NS Tấn Hoàng nhắn nhủ Hoài Linh vụ 'trễ từ thiện': 'Các em đừng nói vòng vo, người ta khó chấp nhận lắm. Nếu sai cứ nói thẳng'

Nguyên văn phần chia sẻ của diễn viên Tấn Hoàng trên Youtube:

"Kính thưa bà con, trong những ngày qua nhiều anh chị em đồng nghiệp có hỏi quan điểm của tôi về nghệ sĩ làm từ thiện.

Vấn đề này rất nhạy cảm nên tôi không trả lời qua điện thoại được vì sợ người ta dẫn lại lời mình không đúng ý, chỉ cần thiếu hoặc thừa một chữ là khác rồi, nên tôi quyết định làm clip trả lời mọi người.

Việc nghệ sĩ làm từ thiện rất hay, rất tốt, như Hoài Linh, Đàm Vĩnh Hưng, Trấn Thành, Trịnh Kim Chi… Tất cả họ làm từ thiện đều rất tốt.

Người ta có thương, có ái mộ mình mới gửi số quà đó tới những vùng khó khăn. Nghệ sĩ chúng mình phải trân trọng người ta, cảm ơn người ta, coi như thay mặt người ta làm từ thiện.

Trong quá trình nghệ sĩ làm từ thiện, tôi có nghe thấy những vụ lộn xộn tiền bạc, không tới tay người dân vùng bão lũ.

Tôi chỉ khuyên các em nghệ sĩ rằng, các em đã được hạnh phúc đó, được thay mặt người dân làm từ thiện. Đó là niềm mơ ước của anh Hoàng mà anh Hoàng chưa làm được. Anh chúc mừng và quý trọng các em vì các em đã làm điều đúng.

Còn quá trình làm từ thiện như thế nào, bây giờ cộng đồng mạng thắc mắc thì các em hãy giải thích với công chúng và chính quyền.

Nếu quá trình điều tra cho thấy các em làm đúng, không ăn chặn thì các em quá tuyệt vời. Cái đúng của các em được nhân lên gấp bội, anh Hoàng rất mừng.

Nhưng nếu các em sai thì cứ nói hết sự thật với công chúng là tôi sai và nói rõ lý do vì sao tôi sai thì mới thuyết phục được mọi người. Các em đừng nói vòng vo, người ta khó chấp nhận lắm.

Nếu sai cứ nói thẳng và nói đúng vì sao sai thì quá tuyệt vời, còn uy tín của mình sau này nữa, việc mình sai thì mình nhận để bà con và mọi người tin tưởng mình.

Tôi xin lỗi các em nghệ sĩ trước nếu tôi có nói gì sai. Nếu nói sai thì cho Tấn Hoàng xin lỗi các em.

Vấn đề nghệ sĩ từ thiện này đang nóng quá, hot quá nên tôi chỉ có vài quan điểm như thế thôi".