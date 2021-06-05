Trong livestream tối qua bà Phương Hằng đã tuyên bố “vạch mặt” ca sĩ Duy Mạnh khi bị anh công kích theo kiểu "núp lùm" khiến dư luận chú ý. Song song đó mới đây cộng đồng mạng đồn rằng con nuôi NS Hoài linh cũng comment chửi bà Hằng thậm tệ.

Tuy nhiên sau đó Gia Bảo đã nhanh chóng chia sẻ lên trang cá nhân trạng thái phủ nhận và giải thích rằng: “"Dạ em không có đăng cái này, xin các anh chị đừng làm giả rồi áp đặt em nói. Đã từ lâu nay em đã không nói bất cứ gì về những vấn đề này thì em không có khùng mà đi comment để người ta chụp lại vậy, và cũng chẳng biết N.V.T. là ai cả. Mỗi người có 1 lý tưởng sống riêng, em tôn trọng tất cả quan điểm của mỗi người. Và lý tưởng sống của em không phải dính vào mấy chuyện này hoài nên em đã chủ động bước ra khỏi từ lâu nay rồi ạ! Còn nếu làm xong chối thì em đã chối từ bài đăng đầu tiên để tránh mọi rắc rối rồi. Xin đừng gán ghép cho em nữa vì em không có làm. Xin cảm ơn!".