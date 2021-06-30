Cao Thái Hà tiết lộ bệnh của diễn viên, người mẫu Đức Long chuyển xấu, phải điều trị hồi sức tích cực

Hậu trường 30/06/2021 14:33

Mới đây thông tin diễn viên - người mẫu Đức Long bị bệnh nặng phải điều trị hồi sức tích cực vì tình hình chuyển xấu khiến người hâm mộ không khỏi lo lắng.

Hai ngày gần đây, trên trang cá nhân, Cao Thái Hà liên tục cập nhật hình ảnh của người bạn thân - diễn viên người mẫu Đức Long. Theo đó, nữ diễn viên tiết lộ Đức Long đang phải điều trị hồi sức tích cực tại bệnh viện do bệnh tình có chuyển biến xấu. Thời gian này cô luôn bên cạnh để cầu nguyện cho người bạn mạnh mẽ vượt qua.

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Nữ diễn viên Tiếng sét trong mưa cầu nguyện cho người bạn - Ảnh chụp màn hình

Chia sẻ với VietNamNet, đại diện của Cao Thái Hà cho biết gia đình và bạn bè của diễn viên Đức Long chưa muốn tiết lộ thông tin về tình hình bệnh của anh, nên hiện tại mọi thông tin đều được giữ kín.

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Diễn viên Đức Long sở hữu ngoại hình điển trai và chiều cao nổi bật - Ảnh: Internet

Cao Thái Hà cho biết Đức Long là người mà cô xem như thành viên trong gia đình, đồng hành cùng với nhau mọi lúc mọi nơi. Nhiều người thân, bạn bè thông qua cô gửi lời hỏi thăm sức khỏe, cầu mong nam diễn viên vượt qua được khoảng thời gian khó khăn này. 

Nam diễn viên Phạm Đức Long góp mặt trong nhiều bộ phim truyền hình ăn khách của thị trường miền Nam với những dự án phim truyền hình như Tiếng đàn kìm, Ánh sáng thiên đường, Like Tình Yêu Thời Trang Khăn Rằn… Trên vai trò là 1 người mẫu, anh cũng nhiều lần sải chân trên nhiều sàn diễn thời trang lớn.

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