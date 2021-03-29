'Đốn tim' với dàn 'siêu mẫu nhí' nhà bố Đỗ Mạnh Cường

Nhà thiết kế Đỗ Mạnh Cường hiện có 8 người con nuôi. Tuy còn nhỏ nhưng các bé đã ra dáng “siêu mẫu” nhí. Được bố Cường cho diện nhiều bộ trang phục đắt đỏ, các bé luôn xuất hiện với thần thái sanh chảnh nhất.
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NTK Đỗ Mạnh Cường nổi tiếng là một ông bố bận rộn khi một tay chăm sóc 8 người con nuôi. Các bé lần lượt được bố Cường đặt cho những cái tên thân mật là Nhím, Tít, Linh Đan, MyMy, Gấu, Én, Rồng và Sóc. Thừa hưởng gu thời trang của ông bố nổi tiếng, các bé sớm bộc lộ tài năng, gu thẩm mỹ và có phong cách ăn mặc rất riêng.
Dù công việc luôn bận rộn nhưng bố Cường vẫn cố gắng sắp xếp để dành nhiều thời gian quan tâm và nuôi dạy các con. “Dù có bận rộn đến đâu, bố vẫn luôn cố gắng thu xếp thời gian tổ chức sinh nhật cho các con ở những nơi khác nhau. Chắc chắn trong ký ức của các con sẽ luôn có những kỷ niệm thật đẹp của gia đình mình bên nhau và hãy trân trọng nó khi các con lớn lên nhé” – NTK Đỗ Mạnh Cường chia sẻ.
Ảnh: FBNV