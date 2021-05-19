Những lùm xùm xoay quanh drama “khán giả nuôi nghệ sĩ” vẫn chưa hạ nhiệt, mới đây NTK Đỗ Mạnh Cường đã đăng tải dòng trạng thái chia sẻ quan điểm cá nhân. NTK khẳng định mình rất may mắn vì được khách hàng NUÔI.

Quan điểm “khán giả nuôi nghệ sĩ” vẫn là vấn đề gây tranh cãi suốt những ngày qua. Trên trang cá nhân, NTK Đỗ Mạnh Cường đã chia sẻ quan điểm của mình về vấn đề này. Khác với nhiều nghệ sĩ tranh luận đến cùng, Đỗ Mạnh Cường có cái nhìn nhẹ nhàng hơn. Xét theo góc độ công việc thiết kế, mối quan hệ được anh đề cập trong bài viết là mình và khách hàng. Theo Đỗ Mạnh Cường, khách hàng phải làm việc cực khổ, nai lưng vất vả để kiếm tiền mua sản phẩm của mình, nên việc nói khách hàng nuôi mình theo anh là may mắn.

Đỗ Mạnh Cường chia sẻ quan điểm khác biệt - Ảnh: Chụp màn hình Đỗ Mạnh Cường cũng thẳng thắng chia sẻ, khách hàng không chỉ nuôi anh mà còn nuôi 8 đứa con của anh. Và anh luôn biết ơn, trân trọng những tình cảm mà mọi người đã dành cho mình. NTK cũng khẳng định không có sự ủng hộ của khách hàng, bản thân anh không đạt được vị trí như ngày hôm nay. Cuối cùng, NTK nhắn nhủ: “cứ nghĩ đơn giản cho đời thanh thản, sống tử tế và làm những việc có ý nghĩa”. Bên cạnh vai trò là một NTK, Đỗ Mạnh Cường còn được công chúng yêu quý khi làm bố của 8 người con nuôi.

Gia đình NTK Đỗ Mạnh Cường hạnh phúc trong sinh nhật con gái Mimi - Ảnh: FBNV Dòng trạng thái của NTK Đỗ Mạnh Cường nhận được nhiều sự quan tâm của CĐM. Nhiều bình luận khen ngợi và đồng thuận với quan điểm của anh, nếu ai cũng hiểu được như Đỗ Mạnh Cường thì quá tốt. Nhiều người đồng thuận với những chia sẻ của NTK - Ảnh: Chụp màn hình Cũng có bình luận cho rằng đừng nghĩ từ nuôi theo hướng tiêu cực, nuôi ở đây cũng có thể hiểu là nuôi dưỡng tâm hồn, nuôi dưỡng tình cảm. Vì vậy, nếu nói khán giả nuôi nghệ sĩ cũng không có gì quá đáng, bởi có nghệ sĩ nào mà không "sống" bằng tình yêu thương của khán giả. CĐM hiểu từ nuôi theo một nghĩ tốt đẹp hơn - Ảnh: Chụp màn hình Mối quan hệ giữa khán giả và nghệ sĩ vô cùng đặc biệt khó mà phân giải được, thay vì làm rõ ai đúng ai sai chi bằng nhìn nhận vấn đề đơn giản để cuộc sống thanh thản hơn như cách mà Đỗ Mạnh Cường đã chia sẻ.

'Đốn tim' với dàn 'siêu mẫu nhí' nhà bố Đỗ Mạnh Cường Nhà thiết kế Đỗ Mạnh Cường hiện có 8 người con nuôi. Tuy còn nhỏ nhưng các bé đã ra dáng “siêu mẫu” nhí. Được bố Cường cho diện nhiều bộ trang phục đắt đỏ, các bé luôn xuất hiện với thần thái sanh chảnh nhất.

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