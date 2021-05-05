Nguyên văn bài chia sẻ của NSƯT Trà My:

"Chuyện về lão Giang còi !

Lão vào viện Bạch mai nằm đã 3 ngày nay vì thổ tả ra máu nhiều quá. Lần này bệnh của lão nặng lên do lão ngang đầu cứng cổ không chịu đến bệnh viện điều trị. Nghe tin lão bị bệnh nặng, công ty Toàn cầu-Lạc Hồng Viên đã gửi tặng 50 triệu, chị Nguyễn Thị Hoài An giám đốc bệnh viện An việt đã gửi tặng 20 triệu và bác sĩ Sâm Mai Văn đã gửi tặng 10 triệu... trưa nay mình vội mang vào trao tận tay cho lão.

Lão rưng rưng cảm động và gửi lời cảm ơn đến mọi người đã quan tâm, giúp đỡ và động viên lão trong lúc này.

Hiện nay nghệ sĩ Giang còi đang nằm điều trị tại khoa tiêu hoá bệnh viện Bạch mai và đang được các bác sĩ tại khoa chăm sóc rất chu đáo tận tình.

Thực sự Trà My và NSND Quốc Anh cũng đã lên kế hoạch tổ chức một đêm diễn với sự tham gia của các nghệ sĩ để dành tặng nghệ sĩ Lê Hồng Giang nhưng trong lúc này dịch bệnh đang căng thẳng và rất phức tạp nên đêm diễn chưa thể thực hiện được. Bên cạnh đó My cùng NSND Quốc Anh cũng đang làm hết khả năng với những gì có thể thông qua các doanh nghiệp cũng như bạn bè đồng nghiệp, những người yêu mến nghệ sĩ Giang còi, để hỗ trợ cho nghệ sĩ Giang còi có thêm kính phí điều trị trong giai đoạn nguy kịch này. Trước khi làm việc này Trà My cũng đã cẩn thận xin ý kiến và đã được sự cho phép của nghệ sĩ Giang còi.

Trân trọng cảm ơn những tình cảm quý báu của mọi người đã quan tâm động viên và gửi quà tặng nghệ sĩ Giang còi - đồng nghiệp của chúng tôi đang lâm trọng bệnh, đặc biệt lại trong thời điểm khó khăn, dịch covid đang bùng phát trở lại...cảm ơn mọi người rất nhiều.

Mọi sự ủng hộ giúp đỡ của quý vị xin được chuyển vào số tài khoản của nghệ sĩ Giang còi:

42710000680998 Lê Hồng Giang BIDV

TRÂN TRỌNG CẢM ƠN".