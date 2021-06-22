Hoài Linh sống 'ẩn dật' ở nhà thờ tổ, lộ vẻ tiều tụy, xanh xao trong loạt ảnh cùng con gái nuôi sau ồn ào giải ngân tiền từ thiện?

Hậu trường 22/06/2021 07:37

Mới đây, nữ ca sĩ Ánh Linh đã có bài đăng chúc mừng ngày của bố, trong đó, cô đã đăng tải loạt ảnh chụp cùng bố nuôi Hoài Linh tại nhà thờ tổ. Đây là những hình ảnh đầu tiên của nam nghệ sĩ xuất hiện trên mạng xã hội sau clip trần tình nguyên do chậm giải ngân hồi 5/6.

Hơn 1 tháng trở lại đây, nhiều nghệ sĩ Việt liên tục vướng vào lùm xùm liên quan đến chuyện làm từ thiện. Nổi cộm phải kể đến nam danh hài Hoài Linh với ồn ào chậm giải ngân số tiền gần 14 tỷ đồng cứu trợ miền Trung trong đợt lũ năm 2020. Mặc dù đã có clip đính chính và giải thích cặn kẽ về lý do chậm tiến độ, đồng thời cũng đã tiến hành giải ngân toàn bộ số tiền, nhưng nam nghệ sĩ vẫn nhận về nhiều ý kiến trái chiều xung quanh việc thiếu chuyên nghiệp và minh bạch trong quá trình làm thiện nguyện. 

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Hoài Linh trong clip trình bày lý do hôm 5/6 - Ảnh chụp màn hình

Sau khi lên tiếng đính chính mọi việc, nam danh hài gần như "biến mất" khỏi các hoạt động giải trí. Một số chương trình, quảng cáo có sự tham gia của Hoài Linh đều "mất hút" hình ảnh của "anh Bốn". Tuy nhiên, mới đây, nữ ca sĩ Ánh Linh, 1 trong những người con nuôi của nam nghệ sĩ đã bất ngờ chia sẻ hình ảnh làm vườn, nói chuyện cùng bố nuôi nhân dịp "ngày của cha". 

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Bài đăng của Ánh Linh trên trang cá nhân - Ảnh chụp màn hình

Nữ ca sĩ viết: "Người ta nói con gái là người tình khiếp trước của cha. Số em hên khiếp trước có hẳn 2 người tình nên khiếp này số em càng hên vì có 2 người cha tuyệt với ông mặt trời. Happy Father’s Day".

Kèm theo đó là loạt ảnh ghi lại cảnh 2 bố con cùng nhau trò chuyện, làm vườn tại khu nhà thờ tổ của Hoài Linh. 

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Nam danh hài trò chuyện cùng con gái nuôi - Ảnh: FB
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Ánh Linh còn cùng bố nuôi chăm sóc cây cảnh trong vườn tại nhà thờ tổ - Ảnh: FB

Trong loạt ảnh mà giọng ca bolero chia sẻ, nam danh hài xuất hiện trong hình ảnh giản dị thường thấy, tuy nhiên gương mặt và thần sắc có vẻ tiều tụy và xanh xao hơn. Chưa rõ thời gian chụp ảnh chính xác là thời điểm hiện tại hay đã được chụp trước đó, tuy nhiên vẻ ngoài của nam danh hài khiến nhiều người lo lắng.

Được biết, sau những scandal chấn động gần đây, Hoài Linh chọn cuộc sống "ẩn dật" bên trong nhà thờ tổ trăm tỷ. Có thể thấy vụ ồn ào "ngâm" tiền từ thiện suốt 7 tháng của nam nghệ sĩ đã tác động rất lớn, khiến cho sự nghệp và danh tiếng gây dựng trong hơn mấy mươi năm đứng trên "bờ vực" chao đảo, khó có thể vực dậy được như thời hoàng kim.

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Thời gian gần đây, những ồn ào xung quanh giới nghệ sĩ đang nóng hơn bao giờ hết. Hoài Linh và Phi Nhung là 2 cái tên gạo cội bị đem ra soi mói và nhận nhiều phản ứng trái chiều. CĐM đã ngay lập tức soi ra điểm tương đồng trong những ồn ào đời tư của 2 nghệ sĩ này.

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