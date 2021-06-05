Lư Hoàng Gia Bảo đính chính về tin chửi bà Phương Hằng thậm tệ trên mạng: 'Em đã chủ động bước ra khỏi mấy chuyện này từ lâu nay'

Hậu trường 05/06/2021 12:58

Cộng đồng mạng đang truyền tay nhau bình luận được cho là của con nuôi NS Hoài Linh chửi bới bà Phương Hằng khiến người hâm mộ phẫn nộ. Thực hư ra sao?

Trong livestream tối qua bà Phương Hằng đã tuyên bố “vạch mặt” ca sĩ Duy Mạnh khi bị anh công kích theo kiểu "núp lùm" khiến dư luận chú ý. Song song đó mới đây cộng đồng mạng đồn rằng con nuôi NS Hoài linh cũng comment chửi bà Hằng thậm tệ.

Tuy nhiên sau đó Gia Bảo đã nhanh chóng chia sẻ lên trang cá nhân trạng thái phủ nhận và giải thích rằng: “"Dạ em không có đăng cái này, xin các anh chị đừng làm giả rồi áp đặt em nói. Đã từ lâu nay em đã không nói bất cứ gì về những vấn đề này thì em không có khùng mà đi comment để người ta chụp lại vậy, và cũng chẳng biết N.V.T. là ai cả. Mỗi người có 1 lý tưởng sống riêng, em tôn trọng tất cả quan điểm của mỗi người. Và lý tưởng sống của em không phải dính vào mấy chuyện này hoài nên em đã chủ động bước ra khỏi từ lâu nay rồi ạ! Còn nếu làm xong chối thì em đã chối từ bài đăng đầu tiên để tránh mọi rắc rối rồi. Xin đừng gán ghép cho em nữa vì em không có làm. Xin cảm ơn!".

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Con nuôi NS Hoài Linh đã nhanh chóng đính chính trên trang cá nhân - Ảnh: Chụp màn hình
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Nhiều fan của anh cũng đã thể hiện sự quan tâm và cho anh lời khuyên trước cộng đồng mạng - Ảnh: Chụp màn hình

Có lẽ sau khi nhiều ca sĩ, diễn viên bị fan bà Hằng tấn công thì các nhân vật trong showbiz rất ngại đụng chạm đến vị doanh nhân này. Gia Bảo cũng đã khéo léo ứng xử để tránh “tai bay vạ gió”.

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Gia Bảo mong khán giả đừng gán ghép những thông tin không đúng cho nghệ sĩ khi chưa xác minh - Ảnh: FB
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Gia Bảo là con nuôi của NS Hoài Linh, anh cống hiến rất nhiều vai diễn hay dành cho sân khấu - Ảnh: FB

Trước đó cư dân mạng truyền tay nhau comment được cho là diễn viên Lư Hoàng Gia Bảo, cho rằng anh chửi bà bà Phương Hằng bằng từ ngữ khó nghe: "Bà đó bị khùng em ơi, thêm mấy đứa fan của con điên... nữa. Tụi nó gửi đơn đòi tước danh hiệu các kiểu. Chắc nó nghĩ dễ tước danh hiệu lắm. Một lũ điên!". Ngay lập tức nhiều fan ruột của bà Phương Hằng đã nhanh chóng vào bảo vệ idol của mình. Nhiều khán giả góp ý Gia Bảo là người của công chúng, nên chừng mực và lịch sự hơn khi phát biểu về một ai đó để tránh vạ miệng.

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