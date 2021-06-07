Đỗ Mạnh Cường đáp trả cư dân mạng về ý kiến 'Tôi ủng hộ việc thu hồi danh hiệu NSƯT của NS Hoài Linh'

Hậu trường 07/06/2021 10:10

Mới đây, NS Hoài Linh trở thành tâm điểm chú ý của CĐM sau ồn ào tiền từ thiện, nam danh hài nhận nhiều lời chỉ trích, thậm chí còn bị đệ đơn yêu cầu tước danh hiệu NSƯT. Liên quan đến việc này, 1 cư dân mạng đã hỏi ý kiến của nhà thiết kế Đỗ Mạnh Cường và nhận về câu trả lời được cho là vô cùng khôn khéo.

Trong những ngày trở lại đây, từ khóa "NS Hoài Linh", "tiền từ thiện" được CĐM quan tâm 1 cách chóng mặt. Liên quan đến vụ lùm xùm của nam danh hài, có người còn yêu cầu tước danh hiệu NSƯT của Hoài Linh sau khi nam danh hài lên tiếng thừa nhận "chậm giải ngân" số tiền gần 14 tỷ đồng từ thiện. 

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Nam nghệ sĩ thừa nhận chậm giải ngân vào hôm 24/5 - Ảnh chụp màn hình

Mới đây, nhà thiết kế Đỗ Mạnh Cường đã nhận được 1 câu hỏi có liên quan đến vấn đề "nên hay không tước danh hiệu của NS Hoài Linh" từ CĐM. Cụ thể, trong phần bình luận của 1 bài viết trên trang cá nhân, "ông bố nhiều con" đã nhận được bình luận kèm 1 bức ảnh với nội dung: "Tôi ủng hộ việc thu hồi danh hiệu NSƯT của nghệ sĩ Hoài Linh nếu anh ấy làm trái pháp luật, hoặc có chứng cứ Hoài Linh sử dụng tiền từ thiện vào việc phi pháp (được xác nhận bởi tổ chức nhà nước có uy tín)" và câu hỏi đến từ khán giả này chính là: "Anh có ý kiến gì không?".

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Câu hỏi 'khó' của vị khán giả đến Đỗ Mạnh Cương - Ảnh: 2Sao

Ngay lập tức, nhà thiết kế đã có câu trả lời cho câu hỏi này. Anh không trả lời có hay không, mà chỉ nhẹ nhàng nhắn nhủ: "Anh đang lo nhiều việc bận rộn lắm em ơi, đang dịch bệnh kiếm tiền đủ mệt rồi". Theo đó, "bố Cường" ngầm khẳng định bản thân không để tâm đến chuyện này và chỉ quan tâm đến sự nghiệp, công việc hiện tại. Mặc dù không trả lời đúng trọng tâm câu hỏi, nhưng màn hồi đáp của Đỗ Mạnh Cường lại được CĐM hưởng ứng và ủng hộ. Bằng chứng là có nhiều lượt like cũng như thả tim vào bình luận của anh.

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Lá đơn đề nghị gây xôn xao dư luận thời gian qua - Ảnh: Internet

Hiện tại những ồn ào liên quan đến NS Hoài Linh vẫn đang nhận được nhiều sự quan tâm đến từ dư luận. Mặc dù sau hơn 4 ngày làm việc, nam danh hài đã giải ngân "sạch sành sanh" số tiền từ thiện nhưng CĐM vẫn tiếp tục bàn luận những câu chuyện bên lề khác. 

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