Chạy ngược chạy xuôi hỗ trợ chống dịch, Phương Thanh nổi đóa vì bị mắng 'lừa đảo' tiền từ thiện, hành động rạch ròi sau đó khiến fan chú ý

Hậu trường 29/07/2021 16:18

Vì đang thực hiện các công tác thiện nguyện nên Phương Thanh chưa kịp ra ngân hàng để nhận tiền. Vậy mà một khán giả đã vội xúc phạm cô.

Là người nổi tiếng thẳng thắn trong showbiz nên trước những chuyện ảnh hưởng tới uy tín cá nhân, Phương Thanh đều sẵn sàng lên tiếng. Mới đây, giọng ca Trống vắng khiến cư dân mạng xôn xao khi đăng đàn bày tỏ bức xúc vì bị chỉ trích khi làm từ thiện. Theo chia sẻ của Phương Thanh, một Việt kiều đã liên hệ với cô để chuyển tiền ủng hộ giúp đỡ người dân TP.HCM mùa dịch. 2 người đã nhắn tin trao đổi vui vẻ, nữ ca sĩ nói rõ khi nào nhận được tiền sẽ báo lại cho mạnh thường quân này biết. 

Cho tới ngày 28/7, Phương Thanh được phía ngân hàng báo có số tiền Úc chuyển về cho mình. Họ yêu cầu cô phải qua trụ sở ký tên chuyển sang tiền Việt mới nhận được. Tuy nhiên, Phương Thanh nói rằng cả ngày hôm qua cô bận đi phát gạo từ thiện. Đồng thời, sáng 29/7, Phương Thanh lại phải vào bệnh viện dã chiến tham gia chống dịch nên chưa thể ra ngân hàng làm thủ tục nhận tiền. Vì thế, cô chưa biết cụ thể số tiền ra sao để phản hồi mạnh thường quân. Thế nhưng lúc này, Phương Thanh bất ngờ nhận được tin nhắn tỏ ý khó chịu từ phía Việt kiều Úc. Họ mắng nữ ca sĩ là "lừa đảo". Quá bức xúc, nữ ca sĩ đã đăng đàn nhờ cộng đồng mạng giải quyết giúp, đồng thời từ chối ra ngân hàng ký tên, không nhận ủng hộ nữa để hoàn tiền cho họ.

Chạy ngược chạy xuôi hỗ trợ chống dịch, Phương Thanh nổi đóa vì bị mắng 'lừa đảo' tiền từ thiện, hành động rạch ròi sau đó khiến fan chú ý - Ảnh 1
Nguyên văn bài chia sẻ của Phương Thanh - Ảnh: FBNV
Chạy ngược chạy xuôi hỗ trợ chống dịch, Phương Thanh nổi đóa vì bị mắng 'lừa đảo' tiền từ thiện, hành động rạch ròi sau đó khiến fan chú ý - Ảnh 2
Tin nhắn Phương Thanh bị mắng "lừa đảo" - Ảnh: FBNV

 Phương Thanh viết: "Sáng nay Chanh lại vào bệnh viện dã chiến vẫn chưa đi ký tên được, thì Chanh vẫn chưa đi nhận tiền được, cũng không và chưa biết bạn gửi bao nhiêu luôn. Trên Fanpage nhiều người nhắn tin hỗ trợ gạo và chuyển khoản tiền nhờ Chanh mua gạo chứ không phải 1 mình bạn này mà giờ xúc phạm Chanh. Chanh vừa gọi cho ngân hàng, Chanh không đi ký tên nữa mà hoàn tiền lại luôn, khỏi nhận nữa".

Chạy ngược chạy xuôi hỗ trợ chống dịch, Phương Thanh nổi đóa vì bị mắng 'lừa đảo' tiền từ thiện, hành động rạch ròi sau đó khiến fan chú ý - Ảnh 3
Phương Thanh cho biết vì đang tham gia các công tác từ thiện nên chưa thể ra ngân hàng lãnh tiền mà mạnh thường quân gửi - Ảnh: FBNV

 Bên dưới bài đăng của Phương Thanh, đông đảo khán giả để lại lời động viên. Nhiều người còn cảm thấy bức xúc thay cho nữ ca sĩ: "Thương Chanh chạy ngược chạy xuôi để giúp đỡ đồng bào, trong lúc này xin hãy tin tưởng nhau để mọi người còn đủ dũng khí để đi giúp đỡ bà con", "Chanh ơi, hãy vững tâm, vững lòng, đừng quan tâm các thành phần đó ạ! Ai hiểu sẽ hiểu mà"....

Chạy ngược chạy xuôi hỗ trợ chống dịch, Phương Thanh nổi đóa vì bị mắng 'lừa đảo' tiền từ thiện, hành động rạch ròi sau đó khiến fan chú ý - Ảnh 4
Khán giả chia sẻ với Phương Thanh - Ảnh chụp màn hình FBNV

 Thời gian qua, ca sĩ Phương Thanh là một trong những nghệ sĩ hết mình với công tác phòng chống dịch tại TP.HCM. Không chỉ tham gia điều phối xét nghiệm Covid-19, giọng ca 7x còn nhiệt tình kêu gọi hỗ trợ, trực tiếp giao lương thực, thực phẩm tới người dân, không nề hà bất cứ việc gì. Do đó, ai nấy đều hy vọng Phương Thanh sẽ bỏ ngoài tai những lời nói ác ý để tiếp tục hành trình thiện nguyện đầy ý nghĩa của mình. 

Chạy ngược chạy xuôi hỗ trợ chống dịch, Phương Thanh nổi đóa vì bị mắng 'lừa đảo' tiền từ thiện, hành động rạch ròi sau đó khiến fan chú ý - Ảnh 5
Chạy ngược chạy xuôi hỗ trợ chống dịch, Phương Thanh nổi đóa vì bị mắng 'lừa đảo' tiền từ thiện, hành động rạch ròi sau đó khiến fan chú ý - Ảnh 6
Phương Thanh tích cực hỗ trợ lực lượng tuyến đầu, đồng thời tham gia phát lương thực cho người dân gặp khó khăn trong mùa dịch - Ảnh: FBNV
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