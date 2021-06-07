HOT: Thời sự HTV9 'xác nhận' hình ảnh Hoài Linh đi dự sự kiện khai trương ngày 24/10/2020

Hậu trường 07/06/2021 16:01

Loạt hình ảnh Hoài Linh tham gia sự kiện khai trương của 1 nhãn hàng trang sức rò rỉ khắp MXH được đồn đoán là sản phẩm của cắt ghép. Nhưng dân tình ngay lập tức tìm ra đoạn clip được đăng tải bởi kênh HTV - Đài truyền hình TP.HCM ghi lại 1 cách chân thực sự kiện này.

Ngày 5/6, NS Hoài Linh đã tung clip dài gần 50 phút để thông báo rõ ràng cặn kẽ đến khán giả về những ồn ào xung quanh số tiền từ thiện hơn 14 tỷ đồng. Trong đó, nam danh hài đã tiết lộ về tình trạng sức khỏe của bản thân trong khoảng thời gian đó. Cụ thể, Hoài Linh tâm sự: "Ngày 19/10/2020 tôi vào trong bệnh viện xạ trị. Bắt đầu từ ngày 20 tôi về thì lịch trình cách ly xạ trị của tôi là 15 ngày. Tôi nằm ở trong phòng suốt thôi, chỉ có đi ra là đi ra khi nào không có ai thì mình đi ra vì sợ ảnh hưởng đến sức khoẻ của mọi người. Bởi vì tôi uống i-ốt 131 đó cần phải cách xa mọi người, không được gần mọi người".

Tuy nhiên ngay sau đó cư dân mạng đã nhanh chóng tìm ra được bằng chứng bác bỏ lại lời nói của nam nghệ sĩ. Cụ thể, trên MXH lan truyền một bức ảnh với sự có mặt của Hoài Linh tại một buổi khai trương vào ngày 24/10/2020. Trong ảnh, nam nghệ sĩ mặc bộ quần áo màu xanh, vui vẻ chụp ảnh cùng hai người khác. Nhiều người nhận xét sắc mặt nam danh hài tươi tắn, không giống người mới xạ trị. 

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Bức ảnh được lan truyền chóng mặt trên MXH - Ảnh: FB

Tuy nhiên vẫn có nhiều người ủng hộ nam nghệ sĩ và cho rằng đây là sản phẩm của công nghệ Photoshop, cắt ghép nhằm mục đích hạ bệ Hoài Linh. Sau đó, CĐM còn phát hiện những hình ảnh mà page của nhãn hàng từng đăng tải cũng "bốc hơi" 1 cách đầy đáng ngờ.

Tuy nhiên, mới đây, 1 clip trên chương trình thời sự của đài HTV hôm 27/10/2020 được CĐM phát hiện ghi lại "sắc nét" hình ảnh Hoài Linh tươi cười rạng rỡ xuất hiện tại buổi khai trương của hàng trang sức, đá quý. Theo đó, thời gian, không gian hoàn toàn trùng khớp với những bức ảnh được đăng tải trước đó trên MXH. 

Hiện tại về phía nam danh hài vẫn im lặng và không có thông báo gì sau khi nổ ra ồn ào "nói dối" khán giả. CĐM đang tiếp tục đợi Hoài Linh lên tiếng về vụ việc này, tuy nhiên việc nam danh hài xuất hiện tại sự kiện khai trương trong khoảng thời gian cách ly tại nhà đã khiến khán giả ngỡ ngàng và có nhiều phản ứng gay gắt.

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