Tang lễ chóng vánh của nghệ sĩ Giang Còi: Các con khóc nghẹn khi linh cữu bố đưa vào hỏa táng và dòng tâm sự đầy xót xa

Hậu trường 05/08/2021 14:38

Vì tình hình dịch bệnh nên tang lễ nghệ sĩ Giang Còi diễn ra khá nhanh gọn.

Thông tin nghệ sĩ Giang Còi từ trần tối qua 4/8 khiến khán giả và đồng nghiệp vô cùng đau xót. Theo thông tin do đạo diễn Hiếu Vick - con trai cố nghệ sĩ Giang Còi chia sẻ, thi hài nghệ sĩ Giang Còi đã được khâm liệm lúc 7h30 sáng ngày 5/8, sau đó được đưa đi hoả táng lúc 8h50 phút.

Tang lễ chóng vánh của nghệ sĩ Giang Còi: Các con khóc nghẹn khi linh cữu bố đưa vào hỏa táng và dòng tâm sự đầy xót xa - Ảnh 1
Nghệ sĩ Giang Còi qua đời, hưởng dương 59 tuổi - Ảnh: Internet

 Đồng thời, con trai trưởng của cố nghệ sĩ cho biết, gia đình mong được đón tiếp họ hàng thân quyến, bằng hữu gần xa và những người yêu mến nghệ sĩ Giang Còi trong hoàn cảnh thích hợp với điều kiện cho phép. Lễ truy điệu sẽ được tổ chức tại quê nhà, thời gian chậm nhất là sau 49 ngày nam nghệ sĩ về với đất mẹ.

Tang lễ chóng vánh của nghệ sĩ Giang Còi: Các con khóc nghẹn khi linh cữu bố đưa vào hỏa táng và dòng tâm sự đầy xót xa - Ảnh 2
Con trai Giang Còi chia sẻ thông tin tang lễ, di nguyện cuối đời của bố - Ảnh chụp màn hình FBNV

 Được biết, vì tình hình dịch bệnh phức tạp và đang giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16, tang lễ nghệ sĩ Giang Còi hôm nay chỉ có người thân tham dự và diễn ra vỏn vẹn trong 1 giờ 20 phút vì tình hình dịch bệnh phức tạp. Giây phút tiễn đưa linh cữu của nghệ sĩ Giang Còi, các con cũng không thể kiềm lòng mà liên tục bật khóc nức nở. Mới đây, trên trang cá nhân của mình, con gái nghệ sĩ Giang Còi chia sẻ đoạn clip về tang lễ của người bố quá cố, kèm dòng tâm sự đầy xót xa: "Giật mình, vậy là không được bóp chân cho ba nữa à. Không được ba đưa đón đi học khi trời mưa sao? Người bên tôi ngày ngày đâu rồi".

Tang lễ chóng vánh của nghệ sĩ Giang Còi: Các con khóc nghẹn khi linh cữu bố đưa vào hỏa táng và dòng tâm sự đầy xót xa - Ảnh 3
Tang lễ của nghệ sĩ Giang Còi thưa người, diễn ra chóng vánh vì dịch bệnh - Ảnh: Internet
Tang lễ chóng vánh của nghệ sĩ Giang Còi: Các con khóc nghẹn khi linh cữu bố đưa vào hỏa táng và dòng tâm sự đầy xót xa - Ảnh 4
Người thân bật khóc nức nở trong lễ tang - Ảnh: Cắt từ clip
Tang lễ chóng vánh của nghệ sĩ Giang Còi: Các con khóc nghẹn khi linh cữu bố đưa vào hỏa táng và dòng tâm sự đầy xót xa - Ảnh 5
Giây phút các con cố nghệ sĩ tiễn đưa linh cữu người cha quá cố vào nơi hỏa táng - Ảnh: Internet

 Theo Dân Trí, nghệ sĩ Quang Tèo đã vô cùng bất ngờ vì không thể tiễn đưa người bạn, người đồng nghiệp thân thiết lần cuối vì tang lễ diễn ra gấp rút. Nam nghệ sĩ cho biết: "Đêm qua, nhận tin anh Giang qua đời, tôi và mấy đồng nghiệp còn bàn nhau đến tiễn biệt anh ấy như thế nào trong tình hình dịch bệnh thế này. Vậy mà sáng nay, nghệ sĩ Trà My nhắn tin, tang lễ sẽ được tiến hành ngay buổi sáng. Có lẽ, trong thời điểm dịch bệnh, gia đình anh Giang muốn tổ chức tang lễ trong phạm vi gia đình, tránh tập trung đông người. Chúng tôi thật sự đau xót khi không thể đến nhìn và tiễn đưa anh lần cuối".

Theo chia sẻ của con trai nghệ sĩ Giang Còi, trong di chúc nghệ sĩ để lại, ông muốn mình sẽ được chôn cất cùng cây đàn guitar, điếu cigar, ca khúc ông yêu thích và tràng pháo tay của những người yêu mến vang lên thay lời đưa tiễn. 

Tang lễ chóng vánh của nghệ sĩ Giang Còi: Các con khóc nghẹn khi linh cữu bố đưa vào hỏa táng và dòng tâm sự đầy xót xa - Ảnh 6
Giang Còi - Quang Tèo là cặp bài trùng ăn ý trên sân khấu và là những người bạn tâm giao ngoài đời - Ảnh: Internet

 Nghệ sĩ Giang Còi có tên thật là Lê Hồng Giang. Ông sinh năm 1962 tại Hà Nội. Sự ra đi của người nghệ sĩ tài hoa khiến nhiều người bàng hoàng bởi vào khoảng cuối tháng bảy gần đây, Giang Còi còn đăng tải hình ảnh đang điều trị tại Bệnh viện Phổi Trung ương và cập nhật tình hình dịch bệnh để trấn an khán giả không phải lo cho mình. Tuy nhiên, do dịch Covid-19, bệnh viện hạn chế người vào thăm nên chỉ có mình con gái Ngọc Anh túc trực chăm nom Giang Còi ở bệnh viện Phổi Trung ương những ngày tháng cuối. Từ sau lần phải đi cấp cứu vì chảy máu dạ dày, sức khoẻ của Giang Còi giảm sút nhanh. Vài tháng gần đây, nghệ sĩ ăn, ngủ kém, khó thở, đau nhiều và phải dùng ống truyền dịch nhưng vẫn giữ tinh thần chiến đấu lạc quan.  

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