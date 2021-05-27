Cát Phượng ẩn ý Hoài Linh bị hãm hại: 'Giậu đổ bìm leo, người hôm nay yêu thương ngày mai ghét bỏ'

Hậu trường 27/05/2021 07:15

Giữa ồn ào vụ 14 tỷ tiền từ thiện miền Trung của Hoài Linh, Cát Phượng bất ngờ đăng bài viết ủng hộ và bảo vệ đàn anh. Liệu có phải đây là động thái tuyên chiến với bà Phương Hằng?

Những ngày gần đây, vụ ồn ào 14 tỷ tiền cứu trợ của NS Hoài Linh khiến cư dân mạng xôn xao và bàn tán không ngừng. Cụ thể, nam danh hài Hoài Linh đã có 1 đoạn clip gửi tới các cơ quan báo chí và thừa nhận số tiền ủng hộ từ tháng 11 năm ngoái vẫn còn nguyên trong tài khoản chưa chuyển đến tay người dân miền Trung được do dịch bệnh. Hàng loạt ý kiến trái chiều xuất hiện xung quanh vụ việc này. Không ít những người hâm mộ đã "quay lưng" và chỉ trích vì hành động chậm trễ của nam nghệ sĩ.

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Nam danh hài lên tiếng về số tiền từ thiện nhưng vấp phải vô số chỉ trích - Ảnh cắt từ clip

Giữa "tâm bão" dư luận, Cát Phượng đã lên tiếng nhằm bênh vực và ủng hộ Hoài Linh. Nữ diễn viên viết: "Tính của anh thích làm không thích nói. Anh cứ âm thầm lặng lẽ làm. Tay phải Làm, tay trái biết là đủ. Khi gặp bất kỳ biến cố gì anh đều im lặng. Khi anh bệnh, anh đau, anh cũng đều lặng im. Khi đọc từng chữ từng tờ giấy này ai đó có những bình luận tiêu cực, hay chửi rủa thì Cát đây block thẳng tay ra khỏi nhà cho sạch nhà nhé".

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Bài đăng của nữ diễn viên - Ảnh chụp màn hình

Cô chia sẻ lại hình ảnh của những "bằng chứng" gồm thư cảm ơn, giấy xác nhận, hình ảnh chứng minh việc làm từ thiện của Hoài Linh đã được các cơ quan, ban ngành địa chứng chứng thực.

Trước bài đăng này, vào đêm 25/5, Cát Phượng cũng đăng dòng trạng thái ẩn ý trên story thể hiện tâm trạng bất ổn của mình. Dù không trực tiếp nhắc đến NS Hoài Linh nhưng cư dân mạng vẫn nhanh chóng nhận ra nữ diễn viên muốn nhắc đến vụ việc của "đàn anh thân thiết". Cô viết: "Tôi từng ngồi một góc, tắt hết đèn và khóc rất nhiều, hiện tại cũng vậy! Khi đời mình gặp biến cố xung quanh không có ai, nằm thì co ro, ngồi thì bó gối và chỉ biết khóc. Ước gì tôi đừng lớn, cứ nhỏ hoài, vô tư, vô lo, không chứng kiến lòng người hôm nay yêu thương ngày mai ghét bỏ và giẫm đạp lên mình không thương tiếc. Giậu đổ bìm leo là có thật. Thương anh... Lại một đêm nữa thức trắng".

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'Cô Cát' đăng story ẩn ý chuyện nam danh hài bị hãm hại - Ảnh chụp màn hình

Trước đó, nữ diễn viên từng bị bà Phương Hằng réo tên liên tục vì cho rằng cô "gây hấn" với gymer Duy Nguyễn trong quá khứ. Nữ đại gia nhiều lần mắng Cát Phượng trên sóng livestream, yêu cầu cô phải xin lỗi Duy Nguyễn nhưng nữ diễn viên sinh năm 1970 vẫn giữ thái độ im lặng. Lần này, khi thấy người anh thân thiết vấp phải sóng gió Cát Phượng mới lên tiếng ủng hộ. Nhiều người xôn xao liệu đây có phải là hành động "tuyên chiến" với nữ đại gia Đại Nam?

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Từ khóa:   Cát Phượng Hoài Linh bà Phương Hằng

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