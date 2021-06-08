Giữa ồn ào tước danh hiệu của Hoài Linh, Duy Mạnh gay gắt: 'Hoài Linh bị lên án tôi không bênh, nhưng viết đơn đòi tước danh hiệu là đê hèn'

Giữa tâm bão đòi tước danh hiệu của nam danh hài Hoài Linh, Duy Mạnh đã lên tiếng tiết lộ bản thân không bênh vực ai và cho rằng việc đệ đơn đòi hủy bỏ danh hiệu của nam NS là "chơi xấu".

Gần 1 tháng qua, ồn ào tiền từ thiện miền Trung gần 14 tỷ đồng của Hoài Linh gây chấn động giới giải trí. Dù lên tiếng xin lỗi và đã giải ngân xong số tiền lớn nhưng hành động của Hoài Linh vẫn chưa xoa dịu được dư luận. Nhiều người cho rằng đây chính là scandal lớn nhất và ảnh hưởng trực tiếp đến sự nghiệp của nam danh hài.

Sự việc thêm căng thẳng khi cuối tháng 5/2021, MXH lan truyền hình ảnh của 1 tờ đơn đề nghị xem xét, thu hồi danh hiệu NSƯT của Hoài Linh. Theo đó, chủ lá đơn yêu cầu Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch tước bỏ danh hiệu cao quý đồng thời cấm sóng nam nghệ sĩ vì bê bối tiền từ thiện.

Ngay sau đó vấn đề "nên hay không việc tước danh hiệu của nam danh hài" được CĐM bàn tán sôi nổi. Nhiều ý kiến trái chiều đã nổ ra xung quanh vấn đề này. Mới đây, nam ca sĩ Duy Mạnh cũng lên tiếng bộc bạch về sự việc của đàn anh. Cụ thể, giọng ca sinh năm 1975 cho hay: "Hoài Linh từ thiện không nghiêm túc, bị xã hội chửi rủa, lên án, cái đó tôi cũng không bênh. Hoài Linh đã mất hết danh dự, danh tiếng rồi, nhưng một số người vẫn còn cố gửi đơn để cấm sóng, tước danh hiệu của Hoài Linh, chơi cái đòn triệt tới tận cùng, như thế là chơi không đẹp". Theo đó, Duy Mạnh cho rằng trong quá trình làm từ thiện, sai lầm của Hoài Linh là không thể bao biện được nên việc chịu chỉ trích của công chúng là điều không thể tránh khỏi. Dù là anh em nghệ sĩ với nhau nhưng nam ca sĩ khẳng định bản thân không bênh vực ai trong việc này. Tuy nhiên theo quan điểm của anh thì tước danh hiệu của nam danh hài là "chơi không đẹp".

Bài chia sẻ của ca sĩ Duy Mạnh - Ảnh chụp màn hình

Không những thế, ở phần bình luận, giọng ca gốc Hải Phòng còn nhấn mạnh 1 lần nữa việc bản thân không bênh vực ai mà chỉ đang nói lên quan điểm của cá nhân.

Theo giọng ca Kiếp đỏ đen, hiện tại Hoài Linh đã đủ mất hết danh tiếng rồi nên việc tước bỏ danh hiệu cũng không giải quyết được vấn đề gì.

Hiện chưa có thông tin nào từ cơ quan chức năng kết luận Hoài Linh vi phạm pháp luật, nên không có chuyện tước danh hiệu NSƯT của danh hài.

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