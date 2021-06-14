Nhà báo Nguyễn Quang Hòa bàn chuyện Đức Hải: 'Hôm nay MXH có thể tung hô anh hết lời, ngày mai có thể khiến một ngôi sao mất tất cả'

Tiến sĩ, nhà báo Nguyễn Quang Hòa, giảng viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền đã có những chia sẻ liên quan đến việc nghệ sĩ sử dụng MXH và đang dần bị nó "nhấn chìm". Đồng thời ông nhận định nghệ sĩ Đức Hải đang nợ công chúng 1 lời xin lỗi.

Những ồn ào liên quan đến giới nghệ sĩ Việt gần đây khiến công chúng không khỏi ngao ngán và thất vọng. Từ việc quảng cáo sản phẩm kém chất lượng, không minh bạch trong quá trình làm từ thiện đến cả phát ngôn văng tục trên MXH đều khiến 1 số nghệ sĩ mất điểm và bị công chúng chỉ trích nặng nề. Điểm chung của những nghệ sĩ vướng phải ồn ào đời tư này chính là đều sử dụng MXH để giải quyết vấn đề. Tuy nhiên lại dẫn đến nhiều hệ quả, "lợi bất cập hại". Chia sẻ về mối quan hệ giữa nghệ sĩ với MXH, Tiến sĩ, nhà báo Nguyễn Quang Hòa, giảng viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền đã có bài chía sẻ với Zing với chủ đề: "Thói quen tự nhiên chủ nghĩa của nghệ sĩ và sự sa lầy trên mạng xã hội" để bày tỏ quan điểm và cách nhìn nhận về những ồn ào gần đây của giới nghệ sĩ, đặc biệt là scandal của NSƯT Đức Hải.

Bài viết của nhà báo được chia sẻ trong 1 hội nhóm trên MXH - Ảnh chụp màn hình Trong bài viết, TS Nguyễn Quang Hòa nêu rõ quan điểm về ồn ào của NS Đức Hải, ông cho hay scandal của Đức hải khiến ông ngạc nhiên và không đồng tình. Theo ông, trên cương vị một nhà giáo, đang giữ chức phó hiệu trưởng một trường đào tạo các chuyên ngành về văn hóa nghệ thuật, việc Đức Hải làm clip khẩu trang phản cảm và vướng vào lùm xùm về việc phát ngôn trên mạng là điều hoàn toàn không nên. TS Nguyễn Quang Hòa nhấn mạnh: "Một nhà giáo dù ở bất cứ môi trường nào cũng cần sự chỉn chu và mẫu mực. Về phát ngôn dung tục trên trang cá nhân của nghệ sĩ Đức Hải, theo tôi được biết, hiện vẫn đang trong quá trình điều tra. Nghệ sĩ Đức Hải có nói đó là con nuôi viết, không phải anh. Thế nhưng trước đó, Đức Hải đã có những video phản cảm, trong đó có video chiếc khẩu trang được "chế tác" từ một phần của chiếc quần. Đây không thể là hành xử của một người nổi tiếng, càng không thể là hành xử của một nhà giáo".

Hành động chế tạo khẩu trang phòng dịch từ quần Jeans bị cho là phản cảm - Ảnh cắt từ clip Cũng theo nhà báo, một số nghệ sĩ hiện nay đang tự tin quá với nổi tiếng của mình, lại cộng thêm được một bộ phận người hâm mộ tung hô, nên hành xử quá tự do và cảm tính. Đây là hành vi mà theo ông Hòa là "tự nhiên chủ nghĩa". Theo đó, ông Hòa khẳng định, 1 số nghệ sĩ Việt đang sử dụng trang cá nhân như 1 kênh phát ngôn chính thức. Bằng chứng là trong thời gian vừa qua, hễ nghệ sĩ nào vướng ồn ào đều xin lỗi bằng những bài viết, video được đăng tải lên trang cá nhân. Hành động này của nghệ sĩ được ông Hòa nhận định là thiếu chuyên nghiệp và khá "hồn nhiên". Bên cạnh đó, nhà báo Nguyễn Quang Hào còn phân tích về 2 mặt của MXH khiến cho giới nghệ sĩ đang lệ thuộc và ngày càng sa lầy. Ông viết: "Nhiều nghệ sĩ không nhận thức được rằng, đám đông trên mạng xã hội hôm nay có thể tung hô anh hết lời, ngày mai có thể phản ứng, phê phán, thậm chí có thể khiến một ngôi sao mất tất cả. Đám đông chính là một nguy cơ tiềm ẩn trên mạng xã hội. Đám đông có sức hấp dẫn đầy ma mị trong sự tung hô, nhưng cũng sẽ là "địa ngục" nếu anh sơ sẩy". Qua đó, ông nhấn mạnh việc mỗi nghệ sĩ phải có ý thức giữ gìn hình ảnh và lựa chọn ngôn từ mỗi lần phát ngôn, đăng tải bất kỳ điều gì lên MXH. Nhiều nghệ sĩ gạo cội vướng phải scandal trong thời gian gần đây - Ảnh minh họa: Internet Tiếp tục chia sẻ về scandal của nghệ sĩ Đức Hải, nhà báo Nguyễn Quang Hòa cho rằng nam nghệ sĩ vẫn đang nợ công chúng 1 lời xin lỗi. Theo ông: "Anh ấy là người nổi tiếng, từng được yêu mến, cho dù con nuôi có viết lên trang cá nhân của anh những lời phản cảm, thì người cần đứng trước công chúng nhận trách nhiệm, vẫn là anh ấy". Chân dung TS, nhà báo Nguyễn Quang Hòa - Ảnh: Internet Sau cùng, TS Nguyễn Quang Hòa nhận định, nhận thức văn hóa sẽ dẫn đến ứng xử văn hóa. Nhận thức ở mức độ nào sẽ hành xử tương đương như thế. Người uy tín phải có cách hành xử uy tín. Người nổi tiếng và nghệ sĩ càng phải hành xử chuẩn mực, như một cách giữ gìn hình ảnh đẹp trong lòng khán giả.

HOT: Miễn nhiệm chức vụ Phó Hiệu trưởng của NSƯT Đức Hải sau loạt ồn ào gây bão dư luận Ban giám hiệu nhà trường vừa có quyết định miễn nhiệm chức vụ Phó Hiệu trưởng đối với NSƯT Đức Hải sau vụ việc trên liên quan đến trang Facebook cá nhân của Đức Hải diễn ra thời gian gần đây.

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