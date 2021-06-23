Tình hình dịch bệnh kéo dài đã ảnh hưởng không nhỏ đến cuộc sống của nhiều người. Giới nghệ sĩ cũng không ngoại lệ. Lư Hoàng Gia Bảo đã có màn than ngắn thở dài vì mất show, bệnh nặng nhưng chưa thể đi chữa trị vì cấn dịch.

Suốt những tháng gần đây, dịch bệnh Covid-19 bùng phát mạnh khiến cho công việc của nhiều người bị ảnh hưởng và đình trệ. Trước những thông báo giãn cách xã hội, người dân lao động mất cơ hội kiếm sống, công nhân phải nghỉ dài ngày. Bên cạnh đó, giới nghệ sĩ Việt cũng chịu ảnh hưởng không nhỏ khi hàng loạt show diễn, dự án nghệ thuật đồng loạt hủy bỏ để đảm bảo an toàn trong công tác phòng chống dịch bệnh. Mới đây, nam diễn viên Lư Hoàng Gia Bảo đã có bài đăng than thở trên trang cá nhân về tình hình hiện tại của bản thân.

Bài đăng của nam diễn viên về cuộc sống khó khăn khi đại dịch bùng phát - Ảnh chụp màn hình Cháu trai nghệ sĩ Bảo Quốc không khỏi buồn lòng khi dịch bệnh đã ảnh hưởng đến công việc. Mất show, không có thêm nguồn thu khiến cho anh chật vật. Ngoài việc ảnh hưởng đến công việc diễn xuất, nó còn khiến sức khỏe nam nghệ sĩ đi xuống rất nhiều. Con nuôi Hoài Linh chia sẻ việc bản thân bị đau vai gáy đã nhiều năm nay và phải dựa vào massage, trị liệu đều đặn để đỡ đau. Nhưng 2 tháng nay, anh không thể đi chữa trị vì tình hình dịch căng thẳng khiến cho cơ thể nam diễn viên, đặc biệt là phần cổ trở nên cứng đờ. Gia Bảo thậm chí còn xót xa chia sẻ, nhiều lúc đau "muốn chết luôn". Dịch bệnh khiến bệnh tình của nam diễn viên nặng hơn do không thể đi chữa trị - Ảnh minh họa: Internet Không chỉ riêng Gia Bảo, nhiều nghệ sĩ cũng bị ảnh hưởng do sân khấu phải đóng cửa đến nay vẫn chưa hoạt động trở lại. Để có tiền mưu sinh, nhiều ca sĩ, diễn viên phải đi làm thêm, kinh doanh đồ ăn vặt... thậm chí đổi hướng sang làm ngành nghề khác kiếm sống qua ngày.

Trước tình hình khó khăn chồng chất, chiều 22/6, theo nguồn tin từ Tuổi Trẻ, Bộ VHTT-DL vừa đề nghị Chính phủ cấp cho một số nghệ sĩ đang là viên chức tại các đơn vị công lập gói hỗ trợ 3 tháng trị giá khoảng 5,4 triệu đồng. Mặc dù đề nghị này vẫn chưa được thông qua nhưng đã có đã nhận những góp ý của cư dân mạng xung quanh việc có nên hỗ trợ cho nghệ sĩ trong thời điểm này hay không.

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