Hình ảnh khác lạ của vợ cũ cố người mẫu Duy Nhân sau hơn 1 năm tái hôn, hé lộ tổ ấm viên mãn bên con đầu lòng

Vợ cũ của cố người mẫu Duy Nhân hiếm khi chia sẻ thông tin đời tư trên trang cá nhân.

Tháng 10/2019, Kiều Oanh – vợ cũ của cố người mẫu Duy Nhân – tổ chức lễ vu quy tại nhà riêng. Sau 5 năm chịu tang chồng, cô gái gốc Huế mới chấp nhận đi thêm bước nữa trong sự chúc phúc của người thân, bạn bè. Ông xã của Kiều Oanh tên Đặng Hiếu, sinh năm 1988, người gốc Hà Nội. Anh hoạt động trong lĩnh vực chứng khoán. Kiều Oanh tái hôn sau 4 năm chồng cũ Duy Nhân qua đời - Ảnh: Internet Tới tháng 7/2020, Kiều Oanh nhận được nhiều lời chúc mừng khi thông báo mang thai sau hơn nửa năm tái hôn. Dù bụng bầu khá to nhưng cô vẫn vô cùng nổi bật với nhan sắc mặn mà cùng vóc dáng thon gọn. 5 tháng sau đó, trên trang cá nhân, Kiều Oanh lần đầu khoe cận mặt hình ảnh quý tử khiến nhiều người xuýt xoa trước diện mạo kháu khỉnh của cậu bé.

Kiều Oanh khoe hình ảnh chụp cùng con đầu lòng vào tháng 12/2020 - Ảnh: FBNV Từ khi Duy Nhân qua đời, Kiều Oanh khá kín tiếng đời tư. Thỉnh thoảng, khán giả mới thấy cô đăng ảnh, kèm những trạng thái sống tích cực, lạc quan. Khi quyết định tái hôn, vợ cố nghệ sĩ Duy Nhân bắt đầu cởi mở để công chúng hiểu cô hơn. Hiện tại, Kiều Oanh đã ổn định được cuộc sống. Ai cũng vui mừng cho Kiều Oanh vì thấy cô đang có cuộc sống rất ấm êm, hạnh phúc. Theo chia sẻ của Kiều Oanh, cậu bé có nhiều đường nét giống mẹ - Ảnh: FBNV Trước đây, Kiều Oanh quen thuộc với sự nữ tính, dịu hiền... song gần đây nhất, cô gây chú ý với hình ảnh khác lạ khiến nhiều người ngỡ ngàng. Trông cô có phần sắc sảo và cá tính hơn mọi khi.

Hình ảnh cá tính, sắc sảo của Kiều Oanh - Ảnh: FBNV Kiều Oanh và Duy Nhân yêu nhau được bốn năm. Sau khi kết hôn vào năm 2014, cả hai dọn về sống ở một căn nhà trọ nhỏ tại quận 8, TP.HCM. Hơn ba tháng sau, Duy Nhân phát hiện bệnh ung thư máu. Tháng 5/2015, diễn viên Duy Nhân qua đời ở tuổi 29 khiến nhiều người xót xa. Thời gian sau, Kiều Oanh vẫn giữ mối quan hệ thân thiết với gia đình chồng cũ, thường xuyên lui tới và thăm nom mẹ Duy Nhân. Trước khi qua đời vì ung thư, Duy Nhân cũng từng bày tỏ mong ước Kiều Oanh sẽ “đi thêm bước nữa” để có cuộc sống mới trọn vẹn niềm vui và hạnh phúc. Sau 4 năm, Kiều Oanh tìm được một bến đỗ khác khiến nhiều người mừng cho cô. Tuy nhiên, bên cạnh lời động viên, chúc phúc thì một số người đã buông lời suy đoán, bịa đặt khiến cô bị tổn thương không ít. Vợ cũ cố diễn viên, người mẫu Duy Nhân đã tìm được bến đỗ bình yên - Ảnh: Internet

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