Phi Thanh Vân khóc cạn nước mắt tiết lộ lý do mẹ ruột qua đời: 'Đêm xảy ra chuyện, mẹ biết tôi tắt điện thoại nên đã gọi cho anh trai...'

Hậu trường 16/08/2021 11:03

Phi Thanh Vân vô cùng đau lòng vì mẹ ruột đã trút hơi thở cuối cùng nhưng cô lại không thể ở bên bà.

Theo chia sẻ của ca sĩ Đoan Trường thì mẹ của Phi Thanh Vân qua đời vì đột quỵ vào khuya ngày 14/8, rạng sáng 15/8 tại bệnh viện. Báo Pháp luật và Bạn đọc dẫn lời nam ca sĩ cho biết: "Do tình hình dịch bệnh phức tạp nên từ nhiều ngày nay, gia đình Phi Thanh Vân mỗi người ở một nơi. Phi Thanh Vân ở nhà riêng, anh trai Vân ở nhà riêng và mẹ của Vân ở nhà của bà. Tối qua bà bị đột quỵ nhưng vì ở nhà riêng nên con cái không ai biết. Tới khi anh trai Vân phát hiện và đưa bà vào viện cấp cứu thì đã quá trễ, qua mất "giờ vàng" nên bà qua đời vào khuya ngày hôm 14/8, rạng sáng hôm 15/8. Tang lễ sẽ được tổ chức tại tư gia. Tuy nhiên, do dịch bệnh, phải tuân thủ giãn cách xã hội nên chỉ làm nội bộ gia đình, thân quyến. Hiện tại, phía gia đình Vân vẫn đang chờ lịch hỏa táng và cô ấy sẽ có thông báo sau trên trang cá nhân khi thu xếp được".

Phi Thanh Vân khóc cạn nước mắt tiết lộ lý do mẹ ruột qua đời: 'Đêm xảy ra chuyện, mẹ biết tôi tắt điện thoại nên đã gọi cho anh trai...' - Ảnh 1
Phi Thanh Vân đau buồn thông báo mẹ ruột qua đời nhưng cô không thể kề cận trong những ngày cuối đời của bà - Ảnh chụp màn hình FBNV

 Trên trang cá nhân, Phi Thanh Vân chỉ thông báo một dòng status ngắn ngủi về mất mát của gia đình: "Vĩnh biệt mẹ yêu của con! Trăm triệu lời xin lỗi gửi đến mẹ vì con đã không thể ở bên mẹ những ngày cuối đời. Mẹ ơi, con nợ mẹ cuộc sống của mình. Con yêu mẹ lắm mẹ ơi!".

Chia sẻ trên báo Dân trí, Phi Thanh Vân nghẹn ngào xác nhận mẹ qua đời vì đột quỵ. Cô cho biết: "Nhà tôi ở Q.7, mẹ thì ở bên Q.10. Đang trong thời điểm TPHCM thực hiện giãn cách nên những ngày trước đó tôi cũng không được ở gần mẹ. Trước đó, mẹ tôi thực hiện rất nghiêm túc việc giãn cách xã hội, mẹ nói "nhà nào ở yên nhà đó", vì thế, hai mẹ con chưa kịp gặp nhau. Mẹ tôi ở nhà riêng, trước còn có bố, sau khi bố tôi mất cách đây 2 năm thì mẹ ở một mình. Thời điểm dịch bệnh, cô giúp việc cũng nghỉ…" Cũng theo lời nữ diễn viên, cô có thói quen tắt điện thoại buổi đêm, khi đi ngủ. Trước đây, là vì công việc diễn xuất bận rộn, thời gian nghỉ ngơi rất ít, tôi phải tắt điện thoại để có giấc ngủ đủ, đồng thời cũng tránh những cuộc gọi quấy nhiễu, làm phiền của người lạ. "Sau này, khi có con, sợ chuông điện thoại ảnh hưởng đến giấc ngủ của bé nên tôi vẫn giữ thói quen tắt điện thoại. Mẹ biết thói quen này của con gái nên đêm qua, khi xảy ra chuyện, mẹ đã gọi cho anh trai…", nữ diễn viên buồn bã tâm sự. 

Phi Thanh Vân khóc cạn nước mắt tiết lộ lý do mẹ ruột qua đời: 'Đêm xảy ra chuyện, mẹ biết tôi tắt điện thoại nên đã gọi cho anh trai...' - Ảnh 2
Bố của Phi Thanh Vân cũng đã qua đời vào tháng 6/2020 - Ảnh: Internet

 Bên dưới bài đăng của Phi Thanh Vân, dàn sao Việt như Trịnh Kim Chi, Ốc Thanh Vân, Quách Tuấn Du,... đã đồng loạt gửi lời chia buồn với gia quyến. Vào tháng 6/2020, nữ diễn viên cùng gia đình từng khóc cạn nước mắt để tiễn biệt bố ruột cô về nơi chín suối sau nhiều năm điều trị bệnh cao huyết áp, thận, phổi, khớp.

Phi Thanh Vân khóc cạn nước mắt tiết lộ lý do mẹ ruột qua đời: 'Đêm xảy ra chuyện, mẹ biết tôi tắt điện thoại nên đã gọi cho anh trai...' - Ảnh 3
Trịnh Kim Chi, Thân Thuý Hà, Ốc Thanh Vân,... cùng rất nhiều bạn bè, người thân đã động viên và chia buồn với Phi Thanh Vân

 

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