'Đốn tim' với dàn 'siêu mẫu nhí' nhà bố Đỗ Mạnh Cường

Sao Việt 29/03/2021 21:04

Nhà thiết kế Đỗ Mạnh Cường hiện có 8 người con nuôi. Tuy còn nhỏ nhưng các bé đã ra dáng “siêu mẫu” nhí. Được bố Cường cho diện nhiều bộ trang phục đắt đỏ, các bé luôn xuất hiện với thần thái sanh chảnh nhất.

NTK Đỗ Mạnh Cường nổi tiếng là một ông bố bận rộn khi một tay chăm sóc 8 người con nuôi. Các bé lần lượt được bố Cường đặt cho những cái tên thân mật là Nhím, Tít, Linh Đan, MyMy, Gấu, Én, Rồng và Sóc. Thừa hưởng gu thời trang của ông bố nổi tiếng, các bé sớm bộc lộ tài năng, gu thẩm mỹ và có phong cách ăn mặc rất riêng.

'Đốn tim' với dàn 'siêu mẫu nhí' nhà bố Đỗ Mạnh Cường - Ảnh 1

Bé Nhím tên thật Đỗ Phúc An là đứa con đầu tiên bố Cường nhận nuôi từ năm 2014. So với các anh chị em, Nhím ăn mặc rất có gu, như một fashionista thực thụ. Nhím cũng là người thường xuyên mở màn trình diễn các show thời trang của bố Cường

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Trong số các con nuôi của Đỗ Mạnh Cường, bé Linh Đan luôn chiếm được tình cảm lớn của người hâm mộ. Trong các bức ảnh Linh Đan luôn thể hiện thần thái của một siêu mẫu nhí với đôi mắt biết nói, hút mọi ánh nhìn. Và cũng chính cô bé là nguồn cảm hứng để bố Cường tạo nên các BST dành cho trẻ em

'Đốn tim' với dàn 'siêu mẫu nhí' nhà bố Đỗ Mạnh Cường - Ảnh 3

Một bức ảnh khác Linh Đan chụp cùng bố Cường với thần thái quả là 'không thể đùa được'. NTK Đỗ Mạnh Cường cho biết con gái rất có năng khiếu làm người mẫu. Bên cạnh làm mẫu ảnh, Linh Đan còn được bố Cường cho học catwalk để có thể trở thành siêu mẫu trong tương lai

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Dù còn nhỏ nhưng 'công chúa' MyMy nhà bố Cường đã có cơ hội trình diễn và chụp ảnh cùng các nghệ sĩ, người mẫu nổi tiếng. Và cũng theo bố Cường, MyMy là cô bé điệu đà nhất nhà, luôn được bố Cường yêu thương, sắm cho nhiều váy áo và phụ kiện đắt đỏ

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2 công chúa nhà Đỗ Mạnh Cường hóa nàng thơ với đầm trắng xinh xắn. Nhà thiết kế cho biết, các con đã bắt đầu thích mặc quần áo đẹp và biết tạo dáng cho bố chụp hình
'Đốn tim' với dàn 'siêu mẫu nhí' nhà bố Đỗ Mạnh Cường - Ảnh 6

Bé Tít ra dáng 'soái ca' khi chụp ảnh cùng bố Cường. Trong nhà, Tít là người có ngoại hình giống doanh nhân Huy Cận (người bố thứ 2 của các bé) nhất

'Đốn tim' với dàn 'siêu mẫu nhí' nhà bố Đỗ Mạnh Cường - Ảnh 7

Dưới bàn tay phù phép của bố Cường, bé Sóc đã có 1 sự lột xác ngoạn mục, bỗng chốc hóa thành tiểu công chúa với bộ đầm hồng xinh xắn của nhà mốt Gucci. Bé Sóc tên thật là Đỗ Phạm Gia Linh, vừa “gia nhập” ngôi nhà của bố Cường vào tháng 3 năm nay                            

'Đốn tim' với dàn 'siêu mẫu nhí' nhà bố Đỗ Mạnh Cường - Ảnh 8

NTK Đỗ Mạnh Cường và doanh nhân Huy Cận bên dàn 'siêu mẫu' tương lai là các con nuôi của mình

Dù công việc luôn bận rộn nhưng bố Cường vẫn cố gắng sắp xếp để dành nhiều thời gian quan tâm và nuôi dạy các con. “Dù có bận rộn đến đâu, bố vẫn luôn cố gắng thu xếp thời gian tổ chức sinh nhật cho các con ở những nơi khác nhau. Chắc chắn trong ký ức của các con sẽ luôn có những kỷ niệm thật đẹp của gia đình mình bên nhau và hãy trân trọng nó khi các con lớn lên nhé” – NTK Đỗ Mạnh Cường chia sẻ.

Ảnh: FBNV 

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