NS Giang Còi: Sẽ ‘thả chó’ nếu đa cấp còn đến nhà làm phiền

Mới đây, dòng trạng thái của NS Giang Còi đăng tải trên trang cá nhân đã thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng. Theo đó, nam nghệ sĩ đã bày tỏ sự bức xúc đối với những người bán hàng “đa cấp”.

NS Giang Còi có vẻ rất bức xúc vì liên tục bị làm phiền: “Có thể là bất nhã, nhưng tôi phải cảnh báo với mấy bạn bán hàng đa cấp, thực phẩm chức năng đểu rằng từ mai các bạn tới nhà tôi sẽ không tiếp mà thả chó ra đấy nhé. Một ngày tiếp không biết bao nhiêu đoàn. Nhớ rằng: TÔI KHÔNG DÙNG THUỐC”. Giang Còi đăng tải dòng trạng thái tỏ vẻ bức xúc với những 'đa cấp đểu' - Ảnh: FBNV Nhiều netizen cũng sẵn sàng được 'giúp đỡ' nam nghệ sĩ một tay trong việc 'thả chó' - Ảnh: FBNV Bên dưới phần bình luận, nhiều khán giả “cười xỉu” với sự “bất lực” của Giang Còi. Không ít người tỏ vẻ đồng tình với rắc rối nam nghệ sĩ gặp phải, họ sẵn sàng được “giúp đỡ” Giang Còi một tay mỗi khi đa cấp tìm đến nhà anh.

NS Giang Còi là một người có rất nhiều 'tài lẻ' - Ảnh: FBNV NS Giang Còi hiện đang mắc bệnh ung thư hạ họng giai đoạn 3. Hiện, tình trạng bệnh của anh đã di căn, bác sĩ cho biết có thể nam nghệ sĩ chỉ sống được khoảng 2 năm nữa. Trước đó, nghệ sĩ hài sinh năm 1962 được chẩn đoán có khối u ở họng, dẫn đến tổn thương thanh quản. Anh được chẩn đoán mắc bệnh ung thư hạ họng giai đoạn 3 - Ảnh: FBNV Tuy biết bệnh tình của mình như thế nhưng người ta vẫn ít khi thấy anh tỏ ra chán nản, buồn phiền. Ngược lại, Giang Còi còn luôn yêu đời, lạc quan, anh còn đi thăm hỏi và động viên những bệnh nhân ung thư khác. “Tôi là người sống lạc quan, cuộc đời tôi cũng từng chao lượn trên miệng hố tử thần nhiều lần nên tôi cũng không quá sợ cái chết nữa”, nam nghệ sĩ chia sẻ.

Hai con trai lớn của NS Giang Còi với người vợ đầu - Ảnh: Internet Cô công chúa duy nhất nhà nam nghệ sĩ - Ảnh: Internet Giang Còi sinh năm 1962, tên thật là Lê Hồng Giang, anh là một nghệ sĩ hài được nhiều người yêu mến. Anh kết hôn 2 lần và có 4 mặt con, 2 người con trai với người vợ trước cùng 1 con gái và 1 con trai với người vợ sau kém anh hơn 20 tuổi. Thế nhưng hiện tại, Giang Còi lựa chọn cuộc sống độc thân với những thú vui bên cạnh điện ảnh, cây cối và việc nuôi dạy con cái…

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