Lan Khuê gây bức xúc về phát ngôn liên quan đến dịch Covid-19, phải xóa vội status và xin lỗi ngay trong đêm

Hậu trường 19/07/2021 09:54

Lan Khuê đã có những lời trần tình sau khi phát ngôn liên quan đến dịch Covid-19 ở TP.HCM dấy lên nhiều tranh cãi

Kể từ khi sinh con, Lan Khuê rất hạn chế tham gia các sự kiện trong làng giải trí mà thay vào đó lại dành phần lớn thời gian cho việc chăm lo gia đình nhỏ và dành được sự mến mộ từ công chúng. Tuy nhiên, tối ngày 18/7, Lan Khuê gây tranh cãi vì đăng tải status liên quan đến công tác chống dịch tại TP.HCM. "Đợt giãn cách này toàn là người dân tự tìm cách cung ứng thực phẩm, hỗ trợ nhau. Chứ chả thấy có sự hướng dẫn, điều tiết nào nó cụ thể, rõ ràng", status này Lan Khuê đăng ở chế độ công khai trên trang cá nhân

Lan Khuê gây bức xúc về phát ngôn liên quan đến dịch Covid-19, phải xóa vội status và xin lỗi ngay trong đêm - Ảnh 1
Siêu mẫu Lan Khuê - Ảnh: FBNV
Lan Khuê gây bức xúc về phát ngôn liên quan đến dịch Covid-19, phải xóa vội status và xin lỗi ngay trong đêm - Ảnh 2
Bài đăng của Lan Khuê khiến khán giả tranh cãi dữ dội - Ảnh: Internet

 Bài đăng của Lan Khuê ngay sau khi đăng tải đã vấp phải nhiều ý kiến trái chiều. Không ít cư dân mạng cho rằng phát ngôn của Hoa khôi Áo dài Việt Nam 2014 không phù hợp trong bối cảnh cả nước đang đồng lòng chống dịch. Người hâm mộ cũng để lại những bình luận khuyên Lan Khuê nên cẩn trọng khi phát ngôn trên mạng xã hội để tránh trường hợp đưa thông tin thiếu suy nghĩ, nóng vội.

Lan Khuê gây bức xúc về phát ngôn liên quan đến dịch Covid-19, phải xóa vội status và xin lỗi ngay trong đêm - Ảnh 3
Giữa làn sóng lên án, Lan Khuê đã chính thức lên tiếng nhận lỗi - Ảnh: FBNV

 Mặc dù đã xoá nhanh dòng trạng thái trên nhưng Hoa khôi Áo dài Việt Nam 2014 vẫn vướng phải luồng ý kiến chỉ trích dữ dội từ khán giả và netizen. Giữa làn sóng lên án, Lan Khuê đã chính thức lên tiếng nhận lỗi: "Chân thành xin lỗi mọi người, vì hôm nay Khuê nhận được những tin tức buồn của nhiều người quen nên đã có dòng trạng thái vừa qua. Khuê biết mọi lý do giải thích, dù như thế nào thì cũng không phù hợp với tình hình này. Đây là lỗi của Khuê, Khuê xin nhận". Ngoài ra, Lan Khuê còn tắt luôn tính năng bình luận trên Facebook cá nhân để tránh "bão" bình luận từ dân mạng. 

Lan Khuê gây bức xúc về phát ngôn liên quan đến dịch Covid-19, phải xóa vội status và xin lỗi ngay trong đêm - Ảnh 4
Lan Khuê gây bức xúc về phát ngôn liên quan đến dịch Covid-19, phải xóa vội status và xin lỗi ngay trong đêm - Ảnh 5
Cư dân mạng chỉ trích gay gắt trước phát ngôn của Lan Khuê liên quan đến dịch bệnh - Ảnh: Internet

 TP.HCM bắt đầu thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 từ ngày 9/7. Trước đó, vào ngày 7/7, Giám đốc Sở Công Thương TP.HCM Bùi Tá Hoàng Vũ khẳng định, với nguồn cung ứng dồi dào và các kênh phân phối đa dạng, người dân TP.HCM không cần lo lắng về việc thiếu hụt lương thực, thực phẩm thiết yếu trong mọi tình huống. Thời gian qua, nhiều nghệ sĩ Việt khác cũng được khán giả ngợi khen khi có hành động nghĩa tình, hỗ trợ người dân gặp khó khăn trong mùa dịch bệnh.

Từ khóa:   Hoa khôi Lan Khuê Lan Khuê - John Tuấn Nguyễn con trai Lan Khuê

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