NS Tấn Hoàng nhắn nhủ Hoài Linh vụ 'trễ từ thiện': 'Các em đừng nói vòng vo, người ta khó chấp nhận lắm. Nếu sai cứ nói thẳng'

Dạo gần đây, những ồn ào liên quan đến vấn đề "nghệ sĩ làm từ thiện" được cư dân mạng quan tâm. Đặc biệt là từ sau khi NS Hoài Linh và MC Trấn Thành lên tiếng, công chúng lại càng đổ dồn chú ý. Mới đây, trên kênh Youtube của mình, NS Tấn Hoàng đã có đôi lời nhắn nhủ đến đàn em.
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Những ngày vừa qua, câu chuyện "nghệ sĩ làm từ thiện" trở thành chủ đề bàn tán sôi nổi khắp mạng xã hội. Hàng loạt ý kiến trái chiều đã nổ ra xoay quanh vấn đề này. Nhiều người cho rằng nghệ sĩ làm từ thiện là rất đáng quý, nhưng họ còn làm việc theo cảm tính và không thực sự chuyên nghiệp. Không hiếm những trường hợp đã khiến công chúng chỉ trích vì thiếu minh bạch trong quá trình gây quỹ.
Mới đây nhất là lùm xùm 14 tỷ đồng cứu trợ miền Trung của Hoài Linh, rồi đến vụ Trấn Thành thừa nhận "quên" chuyển tiền cho Thủy Tiên như đã thông báo. Thay vào đó, nam diễn viên gửi hơn 6,4 tỉ đồng cho bà Ngọc Hương (mẹ ca sĩ Hồ Ngọc Hà).
Mặc dù đã phân trần lý do công khai, nhưng nhiều cư dân mạng vẫn cho rằng cả 2 nam nghệ sĩ chưa đi vào trọng tâm thắc mắc của khán giả, mà chỉ vòng vo, lập luận.
Trước vụ việc của 2 danh hài đình đám, không ít nghệ sĩ Việt như cát Phượng, Hứa Minh Đạt... đã đăng bài ủng hộ, bảo vệ. Bên cạnh đó, mới đây, nam NS Tấn Hoàng đã có 1 clip ngắn trên kên Youtube để chia sẻ quan điểm về vấn đề này. Anh cho rằng được thay mặt người dân, thay mặt những mạnh thường quân đi làm từ thiện là 1 hạnh phúc lớn mà các nghệ sĩ có được. Tấn Hoàng cũng bày tỏ sự chúc mừng và sự trân trọng dành cho tấm lòng thiện nguyện của các nghệ sĩ. Tuy nhiên, theo nam diễn viên, khi nghệ sĩ làm sai thì nên lên tiếng rõ ràng, tránh vòng vo, có như vậy thì công chúng mới chấp nhận và danh tiếng của nghệ sĩ cũng không bị ảnh hưởng.
Nguyên văn phần chia sẻ của diễn viên Tấn Hoàng trên Youtube:
"Kính thưa bà con, trong những ngày qua nhiều anh chị em đồng nghiệp có hỏi quan điểm của tôi về nghệ sĩ làm từ thiện.
Vấn đề này rất nhạy cảm nên tôi không trả lời qua điện thoại được vì sợ người ta dẫn lại lời mình không đúng ý, chỉ cần thiếu hoặc thừa một chữ là khác rồi, nên tôi quyết định làm clip trả lời mọi người.
Việc nghệ sĩ làm từ thiện rất hay, rất tốt, như Hoài Linh, Đàm Vĩnh Hưng, Trấn Thành, Trịnh Kim Chi… Tất cả họ làm từ thiện đều rất tốt.
Người ta có thương, có ái mộ mình mới gửi số quà đó tới những vùng khó khăn. Nghệ sĩ chúng mình phải trân trọng người ta, cảm ơn người ta, coi như thay mặt người ta làm từ thiện.
Trong quá trình nghệ sĩ làm từ thiện, tôi có nghe thấy những vụ lộn xộn tiền bạc, không tới tay người dân vùng bão lũ.
Tôi chỉ khuyên các em nghệ sĩ rằng, các em đã được hạnh phúc đó, được thay mặt người dân làm từ thiện. Đó là niềm mơ ước của anh Hoàng mà anh Hoàng chưa làm được. Anh chúc mừng và quý trọng các em vì các em đã làm điều đúng.
Còn quá trình làm từ thiện như thế nào, bây giờ cộng đồng mạng thắc mắc thì các em hãy giải thích với công chúng và chính quyền.
Nếu quá trình điều tra cho thấy các em làm đúng, không ăn chặn thì các em quá tuyệt vời. Cái đúng của các em được nhân lên gấp bội, anh Hoàng rất mừng.
Nhưng nếu các em sai thì cứ nói hết sự thật với công chúng là tôi sai và nói rõ lý do vì sao tôi sai thì mới thuyết phục được mọi người. Các em đừng nói vòng vo, người ta khó chấp nhận lắm.
Nếu sai cứ nói thẳng và nói đúng vì sao sai thì quá tuyệt vời, còn uy tín của mình sau này nữa, việc mình sai thì mình nhận để bà con và mọi người tin tưởng mình.
Tôi xin lỗi các em nghệ sĩ trước nếu tôi có nói gì sai. Nếu nói sai thì cho Tấn Hoàng xin lỗi các em.
Vấn đề nghệ sĩ từ thiện này đang nóng quá, hot quá nên tôi chỉ có vài quan điểm như thế thôi".