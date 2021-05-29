Gần đây thông tin nam danh hài Hoài Linh có khối u tuyến giáp, được phẫu thuật cách đây mấy tháng đã khiến CĐM xôn xao. Nhiều người cho rằng danh hài đang tìm lý do để thoái thác trách nhiệm vụ tiền từ thiện. Thế nhưng, mới đây cư dân mạng bất ngờ đào lại đoạn clip Hoài Linh chia sẻ về tình trạng sức khỏe trước đó.

Những tháng trở lại đây, Hoài Linh liên tục vướng phải những ồn ào về đời tư. Nam danh hài bị bà Phương Hằng "réo" tên yêu cầu lên tiếng về vụ ông Võ Hoàng Yên, rồi lại bị bà Hằng và CĐM bắt bẻ, bới móc chuyện làm từ thiện. Dù đã lên tiếng nhưng anh vẫn vấp phải vô số chỉ trích từ khán giả. Hoài Linh vấp phải hàng loạt tranh cãi sau khi lên tiếng về vụ 14 tỷ đồng cứu trợ miền Trung - Ảnh cắt từ clip Trước làn sóng chỉ trích gay gắt của CĐM, tối ngày 26/5, đại diện phía NS Hoài Linh đã khiến dư luận thêm xôn xao bàn tán khi công khai thông tin về việc nam nghệ sĩ bị u ác ở tuyến giáp, phải phẫu thuật cắt toàn bộ phần tuyến giáp cũng như theo dõi ung thư. Thông tin này khiến Fan của nam nghệ sĩ không khỏi lo lắng, tuy nhiên vẫn có một bộ phận cư dân mạng bán tín bán nghi cho rằng đây là động thái nhằm xoa dịu làn sóng phẫn nộ của dư luận và để bao biện cho hành động "ngâm" tiền từ thiện suốt 6 tháng qua.

Hình ảnh nam danh hài với 1 vết cắt khá dài trên cổ Tuy nhiên, mới đây, CĐM đã tìm lại được một đoạn video trong đó nam danh hài đã thẳng thắn tiết lộ việc bản thân mắc khá nhiều bệnh. Cụ thể, vào hồi cuối năm 2020, Hoài Linh có tham gia buổi hòa nhạc của ca sĩ Dương Triệu Vũ. Trong thời gian giao lưu với khán giả, nam danh hài đã tiết lộ tình trạng sức khỏe. Theo đó, Hoài Linh cho biết bản thân mắc rất nhiều các chứng bệnh lẻ tẻ như chóng mặt, đau lưng, đau khớp, đau bao tử,... Đặc biệt, nam danh hài cũng tiết lộ việc mình bị bệnh về tim do di truyền từ bố. Anh chia sẻ: “Kể cả cái bệnh của con, một nửa là của bố, một nửa là của mẹ. Chóng mặt, đau lưng, đau khớp là của mẹ. Đau tim, đau bao tử là của bố. Con người của con là được chia ra như vậy từ bố mẹ của con. Cảm ơn tất cả quý vị đã cho phép con được nói những lời này đối với bố mẹ vì con không biết rằng anh em tụi con có thể đứng trên sân khấu được bao lâu để nhìn thấy bố mẹ ngồi mà xem chúng con hát như thế này”.

Sau khi đoạn clip được CĐM "đào" lại, nhiều người dự đoán rằng, khối u tuyến giáp trong cơ thể kết hợp với các bệnh nền di truyền từ bố mẹ và lịch trình làm việc dày đặc trong một khoảng thời gian dài đã làm cho sức khỏe của Hoài Linh bị sa sút. Đây có thể là nguyên nhân khiến nam danh hài phải dời chuyến từ thiện. Mặc dù vậy, việc chậm trễ trong công tác thiện nguyện đã khiến anh Bốn Hoài Linh mất đi phần nào sự tin tưởng, yêu mến từ khán giả.

NS Tấn Hoàng nhắn nhủ Hoài Linh vụ 'trễ từ thiện': 'Các em đừng nói vòng vo, người ta khó chấp nhận lắm. Nếu sai cứ nói thẳng' Dạo gần đây, những ồn ào liên quan đến vấn đề "nghệ sĩ làm từ thiện" được cư dân mạng quan tâm. Đặc biệt là từ sau khi NS Hoài Linh và MC Trấn Thành lên tiếng, công chúng lại càng đổ dồn chú ý. Mới đây, trên kênh Youtube của mình, NS Tấn Hoàng đã có đôi lời nhắn nhủ đến đàn em.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/hoai-linh-tung-tiet-lo-benh-tinh-khong-biet-con-dung-duoc-tren-san-khau-duoc-bao-lau-406825.html