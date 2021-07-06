Diễn viên, người mẫu Đức Long qua đời sau 2 tuần nhập viện vì viêm phổi cấp

Hậu trường 06/07/2021 22:44

Sau thời gian chống chọi với căn bệnh viêm phổi, tối 6/7, nam diễn viên, người mẫu Đức Long qua đời.

Cách đây ít giờ, nữ diễn viên Cao Thái Hà bất ngờ chia sẻ thông tin nam diễn viên Đức Long qua đời khiến cho người hâm mộ và giới nghệ sĩ bàng hoàng đau xót. 

Theo thông tin từ Zing News, người thân của diễn viên Đức Long cho biết anh mất vào tối 6/7, tại Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch (TP.HCM). Hai tuần qua, nam diễn viên chống chọi với căn bệnh viêm phổi cấp. "Dù được các bác sĩ ra sức cứu chữa nhưng Long không qua khỏi. Long ra đi để lại niềm tiếc thương cho gia đình, đồng nghiệp", người thân của Đức Long chia sẻ.

Khoảng thời gian gần đây, Cao Thái Hà liên tục cập nhật tình hình của người bạn thân lên trang cá nhân. Theo nữ diễn viên, người mẫu Đức Long phát hiện bệnh khoảng hai tháng qua. Nhưng anh được gia đình đưa vào điều trị tại bệnh viên mới hơn hai tuần. 

Sự ra đi của Đức Long khiến Cao Thái Hà vô cùng đau buồn và tiếc thương. Cô viết trên trang cá nhân: "Hà sẽ lo lắng cho mẹ Long. Long yên tâm ra đi nhé. Hà xin thông báo với bạn bè của Long, Hà đang đưa Long về chùa để lo phần hậu sự. Xin thông cảm Hà không thể báo tin hay nghe điện thoại lúc này".

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Bài đăng của Cao Thái Hà - Ảnh chụp màn hình

Đức Long (tên đầy đủ là Phạm Đức Long) sinh năm 1988, từng tham gia cuộc thi Siêu mẫu Việt Nam 2011. Những năm gần đây, anh thử sức với công việc diễn viên và góp mặt trong nhiều bộ phim truyền hình, có thể kể đến như Ánh sáng thiên đường, Mẹ hổ dạy con dâu, Tiếng đàn kìm.

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Đức Long được biết đến là diễn viên và người mẫu - Ảnh: Internet

Nam diễn viên hoạt động ở sân khấu kịch 5B của NSƯT Đặng Thuỵ Mỹ Uyên. Sinh thời, Đức Long sống vui vẻ, hòa đồng. Anh được bạn bè, đồng nghiệp quý mến.

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