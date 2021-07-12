Mẹ ca sĩ Ngọc Sơn đã trút hơi thở cuối sau thời gian dài chống chọi với bệnh tật.

Dẫn tin từ Báo Người lao động, sáng 12/7, theo thông tin từ Ban Chỉ đạo phòng chống Covid-19 tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, bà P.T.K.L (mẹ ca sĩ Ngọc Sơn) đã qua đời vào ngày 11/7 do bệnh nặng, hưởng thọ 78 tuổi. Nguồn tin trên cũng khẳng định, việc mẹ ca sĩ Ngọc Sơn qua đời là do bệnh nặng, không liên quan đến Covid-19.

Trước đó, gia đình ca sĩ Ngọc Sơn phải thực hiện cách ly sau khi liên quan ca mắc Covid-19. Bà K.L. qua đời trong khi cả ca sĩ và người nhà đang cách ly tại Bà Rịa – Vũng Tàu, không thể về chịu tang khiến nhiều người xót xa. Linh cữu bà K.L được người thân đưa đi hoả táng sau đó.

Mẹ ca sĩ Ngọc Sơn đã qua đời vào ngày 11/7 do bệnh nặng - Ảnh: Internet

Được biết, thời gian gần đây, mẹ ca sĩ Ngọc Sơn bị bệnh nặng. Trong chương trình Cơ hội đổi đời, nam ca sĩ cũng từng tiết lộ khoảng thời gian điều trị khối u ở cổ cho mẹ anh ở bên Mỹ đã tốn tới 10.000 USD/ngày viện phí và tình trạng này kéo dài trong vòng 6 tháng, tổng số tiền ước tính lên đến 45 tỷ đồng. Ngọc Sơn thổ lộ: “Tiêu cho mẹ không cần kể khổ, mẹ khỏe là được dù bán cả gia tài, bỏ hết sự nghiệp mà cứu được mẹ là một sự hạnh phúc rồi”. Khi trở vê Việt Nam, được con trai chăm sóc tận tình, mẹ ruột của "ông hoàng nhạc sến" đã bình phục, thần thái rạng rỡ, khỏe mạnh hơn rất nhiều.

Tuy nhiên, sau đó, gia đình quyết định đưa bà về Bà Rịa - Vũng Tàu để tịnh dưỡng. Đến ngày 11/7, sau thời gian chiến đấu với bệnh tật, bà đã qua đời.

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