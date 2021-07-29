Chạy ngược chạy xuôi hỗ trợ chống dịch, Phương Thanh nổi đóa vì bị mắng 'lừa đảo' tiền từ thiện, hành động rạch ròi sau đó khiến fan chú ý

Là người nổi tiếng thẳng thắn trong showbiz nên trước những chuyện ảnh hưởng tới uy tín cá nhân, Phương Thanh đều sẵn sàng lên tiếng. Mới đây, giọng ca Trống vắng khiến cư dân mạng xôn xao khi đăng đàn bày tỏ bức xúc vì bị chỉ trích khi làm từ thiện. Theo chia sẻ của Phương Thanh, một Việt kiều đã liên hệ với cô để chuyển tiền ủng hộ giúp đỡ người dân TP.HCM mùa dịch. 2 người đã nhắn tin trao đổi vui vẻ, nữ ca sĩ nói rõ khi nào nhận được tiền sẽ báo lại cho mạnh thường quân này biết.

Cho tới ngày 28/7, Phương Thanh được phía ngân hàng báo có số tiền Úc chuyển về cho mình. Họ yêu cầu cô phải qua trụ sở ký tên chuyển sang tiền Việt mới nhận được. Tuy nhiên, Phương Thanh nói rằng cả ngày hôm qua cô bận đi phát gạo từ thiện. Đồng thời, sáng 29/7, Phương Thanh lại phải vào bệnh viện dã chiến tham gia chống dịch nên chưa thể ra ngân hàng làm thủ tục nhận tiền. Vì thế, cô chưa biết cụ thể số tiền ra sao để phản hồi mạnh thường quân. Thế nhưng lúc này, Phương Thanh bất ngờ nhận được tin nhắn tỏ ý khó chịu từ phía Việt kiều Úc. Họ mắng nữ ca sĩ là "lừa đảo". Quá bức xúc, nữ ca sĩ đã đăng đàn nhờ cộng đồng mạng giải quyết giúp, đồng thời từ chối ra ngân hàng ký tên, không nhận ủng hộ nữa để hoàn tiền cho họ.