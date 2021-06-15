Điểm chung 'bí ẩn' trong 'kiếp nạn' của Hoài Linh và Phi Nhung: Nhận rất nhiều con nuôi nhưng 'kín như bưng' chuyện con ruột, 'đại hạn' cũng đến từ con nuôi

Thời gian gần đây, những ồn ào xung quanh giới nghệ sĩ đang nóng hơn bao giờ hết. Hoài Linh và Phi Nhung là 2 cái tên gạo cội bị đem ra soi mói và nhận nhiều phản ứng trái chiều. CĐM đã ngay lập tức soi ra điểm tương đồng trong những ồn ào đời tư của 2 nghệ sĩ này.

Trong suốt những tháng trở lại đây, giới nghệ sĩ Việt vướng phải vô số những lùm xùm liên quan đến đời tư khiến cho CĐM dậy sóng, bàn tán không ngừng. Từ vụ tiền từ thiện đến ồn ào mối quan hệ với con nuôi, hay quảng cáo sản phẩm kém chất lượng đang từng bước khiến cho hình ảnh của nghệ sĩ trong lòng người hâm mộ "tụt dốc" không phanh. Trong đó, không thể không nhắc đến nghệ sĩ Hoài Linh và ca sĩ Phi Nhung. 2 cái tên, 2 danh xưng, 2 cuộc sống khác nhau nhưng đều gây ra nhiều sóng gió và phủ sóng trên các mặt báo vì scandal. Không chỉ là đồng nghiệp lâu năm trong giới showbiz, 2 nghệ sĩ còn là những người anh em thân thiết ngoài đời. Đặc biệt, khi xem xét về cuộc sống cá nhân, nhiều người còn ngỡ ngàng khi phát hiện nhiều điểm chung của 2 nghệ sĩ.

Hoài Linh và Phi Nhung gần như giữ kín hình ảnh con ruột trong nhiều năm liền. Ngược lại, chuyện hai người có rất nhiều con nuôi trong showbiz là điều mà ai cũng biết. Thậm chí, họ còn không ít lần vướng vào lùm xùm liên quan đến những người con nuôi nổi tiếng khiến CĐM bao phen ngao ngán. Năm 2017 là lần đầu tiên Phi Nhung đăng ảnh công khai con gái ruột Wendy Phạm nhân dịp cô tròn 20 tuổi, tốt nghiệp chuyên ngành Y tá tại Mỹ và trở thành thạc sĩ Y khoa. Trong suốt khoảng thời gian trước đó, giọng ca hải ngoại chưa 1 lần nhắc đến hay tiết lộ bất kỳ hình ảnh nào về con gái, mà thay vào đó, trang cá nhân của cô ngập tràn hình ảnh của những người con nuôi.

Con gái ruột của Phi Nhung - Ảnh: Internet Phi Nhung có nhiều người con nuôi và thường xuyên chia sẻ hình ảnh các con lên MXH - Ảnh: FB Hoài Linh cũng tương tự khi nhận nuôi và nâng đỡ rất nhiều người làm con nuôi nhưng cũng kín tiếng khi chia sẻ về con ruột. Trong giới showbiz, thỉnh thoảng người ta sẽ bắt gặp những nghệ sĩ trẻ có danh xưng “con nuôi Hoài Linh”. Nam nghệ sĩ rất "mát tay" khi đứng sau thành công của nhiều tên tuổi đình đám như: Hoài Lâm, Gia Bảo, Hữu Thiên, Quách Phú Thành, bé Ben... thậm chí hoa hậu Phạm Hương cũng từng gọi Hoài Linh là "bố" và hay tâm sự khó khăn lúc mới chập chững vào nghề. Thế nhưng, con trai ruột Võ Lê Thành Vinh mới được công khai hồi 2016. Còn có nhiều tin đồn nam danh hài vẫn còn 1 người con gái đang giấu kín nữa. Con trai ruột của nam danh hài đang sinh sống và làm việc tại nước ngoài - Ảnh: FB 'Cha nuôi' quyền lực đứng sau thành công của nhiều nghệ sĩ trẻ - Ảnh: Internet Những ngày gần đây mối quan hệ của Phi Nhung và Hồ Văn Cường bị CĐM đem ra "mổ xẻ" vì những ẩn khuất trong việc giữ tiền cát xê, chèn ép bóc lột. Mặc dù cả 2 mẹ con đã lên tiếng giải thích, song nữ ca sĩ vẫn vướng phải những chỉ trích trong việc đối xử với con nuôi và gia đình của Cường. Phi Nhung bị CĐM chỉ trích vì có hành động giữ tiền cát xê của con trai nuôi tróng suốt 5 năm qua, dù đã lên tiếng giải thích quản lý mới là người cầm tiền nhưng không mấy thuyết phục - Ảnh chụp màn hình Lật lại quá khứ, CĐM cũng tìm ra điểm tương đồng với Phi Nhung của "anh Bốn". Cụ thể, mới 1 tháng trở lại đây, cái tên Lư Hoàng Gia Bảo cũng khiến "cha nuôi" vướng phải vô số chỉ trích khi anh có nhưng phát ngôn gây sốc về khu du lịch Đại Nam, ẩn ý đá đều bà Phương Hằng. Tuy nhiên sau khi hứng trọn gạch đá của dư luận, nam diễn viên lại lên tiếng phân trần tài khoản cá nhân của mình bị hack và bản thân không hề có những lời lẽ thô tục và hỗn với người lớn như vậy. Sự việc của Gia Bảo đã góp phần "thêm dầu vào lửa" vì tại thời điểm đó, Hoài Linh đang bị CĐM réo tên đòi minh bạch trong mối quan hệ với ông Võ Hoàng Yên. Lư Hoàng Gia Bảo vướng vào lùm xùm với bà Phương Hằng trong thời điểm cha nuôi cũng đang lao đao vì bị réo tên liên tục - Ảnh: Internet Hiện tại, những ồn ào xung quanh 2 nghệ sĩ này vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Hoài Linh đang phải đối diện với nhiều nghi vẫn xung quanh số tiền từ thiện miền Trung. Còn Phi Nhung đang hứng nhiều chỉ trích của CĐM về thái độ và hành động của mình đối với Hồ Văn Cường.

Hoa hậu Phương Lê: 'Hồ Văn Cường là một tài năng, 5 năm nếu không có được 5 tỷ thì lỗi của Phi Nhung' Sau khi đọc được nhiều bài báo phản ánh cuộc sống cơ cực của chị gái Hồ Văn Cường dù em trai đã nổi tiếng và đi hát nhiều nơi, hoa hậu Phương Lê đã lên tiếng cho rằng Phi Nhung quá tệ và nghi ngờ lời xin lỗi của nam ca sĩ và gia đình được sắp đặt.

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