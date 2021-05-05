Bệnh tình nghệ sĩ Giang Còi trở nặng, nhập viện cấp cứu, thường xuyên ra máu nhiều

Hậu trường 05/05/2021 21:55

Nghệ sĩ Giang Còi bị xuất huyết dạ dày và phải nhập viện để điều trị. Hiện tại sức khỏe khá yếu và thường xuyên ra máu khiến mọi người xót xa, lo lắng.

Cuối tháng 1/2021, thông tin nghệ sĩ Giang Còi mắc ung thư khiến không ít người bất ngờ và xót xa. Được biết nam nghệ sĩ mắc ung thư hạ họng giai đoạn 3 khiến anh mất giọng. 

Chia sẻ với truyền thông, con gái Giang Còi không kìm nổi xúc động khi kể về tình trạng bệnh của bố. Chị Ngọc Anh tâm sự nam diễn viên bị xuất huyết dạ dày và phải nhập viện cấp cứu cách đây ba ngày: "Cách đây mấy ngày, bố tôi bị xuất huyết, nôn và đi ngoài ra máu. Sức khỏe của ông yếu hơn trước, nên phải ở lại bệnh viện". Hiện tại, Giang Còi được điều trị tại Bệnh viện Bạch Mai, Hà Nội.

Trong ngày hôm nay 5/5, nghệ sĩ hài Trà My, đồng nghiệp thân thiết của Giang Còi, đến thăm anh tại bệnh viện. Trà My khuyên Giang Còi nên ở lại bệnh viện điều trị do sức khỏe vì trước đó nam nghệ sĩ từng nhiều lần không chịu vào bệnh viện nên tình trạng bệnh mới chuyển biến xấu đi. Cảm thương với tình hình của người đồng nghiệp, Trà My cho biết chị và NSND Quốc Anh mong muốn tổ chức một đêm diễn với sự tham gia của nhiều nghệ sĩ để hỗ trợ kinh phí điều trị cho Giang Còi. Tuy nhiên, do diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, chương trình chưa thể diễn ra đúng như dự kiến.

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Nghệ sĩ Trà My trao tận tay số tiền ủng hộ nghệ sĩ Giang Còi chữa bệnh - Ảnh: FB
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Các bác sĩ cũng ủng hộ một phần tiền cho nam nghệ sĩ chữa bệnh - Ảnh: FB
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Nữ nghệ sĩ khuyên nhủ người đồng nghiệp ở lại bệnh viện chữa trị - Ảnh: FB

Trước đó, nghệ sĩ Giang Còi từng chia sẻ về bệnh tật của mình, nam nghệ sĩ cho biết bác sĩ nói mình chỉ sống được 2 năm nữa. Nhưng, trong những tháng ngày chống lại bệnh tật, anh vẫn giữ tinh thần lạc quan. Trên trang cá nhân, nam diễn viên vẫn thường xuyên đăng tải nhiều hình ảnh vui vẻ để các con và khán giả của mình yên tâm. 

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Nghệ sĩ Giang Còi quay các video tâm sự, anh luôn giữ cho mình tinh thần lạc quan - Ảnh chụp màn hình

Nguyên văn bài chia sẻ của NSƯT Trà My:

"Chuyện về lão Giang còi !

Lão vào viện Bạch mai nằm đã 3 ngày nay vì thổ tả ra máu nhiều quá. Lần này bệnh của lão nặng lên do lão ngang đầu cứng cổ không chịu đến bệnh viện điều trị. Nghe tin lão bị bệnh nặng, công ty Toàn cầu-Lạc Hồng Viên đã gửi tặng 50 triệu, chị Nguyễn Thị Hoài An giám đốc bệnh viện An việt đã gửi tặng 20 triệu và bác sĩ Sâm Mai Văn đã gửi tặng 10 triệu... trưa nay mình vội mang vào trao tận tay cho lão.

Lão rưng rưng cảm động và gửi lời cảm ơn đến mọi người đã quan tâm, giúp đỡ và động viên lão trong lúc này.

Hiện nay nghệ sĩ Giang còi đang nằm điều trị tại khoa tiêu hoá bệnh viện Bạch mai và đang được các bác sĩ tại khoa chăm sóc rất chu đáo tận tình.

Thực sự Trà My và NSND Quốc Anh cũng đã lên kế hoạch tổ chức một đêm diễn với sự tham gia của các nghệ sĩ để dành tặng nghệ sĩ Lê Hồng Giang nhưng trong lúc này dịch bệnh đang căng thẳng và rất phức tạp nên đêm diễn chưa thể thực hiện được. Bên cạnh đó My cùng NSND Quốc Anh cũng đang làm hết khả năng với những gì có thể thông qua các doanh nghiệp cũng như bạn bè đồng nghiệp, những người yêu mến nghệ sĩ Giang còi, để hỗ trợ cho nghệ sĩ Giang còi có thêm kính phí điều trị trong giai đoạn nguy kịch này. Trước khi làm việc này Trà My cũng đã cẩn thận xin ý kiến và đã được sự cho phép của nghệ sĩ Giang còi.

Trân trọng cảm ơn những tình cảm quý báu của mọi người đã quan tâm động viên và gửi quà tặng nghệ sĩ Giang còi - đồng nghiệp của chúng tôi đang lâm trọng bệnh, đặc biệt lại trong thời điểm khó khăn, dịch covid đang bùng phát trở lại...cảm ơn mọi người rất nhiều.

Mọi sự ủng hộ giúp đỡ của quý vị xin được chuyển vào số tài khoản của nghệ sĩ Giang còi:

42710000680998 Lê Hồng Giang BIDV

TRÂN TRỌNG CẢM ƠN".

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"Ba thương em lắm, không muốn em vì ba mà phải vất vả đêm hôm, nên nhiều khi đau không nói. Ba muốn em ngủ sớm để hôm sau còn đi học", Ngọc Anh tâm sự.

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