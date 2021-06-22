Sau Hoài Linh, một nữ diễn viên xinh đẹp bị bệnh tuyến giáp, lo lắng vì tê cứng và méo khung môi hậu phẫu thuật

Hậu trường 22/06/2021 13:41

Mới đây, Phương Anh Đào bất ngờ đăng tải bài viết chia sẻ việc bị bệnh tuyến giáp khiến khán giả bất ngờ và vô cùng lo lắng vì nữ diễn viên bị tê cứng và méo khung môi hậu phẫu thuật.

Trong thời gian gần đây, công chúng liên tục nhận được những thông tin nghệ sĩ mắc bệnh tuyến giáp. Nổi bật là trường hợp của nam danh hài Hoài Linh. Nam nghệ sĩ từng chia sẻ bản thân mắc ung thư tuyến giáp và phải xạ trị vào những tháng cuối năm 2020. 

Mới đây Phương Anh Đào cũng gây bất ngờ chia sẻ lên trang cá nhân về chuyện cô vừa trải qua phẫu thuật tuyến giáp khiến khán giả ngỡ ngàng. Cụ thể, vào chiều ngày 21/6, nữ diễn viên đã có bài đăng trên trang cá nhân về hành trình phát hiện bệnh, các bước trải siêu âm, chụp X-quang và tiến hành mổ nội soi tuyến giáp.

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Bài đăng của Phương Anh Đào - Ảnh chụp màn hình 

Phương Anh Đào cho biết mình đã xuất viện được 2 tháng. Nữ diễn viên cho hay: "Chẩn đoán của mình: Phình giáp đa hạt, nhân lành. Nó gây cho mình cảm giác cứ nghèn nghẹn, khó nuốt, khàn tiếng theo giai đoạn, yếu tố thẩm mỹ thì vẫn chấp nhận được chưa phình to lắm. Còn thêm những triệu chứng khác tuỳ người, tuỳ bệnh lý nhưng đáng chú ý nhất của bệnh tuyến giáp là dễ mệt mỏi, lo âu. Nhà mình thì Ngoại và Mẹ đều có u bướu lành. Nên có thể nguyên nhân phần nhiều về yếu tố di truyền".

Chia sẻ về quá trình phát hiện bệnh, cô cho hay bản thân cảm thấy lo lắng và hoang mang vì trước đó đã sử dụng rất nhiều chế phẩm làm từ đậu nành và bắp cải mà theo bác sĩ thì đay là 2 loại thực phẩm cần kiêng khi có khả năng mắc bệnh về tuyến giáp. 

Qua quá trình thăm khám, Phương Anh Đào được bác sĩ chỉ định mổ nội soi đi theo phần cằm vào tháng 10/2020. Nhưng do vướng công việc nên đến tháng 4/2021, cô mới quyết định gác lại mọi việc để chữa bệnh. Thời gian thông thường của ca mổ chỉ khoảng 1 tiếng nhưng với Phương Anh Đào, việc này kéo dài đến 2 tiếng, thậm chí cô phải nằm 2 ngày mới tỉnh hẳn. Đáng nói, sau khi phẫu thuật, cô còn bị lệch khung môi.

Cô chia sẻ: "Mổ xong mình nằm li bì gần 2 ngày mới tỉnh hẳn. Và sau khi tỉnh chuyện làm mình hốt hoảng là ngoài tê cứng nguyên vùng cằm, căng đau gắt cổ, khàn tiếng, thì phần môi bên phải nó cũng tê không có cảm giác và còn lệch méo khung môi khi vận động chu lại. Mỗi ngày, bác sĩ vào khám và trấn an mình do mới mổ xong nên vậy, cứ để khoảng 7 ngày nó sẽ phục hồi".

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Khung môi của nữ diễn viên sinh năm 1992 bị méo sau phẫu thuật - Ảnh: FB

Tuy nhiên sau nhiều ngày, tình trạng của cô vẫn không khá hơn nên Phương Anh Đào đã thăm khám nhiều nơi, cắn răng chịu đau để không bị ảnh hưởng đến diện mạo. Nữ diễn viên Nhắm mắt thấy mùa hè vẫn còn cảm thấy hoang mang khi nhắc lại về chuỗi ngày "toàn nốt trầm" của mình.

Sau hơn 2 tháng phẫu thuật, Phương Anh Đào đã ổn định và chỉ còn khàn tiếng nhẹ. Không giấu được niềm hạnh phúc, cô viết: "Ơn trời! Kết quả sau 1 tháng hơn đổ đi thì ổn định dần và đến hẹn 2 tháng đã trở lại gần 99% bình thường chỉ còn khàn tiếng nhẹ. Mỗi việc phải tái khám thường xuyên theo định kỳ để kiểm tra chức năng của tuyến giáp xem có bị suy giáp hay không. Trường hợp tuyến giáp còn lại hoạt động bình thường thì may mắn, suy thì phải uống thuốc hỗ trợ". 

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Nhiều nghệ sĩ bình luận động viên và chúc cô mau khỏe - Ảnh chụp màn hình

Ngoài ra, nữ diễn viên không quên nhắn nhủ người hâm mộ an tâm vì cô đã hồi phục và đang sẵn sàng cho các dự án sắp tới. Bên dưới bài đăng, nhiều sao Việt đã bình luận, để lại lời nhắn chúc cô nàng mau hồi phục sức khỏe và trở lại với công việc.  

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