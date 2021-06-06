Lộ clip 'quẩy' cực sung sau thời gian xạ trị, 'cây đa cây đề' làng báo yêu cầu 'bắt' ngay Hoài Linh 'giả'

Tuy nhiên ngay sau đó cư dân mạng đã nhanh chóng tìm ra được bằng chứng bác bỏ lại lời nói của nam nghệ sĩ. Cụ thể, trên MXH lan truyền một bức ảnh với sự có mặt của Hoài Linh tại một buổi khai trương vào ngày 24/10/2020. Trong ảnh, nam nghệ sĩ mặc bộ quần áo màu xanh, vui vẻ chụp ảnh cùng hai người khác. Nhiều người nhận xét sắc mặt nam danh hài tươi tắn, không giống người mới xạ trị.

Ngày 5/6, NS Hoài Linh đã tung clip dài gần 50 phút để thông báo rõ ràng cặn kẽ đến khán giả về những ồn ào xung quanh số tiền từ thiện hơn 14 tỷ đồng. Trong đó, nam danh hài đã tiết lộ về tình trạng sức khỏe của bản thân trong khoảng thời gian đó. Cụ thể, Hoài Linh tâm sự: "Ngày 19/10/2020 tôi vào trong bệnh viện xạ trị. Bắt đầu từ ngày 20 tôi về thì lịch trình cách ly xạ trị của tôi là 15 ngày. Tôi nằm ở trong phòng suốt thôi, chỉ có đi ra là đi ra khi nào không có ai thì mình đi ra vì sợ ảnh hưởng đến sức khoẻ của mọi người. Bởi vì tôi uống i ốt 131 đó cần phải cách xa mọi người, không được gần mọi người".

Thậm chí, nhiều người còn tìm được đoạn video Hoài Linh nhảy "vinahouse" cực sung cùng NS Minh Nhí cũng trong chính sự kiện này.

Ngay sau khi clip này được đăng tải và lan truyền rộng rãi trên MXH, nhà báo Đỗ Minh Tuấn đã bất ngờ yêu cầu "bắt" ngay Hoài Linh "giả" trong đoạn clip trên. "Đại" nhà báo cho hay: "Cần bắt ngay Hoài Linh giả! Trong clip trần tình và xin lỗi CĐM mới đây Hoài Linh chia sẻ về việc chậm trễ việc giải ngân 14 tỷ tiền từ thiện do các cá nhân, tổ chức đóng góp. Theo Hoài Linh, ngày 19/10/2020 anh ấy xạ trị sau đó 20/10 về nhà và CÁCH LY TẠI NHÀ 15 NGÀY KHÔNG RA KHỎI NHÀ CHỈ ĐI RA KHI KHÔNG CÓ AI VÌ SỢ ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỨC KHỎE MỌI NGƯỜI. Tuy nhiên, bức ảnh dưới đây cho thấy một kẻ đã đóng giả nam danh hài để xuất hiện tại một sự kiện vào ngày 24/10/2020. Mạo danh người nổi tiếng là không thể chấp nhận, cần phải bắt ngay để làm rõ động cơ của kẻ này".

"Cây đa cây đề" làng báo còn đăng kèm hình ảnh Hoài Linh mặc đồ xanh đi dự sự kiện khai trương đã được CĐM lan truyền rầm rộ trên MXH từ tối qua đến nay.

CĐM đưa ra nhiều bình luận sau khi clip NS Hoài Linh dự sự kiện được tung ra - Ảnh: Chụp màn hình

Bên dưới bài đăng của nhà báo Đỗ Minh Tuấn, nhiều người còn bình luận mỉa mai về sự cố "dở khóc, dở cười" của Hoài Linh: "Hoài Linh đi xạ trị theo lịch dương, còn đi sự kiện theo lịch âm".

Đỗ Minh Tuấn được biết đến là nhà báo nổi tiếng, kỳ cựu được nhiều đồng nghiệp ngưỡng mộ. Với phong cách phóng khoáng, không ngại đụng chạm đến nhiều mảng tối của cuộc sống, nên không có gì ngạc nhiên khi ông lên tiếng về vụ việc của Hoài Linh. Ngoài ra, Đỗ Minh Tuấn còn nổi tiếng là một võ sư, luật sư lừng lẫy.

Hiện tại, vẫn chưa rõ bức ảnh nam danh hài đi dự sự kiện là thật hay là sản phẩm của chiêu trò cắt ghép, nhưng cũng khiến CĐM xôn xao bàn tán không ngừng.