Kể từ khi sinh con, Lan Khuê rất hạn chế tham gia các sự kiện trong làng giải trí mà thay vào đó lại dành phần lớn thời gian cho việc chăm lo gia đình nhỏ và dành được sự mến mộ từ công chúng. Tuy nhiên, tối ngày 18/7, Lan Khuê gây tranh cãi vì đăng tải status liên quan đến công tác chống dịch tại TP.HCM. "Đợt giãn cách này toàn là người dân tự tìm cách cung ứng thực phẩm, hỗ trợ nhau. Chứ chả thấy có sự hướng dẫn, điều tiết nào nó cụ thể, rõ ràng", status này Lan Khuê đăng ở chế độ công khai trên trang cá nhân

Siêu mẫu Lan Khuê - Ảnh: FBNV

Bài đăng của Lan Khuê khiến khán giả tranh cãi dữ dội - Ảnh: Internet

Bài đăng của Lan Khuê ngay sau khi đăng tải đã vấp phải nhiều ý kiến trái chiều. Không ít cư dân mạng cho rằng phát ngôn của Hoa khôi Áo dài Việt Nam 2014 không phù hợp trong bối cảnh cả nước đang đồng lòng chống dịch. Người hâm mộ cũng để lại những bình luận khuyên Lan Khuê nên cẩn trọng khi phát ngôn trên mạng xã hội để tránh trường hợp đưa thông tin thiếu suy nghĩ, nóng vội.