay, gia đình Phi Thanh Vân mỗi người ở một nơi. Phi Thanh Vân ở nhà riêng, anh trai Vân ở nhà riêng và mẹ của Vân ở nhà của bà. Tối qua bà bị đột quỵ nhưng vì ở nhà riêng nên con cái không ai biết. Tới khi anh trai Vân phát hiện và đưa bà vào viện cấp cứu thì đã quá trễ, qua mất "giờ vàng" nên bà qua đời vào khuya ngày hôm 14/8, rạng sáng hôm 15/8. Tang lễ sẽ được tổ chức tại tư gia. Tuy nhiên, do dịch bệnh, phải tuân thủ giãn cách xã hội nên chỉ làm nội bộ gia đình, thân quyến. Hiện tại, phía gia đình Vân vẫn đang chờ lịch hỏa táng và cô ấy sẽ có thông báo sau trên trang cá nhân khi thu xếp được".

Phi Thanh Vân đau buồn thông báo mẹ ruột qua đời nhưng cô không thể kề cận trong những ngày cuối đời của bà - Ảnh chụp màn hình FBNV

Trên trang cá nhân, Phi Thanh Vân chỉ thông báo một dòng status ngắn ngủi về mất mát của gia đình: "Vĩnh biệt mẹ yêu của con! Trăm triệu lời xin lỗi gửi đến mẹ vì con đã không thể ở bên mẹ những ngày cuối đời. Mẹ ơi, con nợ mẹ cuộc sống của mình. Con yêu mẹ lắm mẹ ơi!".