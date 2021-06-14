Phi Nhung bị một giọng ca gạo cội tố 'chiếm sóng kể khổ' trên sân khấu để bán áo dài nuôi 22 người con, thực hư ra sao?

Hậu trường 14/06/2021 13:52

Giữa ồn ào mối quan hệ không mấy êm đẹp với con trai nuôi, Phi Nhung bất ngờ bị 1 tài khoản được cho là của ca sĩ Ái Thanh lên tiếng tố cáo những hành động không đẹp trong quá khứ khiến CĐM hoang mang.

Những ngày vừa qua, câu chuyện Phi Nhung chèn ép, giữ tiền đi hát của Hồ Văn Cường trong suốt 5 năm đã khiến dư luận xôn xao bàn tán. Mặc dù 2 mẹ con đã lên tiếng giải trình về việc này, Hồ Văn Cường cũng xác nhận không có chuyện bị bóc lột hay chèn ép, nhưng những lùm xùm vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.

Giữa lúc ồn ào đang ở cao trào, 1 tài khoản Facebook được cho là của nữ ca sĩ Ái Thanh đã lên tiếng tố Phi Nhung đi hát từ thiện nhưng vẫn lấy tiền cát xê, chiếm sóng than khổ để bán áo dài nuôi con, thậm chí là sử dụng bia rượu trước khi lên sân khấu.

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Bình luận của tài khoản được cho là ca sĩ Ái Thanh trong 1 bài viết của người quen trên MXH - Ảnh chụp màn hình

Trong các bình luận của mình, tài khoản đang nghi ngờ là của ca sĩ Ái Thanh thể hiện thái độ không hài lòng thậm chí là "choáng" khi chứng khiến những hành động của giọng ca hải ngoại. Người này cho biết: "Chị đã từng đứng chung sân khấu với Phi Nhung năm 2015 tại Munchen (Đức), chương trình đó cũng từ thiện gây quỹ mổ tim cho trẻ em Việt Nam, nhưng Phi Nhung hát lấy tiền chứ không phải từ thiện nhé. Cô ta bước ra sân khấu cầm theo 1 chai bia và đặt ở góc sân khuất, khán giả ai cũng nhìn thấy, trước khi ra diễn cô ấy đã nốc rất nhiều rượu rồi". 

Không những thế, người được cho là Ái Thanh còn tố Phi Nhung đứng trên sân khấu than khổ để bán áo dài trong chương trình, với lí do là lấy tiền nuôi 22 đứa con. Hành động này của nữ ca sĩ đã chiếm hết thời gian đêm nhạc, dẫn đến chuyện nhiều ca sĩ phía sau không thể hát phục vụ khán giả vì đến 12h30 sân khấu sẽ cắt điện.

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Nữ ca sĩ Ái Thanh - Ảnh: Internet

Được biết nữ ca sĩ Ái Thanh là em gái của ca sĩ Ái Vân và là 1 bạn thân thiết của vợ chồng cố nghệ sĩ Anh Tú. Hiện cô đang định cư cùng gia đình tại Đức. 

Mặc dù vẫn chưa rõ thực hư trong những lời cáo buộc của Ái Thanh đối với Phi NHung, nhưng những thông tin này cũng khiến CĐM ngỡ ngàng và tiếp tục bàn tán xôn xao về quá khứ và đời tư của "bà mẹ đông con". 

Phi Nhung giãi bày: 'Tiền của tôi và Cường đều do quản lý giữ. Cát xê của Cường tôi không được biết'

Phi Nhung giãi bày: 'Tiền của tôi và Cường đều do quản lý giữ. Cát xê của Cường tôi không được biết'

Giữa những ồn ào về việc bóc lột, chèn ép và giữ hết tiền cát xê của Hồ Văn Cường, ca sĩ Phi Nhung đã lên tiếng trải lòng, tâm sự về cuộc sống và mối quan hệ với con nuôi trong suốt thời gian qua.

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